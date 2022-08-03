CANLI | Eski Almanya Başbakanı Schröder: Kuzey Akım-2 işletmeye alınsın

G7, Rusya'dan petrol taşımacılığını tamamen yasaklamayı planlıyor

G7 ülkelerinin Rusya'dan petrol taşımacılığı hizmetlerine tam bir yasak getirme olasılığını görüştüğü bildirildi. İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Rus enerjisini iç piyasalarımızda kademeli olarak kullanımdan kaldırırken, Rusya'nın hidrokarbon gelirlerini azaltacak ve küresel enerji piyasalarında istikrarı sağlayacak çözümler arayacağız ve özellikle düşük ve orta gelirli ülkeler için olumsuz ekonomik etkiyi en aza indireceğiz" denildi.

Açıklamada, "Petrol üzerinde anlaşılan bir fiyattan satın alınmadığı takdirde deniz yoluyla teslim edilen Rus petrol ve petrol ürünlerinin küresel düzeyde taşınmasına imkan sağlayan tüm hizmetlerin tamamen yasaklanması seçenekleri de dahil olmak üzere uluslararası ortaklarla istişare halinde bir dizi yaklaşımı değerlendirmeye kararlıyız" ifadelerine yer verildi.