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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İç tartışmaları bırakın, birbirinize kenetlenin
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İç tartışmaları bırakın, birbirinize kenetlenin
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ordu’da AK Parti teşkilatına “tartışmaları bırakıp seçim için... 03.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-03T07:47+0300
2022-08-03T07:47+0300
politika
recep tayyip erdoğan
seçim
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Selvi, bugünkü köşe yazısının bir kısmında Erdoğan’ın partisinin teşkilatına yaptığı konuşmayı yazdı. Yazının ilgili bölümü şöyle:Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu’da AK Parti teşkilatlarıyla bir toplantı yapmıştı. 2023 seçimlerine yönelik mesajlarını burada veriyor. İlçelere aldıkları oy oranını soruyor. Örneğin Altınordu ilçesi. “Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 76, milletvekili seçiminde yüzde 56 aldık” diye yanıt veriyor. Erdoğan, “O yüzde 76’yı 80’e çıkarın. Milletvekilliği ile cumhurbaşkanlığı seçimini birbirinden ayırtmayın. Milletvekili seçiminde de oy oranını artırın. Bu saatten sonra seçimlere çalışın. İç tartışmaları bir kenara bırakın, birbirinize kenetlenin, seçime çalışın” diye talimat veriyor.
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recep tayyip erdoğan, seçim

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İç tartışmaları bırakın, birbirinize kenetlenin

07:47 03.08.2022
© POOL / Fotoğraf bankasına girRecep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2022
© POOL
/
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ordu’da AK Parti teşkilatına “tartışmaları bırakıp seçim için çalışmaya başlama” talimatı verdiğini yazdı.
Selvi, bugünkü köşe yazısının bir kısmında Erdoğan’ın partisinin teşkilatına yaptığı konuşmayı yazdı. Yazının ilgili bölümü şöyle:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu’da AK Parti teşkilatlarıyla bir toplantı yapmıştı. 2023 seçimlerine yönelik mesajlarını burada veriyor. İlçelere aldıkları oy oranını soruyor. Örneğin Altınordu ilçesi. “Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 76, milletvekili seçiminde yüzde 56 aldık” diye yanıt veriyor. Erdoğan, “O yüzde 76’yı 80’e çıkarın. Milletvekilliği ile cumhurbaşkanlığı seçimini birbirinden ayırtmayın. Milletvekili seçiminde de oy oranını artırın. Bu saatten sonra seçimlere çalışın. İç tartışmaları bir kenara bırakın, birbirinize kenetlenin, seçime çalışın” diye talimat veriyor.
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