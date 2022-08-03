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https://tr.sputniknews.com/20220803/bankalarin-kari-6-ayda-yuzde-400-artti-1059459522.html
Bankaların karı 6 ayda yüzde 400 arttı
Bankaların karı 6 ayda yüzde 400 arttı
BDDK verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü haziranda 2021 sonuna kıyasla yüzde 27,1 artarak 11 trilyon 713,9 milyar liraya... 03.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-03T15:50+0300
2022-08-03T15:50+0300
ekonomi
bddk
bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk)
banka
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından, Haziran 2022 dönemine ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporu yayımlandı.Rapora göre, haziranda bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 11 trilyon 713 milyar 882 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2021 sonuna göre 2 trilyon 498 milyar 419 milyon lira artış kaydederken, bunun oransal karşılığı yüzde 27,1 oldu.Aynı dönemde, sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler yüzde 28,1 artarak 6 trilyon 278 milyar 647 milyon liraya, menkul değerler toplamı yüzde 28,9 yükselerek 1 trilyon 903 milyar 799 milyon liraya çıktı. Kredilerin takibe dönüşüm oranı da haziranda yüzde 2,49 seviyesinde gerçekleşti.169 milyar lira kar edildiBankaların kaynakları içinde en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, haziranda 2021 sonuna göre yüzde 28,1 artışla 6 trilyon 796 milyar 195 milyon liraya yükseldi.Bu dönemde öz kaynak toplamı yüzde 43,9 artışla 1 trilyon 27 milyar 520 milyon liraya ulaştı. Sektörün haziran sonu itibarıyla dönem net karı yüzde 400 artışla 169 milyar 145 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı yüzde 18,05 seviyesinde gerçekleşti.
https://tr.sputniknews.com/20220803/tuik-yillik-enflasyon-temmuzda-yuzde-7960a-yukseldi-1059442998.html
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bddk, bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk), banka

Bankaların karı 6 ayda yüzde 400 arttı

15:50 03.08.2022
© AATürk Lirası, para
Türk Lirası, para - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2022
© AA
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BDDK verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü haziranda 2021 sonuna kıyasla yüzde 27,1 artarak 11 trilyon 713,9 milyar liraya yükseldi. Sektörün ilk 6 aylık dönemdeki karı yüzde 400 169,1 milyar lira olarak gerçekleşti.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından, Haziran 2022 dönemine ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporu yayımlandı.
Rapora göre, haziranda bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 11 trilyon 713 milyar 882 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2021 sonuna göre 2 trilyon 498 milyar 419 milyon lira artış kaydederken, bunun oransal karşılığı yüzde 27,1 oldu.

Aynı dönemde, sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler yüzde 28,1 artarak 6 trilyon 278 milyar 647 milyon liraya, menkul değerler toplamı yüzde 28,9 yükselerek 1 trilyon 903 milyar 799 milyon liraya çıktı. Kredilerin takibe dönüşüm oranı da haziranda yüzde 2,49 seviyesinde gerçekleşti.

169 milyar lira kar edildi

Bankaların kaynakları içinde en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, haziranda 2021 sonuna göre yüzde 28,1 artışla 6 trilyon 796 milyar 195 milyon liraya yükseldi.

Bu dönemde öz kaynak toplamı yüzde 43,9 artışla 1 trilyon 27 milyar 520 milyon liraya ulaştı. Sektörün haziran sonu itibarıyla dönem net karı yüzde 400 artışla 169 milyar 145 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı yüzde 18,05 seviyesinde gerçekleşti.
Market, alışveriş, enflasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2022
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