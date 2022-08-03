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Çocukların sosyal medyaya video çekmek için yaptıkları şaka hastanede bitti
Çocukların sosyal medyaya video çekmek için yaptıkları şaka hastanede bitti
Bayrampaşa'da 8 çocuk Tiktok videosu çekmek için sokakta oyun oynayan 14 yaşındaki Mehmet Y.'yi kırdıkları şişeyle kolundan yaralayarak hızla kaçtı. Mehmet Y... 03.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-03T11:57+0300
2022-08-03T11:57+0300
yaşam
tiktok
şaka
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İstanbul'da iddialara göre, 14 yaşındaki Mehmet Y., arkadaşlarıyla birlikte sokakta oyun oynuyordu.Bu esnada yaşları 14 ile 16 arasında değişen 8 çocuk, Mehmet Y.'ye yaşını, nerede yaşadığını sordu.Mehmet Y. bu soruları yanıtsız bırakınca çocuklardan biri belinden çıkardığı cam şişeyi kırarak Mehmet Y.'nin koluna sapladı.Daha sonra olay yerinden kaçan çocukların TikTok videosu çekmek için Mehmet Y.'yi yaraladığı iddia edildi. Kolundan yaralanan Mehmet Y., ameliyat olurken, ailesi ise çocuklardan şikayetçi oldu.'TikTok videosu çekiyorlardı'Mehmet Y.'nin amcası Ayhan Y., "Çocuklar kapının önünde otururken 8 tane çocuk gelip adres soruyorlar. Yeğenim 'Size ne' tarzında cevap veriyor. Daha sonra bir tanesi belinden şişeyi çıkarıp yerde kırdıktan sonra çocuğun eline batırıyor. El üstü tendomları falan koptu. Kemiğinde zede var. Ameliyat edildi dün akşam. O esnada zaten TikTok videosu çekiyorlar" dedi.Kolundan yaralanan Mehmet Y., "Akşam arkadaşlarımla burada top oynuyorduk. Sonra bir grup geldi 16 yaşlarında. Geldiler topu istediler, evimin adresini sordular söylemedim. Bunlarla biraz kavga ettim bağırdım. Çocuğun biri elbisesinin altından şişe çıkardı ve yere vurdu. Sonra geldi bana batırmaya çalıştı. Bana durduk yere saldırdılar" ifadelerini kullandı.
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tiktok, şaka

Çocukların sosyal medyaya video çekmek için yaptıkları şaka hastanede bitti

11:57 03.08.2022
© DHAÇocukların sosyal medyaya video çekmek için yaptıkları şaka hastanede bitti
Çocukların sosyal medyaya video çekmek için yaptıkları şaka hastanede bitti - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2022
© DHA
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Bayrampaşa'da 8 çocuk Tiktok videosu çekmek için sokakta oyun oynayan 14 yaşındaki Mehmet Y.'yi kırdıkları şişeyle kolundan yaralayarak hızla kaçtı. Mehmet Y. hastaneye kaldırılırken ailesi şikayetçi oldu.
İstanbul'da iddialara göre, 14 yaşındaki Mehmet Y., arkadaşlarıyla birlikte sokakta oyun oynuyordu.
Bu esnada yaşları 14 ile 16 arasında değişen 8 çocuk, Mehmet Y.'ye yaşını, nerede yaşadığını sordu.
Mehmet Y. bu soruları yanıtsız bırakınca çocuklardan biri belinden çıkardığı cam şişeyi kırarak Mehmet Y.'nin koluna sapladı.
Daha sonra olay yerinden kaçan çocukların TikTok videosu çekmek için Mehmet Y.'yi yaraladığı iddia edildi. Kolundan yaralanan Mehmet Y., ameliyat olurken, ailesi ise çocuklardan şikayetçi oldu.

'TikTok videosu çekiyorlardı'

Mehmet Y.'nin amcası Ayhan Y., "Çocuklar kapının önünde otururken 8 tane çocuk gelip adres soruyorlar. Yeğenim 'Size ne' tarzında cevap veriyor. Daha sonra bir tanesi belinden şişeyi çıkarıp yerde kırdıktan sonra çocuğun eline batırıyor. El üstü tendomları falan koptu. Kemiğinde zede var. Ameliyat edildi dün akşam. O esnada zaten TikTok videosu çekiyorlar" dedi.
Kolundan yaralanan Mehmet Y., "Akşam arkadaşlarımla burada top oynuyorduk. Sonra bir grup geldi 16 yaşlarında. Geldiler topu istediler, evimin adresini sordular söylemedim. Bunlarla biraz kavga ettim bağırdım. Çocuğun biri elbisesinin altından şişe çıkardı ve yere vurdu. Sonra geldi bana batırmaya çalıştı. Bana durduk yere saldırdılar" ifadelerini kullandı.
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