CANLI | İsviçre, Rusya'dan altını ve altın ürünleri ithalatını yasakladı

Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve Batılı ülkelerin Moskova'yı hedef alan yaptırım hamleleri devam ediyor.
Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder'e Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattının her an kullanıma hazır olduğunu söylediği ifade edildi.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'da Polonya'dan gönderilen silahların ve mühimmatın yer aldığı bir deponun Rus güçleri tarafından imha edildiğini açıkladı.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, doğalgaz akışının eski haline dönmesi için Kuzey Akım türbinini Rusya'ya göndermeye hazır olduklarını, ancak Rusya'nın gereken evrakları göndermesi ve talep etmesi gerektiğini söyledi.
Eski Ukrayna Merkez Bankası Başkanı Oleg Çuriya, Kiev yönetiminin acilen Batılı ülkelerden ilave finansal yardıma ihtiyacı olduğunu, aksi takdirde ülkenin ekonomik felaketten kaçamayacağını söyledi.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında: