https://tr.sputniknews.com/20220803/devlet-denetleme-kurumu-baskani-mufettisler-bugun-osymye-gidecek-1059452220.html

Devlet Denetleme Kurumu Başkanı: Müfettişler bugün ÖSYM'ye gidecek

Devlet Denetleme Kurumu Başkanı: Müfettişler bugün ÖSYM'ye gidecek

Devlet Denetleme Kurumu Başkanı Arıncı, müfettişlerin bugün ÖSYM'ye gideceğini açıkladı. KPSS'de sorularının sızdırıldığı iddiası üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan... 03.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-03T13:07+0300

2022-08-03T13:07+0300

2022-08-03T13:12+0300

türkiye

kpss

ösym

devlet denetleme kurulu (ddk)

recep tayyip erdoğan

sınav

sınav soruları

kitapçık

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31 Temmuz'da yapılan KPSS'de çıkan soruların, sınavdan önce bir yayınevinin deneme kitaplarında yayımlandığı öne sürüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise olayın araştırılması için Devlet Denetleme Kurulu'na talimat verdi.Devlet Denetleme Kurumu Başkanı Arıncı, NTV'ye konuştu ve müfettişlerin bugün ÖSYM'ye gideceğini açıkladı. Arıncı, ''Rapor Cumhurbaşkanı Erdoğan'a arz edilecek. Problemli bir durum var gözüküyor'' dedi.KPSS'de sorularının sızdırıldığı iddiası üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan söz konusu iddiaların araştırılması için Devlet Denetleme Kurulu'nu görevlendirmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220802/chpden-kpss-sorulari-sizdirildi-iddiasina-iliskin-suc-duyurusu--1059434938.html

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kpss, ösym, devlet denetleme kurulu (ddk), recep tayyip erdoğan, sınav, sınav soruları, kitapçık