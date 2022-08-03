https://tr.sputniknews.com/20220803/devlet-denetleme-kurumu-baskani-mufettisler-bugun-osymye-gidecek-1059452220.html
Devlet Denetleme Kurumu Başkanı: Müfettişler bugün ÖSYM'ye gidecek
Devlet Denetleme Kurumu Başkanı: Müfettişler bugün ÖSYM'ye gidecek
Devlet Denetleme Kurumu Başkanı Arıncı, müfettişlerin bugün ÖSYM'ye gideceğini açıkladı. KPSS'de sorularının sızdırıldığı iddiası üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan... 03.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-03T13:07+0300
2022-08-03T13:07+0300
2022-08-03T13:12+0300
türkiye
kpss
ösym
devlet denetleme kurulu (ddk)
recep tayyip erdoğan
sınav
sınav soruları
kitapçık
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31 Temmuz'da yapılan KPSS'de çıkan soruların, sınavdan önce bir yayınevinin deneme kitaplarında yayımlandığı öne sürüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise olayın araştırılması için Devlet Denetleme Kurulu'na talimat verdi.Devlet Denetleme Kurumu Başkanı Arıncı, NTV'ye konuştu ve müfettişlerin bugün ÖSYM'ye gideceğini açıkladı. Arıncı, ''Rapor Cumhurbaşkanı Erdoğan'a arz edilecek. Problemli bir durum var gözüküyor'' dedi.KPSS'de sorularının sızdırıldığı iddiası üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan söz konusu iddiaların araştırılması için Devlet Denetleme Kurulu'nu görevlendirmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220802/chpden-kpss-sorulari-sizdirildi-iddiasina-iliskin-suc-duyurusu--1059434938.html
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kpss, ösym, devlet denetleme kurulu (ddk), recep tayyip erdoğan, sınav, sınav soruları, kitapçık
Devlet Denetleme Kurumu Başkanı: Müfettişler bugün ÖSYM'ye gidecek
13:07 03.08.2022 (güncellendi: 13:12 03.08.2022) Abone ol
Devlet Denetleme Kurumu Başkanı Arıncı, müfettişlerin bugün ÖSYM'ye gideceğini açıkladı. KPSS'de sorularının sızdırıldığı iddiası üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan söz konusu iddiaların araştırılması için Devlet Denetleme Kurulu'nu görevlendirmişti.
31 Temmuz'da yapılan KPSS'de çıkan soruların, sınavdan önce bir yayınevinin deneme kitaplarında yayımlandığı öne sürüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise olayın araştırılması için Devlet Denetleme Kurulu'na talimat verdi.
Devlet Denetleme Kurumu Başkanı Arıncı, NTV'ye konuştu ve müfettişlerin bugün ÖSYM'ye gideceğini açıkladı. Arıncı, ''Rapor Cumhurbaşkanı Erdoğan'a arz edilecek. Problemli bir durum var gözüküyor'' dedi.
KPSS'de sorularının sızdırıldığı iddiası üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan söz konusu iddiaların araştırılması için Devlet Denetleme Kurulu'nu görevlendirmişti.