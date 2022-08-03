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https://tr.sputniknews.com/20220803/boluda-yemekten-zehirlenen-28-isci-hastaneye-kaldirildi-1059439197.html
Bolu'da yemekten zehirlenen 28 işçi hastaneye kaldırıldı
Bolu'da yemekten zehirlenen 28 işçi hastaneye kaldırıldı
Bolu'da 28 işçi yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. İşçilerin yemeğinden ve içtikleri sudan örnek alındı. 03.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-03T02:32+0300
2022-08-03T02:32+0300
türkiye
bolu
zehirlenme
gıda zehirlenmesi
işçi
hastane
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Bolu kent merkezinde bir fabrikada çalışan 28 işçi, karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye gitti.Bunun üzerine İl Sağlık Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, fabrikaya giderek incelemek üzere işçilerin yedikleri yemekten ve içtikleri sudan numune aldı.Hastaneye başvuran 28 işçiden 26'sının tedavisi tamamlanırken, 2'sinin tedavisi devam ediyor.Tedavisi süren 2 işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20220730/diyarbakirda-baraj-insaatinda-hidrojen-sulfur-tupu-patladi-18-isci-zehirlendi-1059304712.html
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bolu, zehirlenme, gıda zehirlenmesi, işçi, hastane

Bolu'da yemekten zehirlenen 28 işçi hastaneye kaldırıldı

02:32 03.08.2022
© AABolu'da 28 işçi yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. İşçilerin yemeğinden ve içtikleri sudan örnek alındı.
Bolu'da 28 işçi yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. İşçilerin yemeğinden ve içtikleri sudan örnek alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2022
© AA
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Bolu'da 28 işçi yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. İşçilerin yemeğinden ve içtikleri sudan örnek alındı.
Bolu kent merkezinde bir fabrikada çalışan 28 işçi, karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye gitti.

Bunun üzerine İl Sağlık Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, fabrikaya giderek incelemek üzere işçilerin yedikleri yemekten ve içtikleri sudan numune aldı.

Hastaneye başvuran 28 işçiden 26'sının tedavisi tamamlanırken, 2'sinin tedavisi devam ediyor.

Tedavisi süren 2 işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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