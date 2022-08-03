https://tr.sputniknews.com/20220803/ddk-kpss-ile-ilgili-ankara-cumhuriyet-bassavciligina-suc-duyurusunda-bulundu-1059468052.html

DDK, KPSS ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu

DDK, KPSS ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu

Devlet Denetleme Kurulu, 2022-KPSS lisans oturumuna ilişkin iddialar konusunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. 03.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-03T19:08+0300

2022-08-03T19:08+0300

2022-08-03T19:32+0300

devlet denetleme kurulu (ddk)

kpss

ösym

türkiye

suç duyurusu

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Devlet Denetleme Kurulu (DDK), 2022-KPSS Lisans oturumundaki bazı sorulara ilişkin iddialar konusunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.2022-KPSS lisans oturumundaki bazı soruların, bir yayınevinin deneme sınavı sorularıyla aynı olduğu iddiasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iddiaların incelenmesi için dün DDK'ye talimat vermişti.Talimatın ardından DDK müfettişleri incelemelerine başlamıştı.DDK ayrıca iddialarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

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devlet denetleme kurulu (ddk), kpss, ösym, suç duyurusu