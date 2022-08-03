https://tr.sputniknews.com/20220803/daglik-karabagda-kismi-seferberlik-ilan-edildi---1059474240.html
Dağlık Karabağ'da kısmi seferberlik ilan edildi
Dağlık Karabağ'da kısmi seferberlik ilan edildi
Resmi olarak tanınmayan Dağlık Karabağ'ın lideri Araik Arutyunyan’ın bölgedeki gerilimin artması nedeniyle kısmi seferberlik ilan ettiği bildirildi. 03.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-03T22:40+0300
2022-08-03T22:40+0300
2022-08-03T22:41+0300
dağlık karabağ
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seferberlik
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Dağlık Karabağ yönetiminin basın servisinden yapılan açıklamada, Dağlık Karabağ lideri Arayik Harutyunyan’ın bölgede gerilimin artması nedeniyle kısmi seferberlik ilan ettiği belirtildi. Açıklamada, “Harutyunyan, cumhuriyette 3 Ağustos 2022'den itibaren kısmi askeri seferberliğin ilan edildiğine dair kararnameyi imzaladı” denildi. Öte yandan, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Erivan ve Bakü'ye gerilimi azaltmak için önlemler alma çağrısı yaptı.
https://tr.sputniknews.com/20220803/azerbaycan-duzenlenen-ozel-harekatla-daglik-karabagda-bir-dizi-hakim-tepe-ele-gecirildi-1059468455.html
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Dağlık Karabağ'da kısmi seferberlik ilan edildi
22:40 03.08.2022 (güncellendi: 22:41 03.08.2022) Abone ol
Resmi olarak tanınmayan Dağlık Karabağ'ın lideri Araik Arutyunyan’ın bölgedeki gerilimin artması nedeniyle kısmi seferberlik ilan ettiği bildirildi.
Dağlık Karabağ yönetiminin basın servisinden yapılan açıklamada, Dağlık Karabağ lideri Arayik Harutyunyan’ın bölgede gerilimin artması nedeniyle kısmi seferberlik ilan ettiği belirtildi.
Açıklamada, “Harutyunyan, cumhuriyette 3 Ağustos 2022'den itibaren kısmi askeri seferberliğin ilan edildiğine dair kararnameyi imzaladı” denildi.
Öte yandan, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Erivan ve Bakü'ye gerilimi azaltmak için önlemler alma çağrısı yaptı.