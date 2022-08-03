https://tr.sputniknews.com/20220803/ddk-kpss-ile-ilgili-ankara-cumhuriyet-bassavciligina-suc-duyurusunda-bulundu-1059468052.html
DDK, KPSS ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu
DDK, KPSS ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu
Devlet Denetleme Kurulu, 2022-KPSS lisans oturumuna ilişkin iddialar konusunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. 03.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-03T19:08+0300
2022-08-03T19:08+0300
2022-08-03T19:32+0300
devlet denetleme kurulu (ddk)
kpss
ösym
türkiye
suç duyurusu
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Devlet Denetleme Kurulu (DDK), 2022-KPSS Lisans oturumundaki bazı sorulara ilişkin iddialar konusunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.2022-KPSS lisans oturumundaki bazı soruların, bir yayınevinin deneme sınavı sorularıyla aynı olduğu iddiasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iddiaların incelenmesi için dün DDK'ye talimat vermişti.Talimatın ardından DDK müfettişleri incelemelerine başlamıştı.DDK ayrıca iddialarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
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devlet denetleme kurulu (ddk), kpss, ösym, suç duyurusu
DDK, KPSS ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu
19:08 03.08.2022 (güncellendi: 19:32 03.08.2022) Abone ol
Devlet Denetleme Kurulu, 2022-KPSS lisans oturumuna ilişkin iddialar konusunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.
Devlet Denetleme Kurulu (DDK), 2022-KPSS Lisans oturumundaki bazı sorulara ilişkin iddialar konusunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.
2022-KPSS lisans oturumundaki bazı soruların, bir yayınevinin deneme sınavı sorularıyla aynı olduğu iddiasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iddiaların incelenmesi için dün DDK'ye talimat vermişti.
Talimatın ardından DDK müfettişleri incelemelerine başlamıştı.
DDK ayrıca iddialarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.