https://tr.sputniknews.com/20220803/brezilyali-hulk-hayatini-kaybetti-bu-riski-goze-almisti-iyi-gorunmek-ve-unlu-olmak-istiyordu-1059458042.html

'Brezilyalı Hulk' hayatını kaybetti: 'Bu riski göze almıştı, iyi görünmek ve ünlü olmak istiyordu'

'Brezilyalı Hulk' hayatını kaybetti: 'Bu riski göze almıştı, iyi görünmek ve ünlü olmak istiyordu'

Kaslarını şişirdiği için oluşan vücut görüntüsünden dolayı yeşil dev Hulk'a benzetilen Brezilyalı sosyal medya fenomeni vücut geliştirici Segato'nun hayatını... 03.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-03T15:43+0300

2022-08-03T15:43+0300

2022-08-03T15:43+0300

hulk

dünya

brezilya

kas

vücut geliştirme

yağ

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Çizgi roman karakteri yeşil dev Hulk'a atfen 'Brezilyalı Hulk' olarak anılan vücut geliştiricisi Valdir Segato 55 yaşında hayatını kaybetti. Beş yıldan uzun bir süre boyunca 'Synthol' adı verilen sentetik yağı doğrudan kas dokularına enjekte ederek kaslarını şişirdiği için kendisine bu lakap takılan Segato 27 Temmuz'da, tam da 55. doğum gününde öldü. 'Synthol' denen yağ, kullanan kişinin gücünü artırmıyor; aksine felç ve enfeksiyon gibi sağlık risklerini beraberinde getiriyor. Segato ise doktorların tüm uyarılarını görmezden gelerek elde ettiği sonucun tüm risklere değdiğini söylemiş, 2016'daki bir açıklamasında, "Beni sürekli 'Hulk', '(Arnold) Schwarzenegger' ve 'He-man' diye çağırıyorlar ve bu hoşuma gidiyor. Bisepslerimi iki katına çıkarttım ama hâlâ daha büyük olsunlar istiyorum" demişti. TikTok'ta 1.7 milyondan fazla takipçisi bulunan 'Brezilyalı Hulk'un normal hayatında ise pek arkadaşı olmadığı biliniyor. Brezilya'da yayın yapan Globo sitesinin bir komşudan aktardığına göre Segato sabah 6 sularında komşu evin penceresini tıklatıp yardım istedi, kaldırıldığı hastanede de hayatını kaybetti. Segato'nun arkadaşlarından Fernando Carvalho da Silva, "Bu riski göze almıştı. İyi görünmek ve ünlü olmak istiyordu" dedi.

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hulk, brezilya, kas, vücut geliştirme, yağ