CANLI | Eski Almanya Başbakanı Schröder: Kuzey Akım-2 işletmeye alınsın

Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve Batılı ülkelerin Moskova'yı hedef alan yaptırım hamleleri devam ediyor.
Alman n-tv televizyonu, Kuzey Akım doğalgaz boru hattında kullanılacak olan türbinin hala Almanya’da olduğunu, Başbakan Olaf Scholz’un türbini yerinde incelemeyi planladığını bildirdi.
ABD merkezli The Federalist dergisi, çok sayıda Ukrayna vatandaşının Kiev yönetiminin baskıları nedeniyle Rusya'ya geçiş yaptığını yazdı.
TOEFL sistemi kapsamında İngilizce test sınavı düzenleyen ETS şirketi, Rusların sınava kaydolmasını yasaklandı.
ABD Ticaret Bakanlığı, Rus havayolu şirketleri Red Wings, Nordwind, S7 Airlines, I-Fly ve Yamal Airlines'a ait Airbus A320, A321 ve A330 tipi 25 uçağın ihracat denetimini ihlal ettikleri gerekçesiyle yaptırım listesine dahil edildiğini açıkladı.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek NATO üyesi ülkelerden Ukrayna'ya ağır silah tedarikini ele aldı.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında: