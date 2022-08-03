https://tr.sputniknews.com/20220803/daglik-karabagda-kismi-seferberlik-ilan-edildi---1059474240.html

Dağlık Karabağ'da kısmi seferberlik ilan edildi

Dağlık Karabağ'da kısmi seferberlik ilan edildi

Resmi olarak tanınmayan Dağlık Karabağ'ın lideri Araik Arutyunyan’ın bölgedeki gerilimin artması nedeniyle kısmi seferberlik ilan ettiği bildirildi. 03.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-03T22:40+0300

2022-08-03T22:40+0300

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dağlık karabağ

dünya

seferberlik

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Dağlık Karabağ yönetiminin basın servisinden yapılan açıklamada, Dağlık Karabağ lideri Arayik Harutyunyan’ın bölgede gerilimin artması nedeniyle kısmi seferberlik ilan ettiği belirtildi. Açıklamada, “Harutyunyan, cumhuriyette 3 Ağustos 2022'den itibaren kısmi askeri seferberliğin ilan edildiğine dair kararnameyi imzaladı” denildi. Öte yandan, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Erivan ve Bakü'ye gerilimi azaltmak için önlemler alma çağrısı yaptı.

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