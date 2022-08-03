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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220803/canli--eski-almanya-basbakani-schroder-kuzey-akim-2-isletmeye-alinsin--1059442577.html
CANLI | Eski Almanya Başbakanı Schröder: Kuzey Akım-2 işletmeye alınsın
CANLI | Eski Almanya Başbakanı Schröder: Kuzey Akım-2 işletmeye alınsın
Eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder, enerji krizi nedeniyle Berlin'e Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattını yeniden açması yönünde çağrı yaptı. 03.08.2022, Sputnik Türkiye
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ukrayna krizi
rusya
ukrayna
askeri operasyon
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donbass
yaptırım
avrupa birliği
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Eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder - Sputnik Türkiye

CANLI | Eski Almanya Başbakanı Schröder: Kuzey Akım-2 işletmeye alınsın

09:46 03.08.2022
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Eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder, enerji krizi nedeniyle Berlin'e Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattını yeniden açması yönünde çağrı yaptı.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve Batılı ülkelerin Moskova'yı hedef alan yaptırım hamleleri devam ediyor.
Alman n-tv televizyonu, Kuzey Akım doğalgaz boru hattında kullanılacak olan türbinin hala Almanya’da olduğunu, Başbakan Olaf Scholz’un türbini yerinde incelemeyi planladığını bildirdi.
ABD merkezli The Federalist dergisi, çok sayıda Ukrayna vatandaşının Kiev yönetiminin baskıları nedeniyle Rusya'ya geçiş yaptığını yazdı.
TOEFL sistemi kapsamında İngilizce test sınavı düzenleyen ETS şirketi, Rusların sınava kaydolmasını yasaklandı.
ABD Ticaret Bakanlığı, Rus havayolu şirketleri Red Wings, Nordwind, S7 Airlines, I-Fly ve Yamal Airlines'a ait Airbus A320, A321 ve A330 tipi 25 uçağın ihracat denetimini ihlal ettikleri gerekçesiyle yaptırım listesine dahil edildiğini açıkladı.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek NATO üyesi ülkelerden Ukrayna'ya ağır silah tedarikini ele aldı.
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G7, Rusya'dan petrol taşımacılığını tamamen yasaklamayı planlıyor
G7 ülkelerinin Rusya'dan petrol taşımacılığı hizmetlerine tam bir yasak getirme olasılığını görüştüğü bildirildi. İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Rus enerjisini iç piyasalarımızda kademeli olarak kullanımdan kaldırırken, Rusya'nın hidrokarbon gelirlerini azaltacak ve küresel enerji piyasalarında istikrarı sağlayacak çözümler arayacağız ve özellikle düşük ve orta gelirli ülkeler için olumsuz ekonomik etkiyi en aza indireceğiz" denildi.
Açıklamada, "Petrol üzerinde anlaşılan bir fiyattan satın alınmadığı takdirde deniz yoluyla teslim edilen Rus petrol ve petrol ürünlerinin küresel düzeyde taşınmasına imkan sağlayan tüm hizmetlerin tamamen yasaklanması seçenekleri de dahil olmak üzere uluslararası ortaklarla istişare halinde bir dizi yaklaşımı değerlendirmeye kararlıyız" ifadelerine yer verildi.
09:58 03.08.2022
Zelenskiy: Tahıl ihracatını düzenli ve sürekli hale getirmek istiyoruz
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülke limanlarından tahıl ihracatını düzenli ve sürekli hale getirmek istediklerini söyledi.
Telegram kanalından paylaşım yapan Zelenskiy, "Bugün, Ukrayna'dan tahıl taşıyan ilk gemi, limanlarımızdaki blokajın kaldırılmasının kararlaştırılmasıyla Karadeniz'deki özel bir koridordan geçerek Boğaz'a ulaştı. Şu an hedefimiz devamlılık sağlamak; devamlılık ve düzenlilik doğru ilkedir" dedi.
09:45 03.08.2022
Eski Almanya Başbakanı Schröder: Kuzey Akım-2 işletmeye alınsın
Eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder, enerji krizi nedeniyle Berlin'e Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattını yeniden açması yönünde çağrı yaptı.
Stern'e röportaj veren Schröder, "En kolay çözüm, Kuzey Akım-2 gaz boru hattını işletmeye almak olacaktır" dedi. Projenin tamamlandığı anımsatmasını yapan Schröder, böylelikle endüstri ve hanelerin tedarik sorununun giderileceğini belirtti.
Rusya'nın Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin bağımsızlığını tanıma kararının ardından Almanya'nın, projeyi askıya alma kararının değerlendiren Schröder, "Kuzey Akım-2'yi kullanmak istemiyorsanız, bunun sonuçlarına da katlanmak zorunda kalacaksınız. Gazla ısınan herkes halihazırda bunu anlıyor" dedi.
Schröder, "Siyasi kariyerimde her zaman salt 'piyasa ekonomisti' olmadım, ancak piyasa ekonomisinin ilkesi oldukça basittir: Arz azaldığında fiyatlar yükselir" yorumunu yaptı.
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