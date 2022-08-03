CANLI | İsviçre, Rusya'dan altını ve altın ürünleri ithalatını yasakladı

Avrupa, bir Rus televizyon kanalının daha yayınını kesti

Avrupa'nın en büyük uydu iletişim operatörü Fransız Eutelsat, Fransa Görsel-İşitsel ve Dijital İletişim Düzenleme Kurumu’nun (Arcom) talebi üzerine Avrupa’nın tamamında Rus televizyon kanalı NTV-Mir'in yayınını kapattı.

Fransız Basın Ajansı’nın (AFP) haberine göre düzenleyici, “Bu televizyon kanalı sürekli olarak sadece Ukrayna yönetimini ve Ukrayna ordusunu değil, her şeyden önce Ukrayna halkını Nazizm ve Üçüncü Reich ideolojisinin taraftarı olarak tasvir ediyor” açıklamasında bulundu.

Eutelsat daha önce de Avrupa Birliği’nin ve bazı üye ülkelerin talebi üzerine birkaç Rus TV kanalının uydu yayınlarını kapatmıştı.