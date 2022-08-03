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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220803/canli--isvicre-rusyadan-altini-ve-altin-urunleri-ithalatini-yasakladi-1059462330.html
CANLI | İsviçre, Rusya'dan altını ve altın ürünleri ithalatını yasakladı
CANLI | İsviçre, Rusya'dan altını ve altın ürünleri ithalatını yasakladı
İsviçre Federal Koseyi, Rusya'dan altın ve altın ürünleri ithalatına yasak getiren 7. yaptırım paketini onayladı. 03.08.2022, Sputnik Türkiye
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ukrayna krizi
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yaptırım
doğalgaz
kuzey akım
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Rusya - Altın - Sputnik Türkiye

CANLI | İsviçre, Rusya'dan altını ve altın ürünleri ithalatını yasakladı

16:28 03.08.2022
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İsviçre Federal Koseyi, Rusya'dan altın ve altın ürünleri ithalatına yasak getiren 7. yaptırım paketini onayladı.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve Batılı ülkelerin Moskova'yı hedef alan yaptırım hamleleri devam ediyor.
Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder'e Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattının her an kullanıma hazır olduğunu söylediği ifade edildi.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'da Polonya'dan gönderilen silahların ve mühimmatın yer aldığı bir deponun Rus güçleri tarafından imha edildiğini açıkladı.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, doğalgaz akışının eski haline dönmesi için Kuzey Akım türbinini Rusya'ya göndermeye hazır olduklarını, ancak Rusya'nın gereken evrakları göndermesi ve talep etmesi gerektiğini söyledi.
Eski Ukrayna Merkez Bankası Başkanı Oleg Çuriya, Kiev yönetiminin acilen Batılı ülkelerden ilave finansal yardıma ihtiyacı olduğunu, aksi takdirde ülkenin ekonomik felaketten kaçamayacağını söyledi.
Almanya'nın Sosyal Demokrat Partili (SPD) eski başbakanı Gerhard Schröder - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2022
Ukrayna krizi
CANLI | Putin, Schröder'le görüştü: Kuzey Akım-2'nin her an kullanıma hazır olduğunu söyledi
09:46
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
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17:05 03.08.2022
Avrupa, bir Rus televizyon kanalının daha yayınını kesti
Avrupa'nın en büyük uydu iletişim operatörü Fransız Eutelsat, Fransa Görsel-İşitsel ve Dijital İletişim Düzenleme Kurumu’nun (Arcom) talebi üzerine Avrupa’nın tamamında Rus televizyon kanalı NTV-Mir'in yayınını kapattı.
Fransız Basın Ajansı’nın (AFP) haberine göre düzenleyici, “Bu televizyon kanalı sürekli olarak sadece Ukrayna yönetimini ve Ukrayna ordusunu değil, her şeyden önce Ukrayna halkını Nazizm ve Üçüncü Reich ideolojisinin taraftarı olarak tasvir ediyor” açıklamasında bulundu.
Eutelsat daha önce de Avrupa Birliği’nin ve bazı üye ülkelerin talebi üzerine birkaç Rus TV kanalının uydu yayınlarını kapatmıştı.
16:28 03.08.2022
İsviçre, Rusya'dan altını ve altın ürünleri ithalatını yasakladı
İsviçre Federal Koseyi, Rusya'dan altın ve altın ürünleri ithalatına yasak getiren 7. yaptırım paketini onayladı.
Federal Konsey'den yapılan açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'da devam eden askeri saldırganlığı nedeniyle Federal Konsey, AB'nin altın ve altın ürünlerine yönelik son yaptırımları doğrultusunda Rusya'ya yaptırımları genişletti. Önlemler, 3 Ağustos 2022 saat 19.00'da (TSİ) yürürlüğe girecek" denildi.
Yaptırımlar, Sberbank'ın varlıklarının dondurulmasını da kapsıyor. Uygulama kararı alınan yaptırımların hiçbirinin Rusya ile üçüncü ülkeler arasındaki tarım ve gıda ürünleri ticaretini hedef almadığını belirten Federal Konsey, AB'nin yaptığı gibi, bu tür ürünlerle ve üçüncü ülkelere petrol sevkiyatıyla bağlantılı işlemlere istisna getirdiklerinin altını çizdi.
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