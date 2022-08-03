https://tr.sputniknews.com/20220803/disisleri-bakani-cavusoglu-cin-disisleri-bakani-vang-ile-gorustu-1059460601.html
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Çin Dışişleri Bakanı Vang ile görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Çin Dışişleri Bakanı Vang ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile Türkiye-Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dördüncü Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü... 03.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-03T16:05+0300
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2022-08-03T16:05+0300
politika
mevlüt çavuşoğlu
dışişleri bakanlığı
çin
çin halk cumhuriyeti
vang yi
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çin Dışişleri Bakanıyla ikili ilişkilerimizi, bölgesel ve küresel gelişmeleri değerlendirdik. Uygur Türklerine ilişkin hassasiyetlerimizi aktardık" ifadesini kullandı.Bakan Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdurrahman Al Sani, Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Nanaia Mahuta, Kamboçya Müslümanlardan Sorumlu Kıdemli Bakanı Othsman Hassan, Brunei Darusselam Dışişleri Bakanı Erywan Yusof, Sri Lanka Dışişleri Bakanı Ali Sabry ile de ayrı ayrı görüştü.
https://tr.sputniknews.com/20220803/disisleri-bakani-cavusoglu-rusya-disisleri-bakani-sergey-lavrov-ile-gorustu-1059459682.html
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mevlüt çavuşoğlu, dışişleri bakanlığı, çin, çin halk cumhuriyeti, vang yi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Çin Dışişleri Bakanı Vang ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile Türkiye-Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dördüncü Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısı'na katılmak için gittiği Kamboçya'nın başkenti Punom Pen'de bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çin Dışişleri Bakanıyla ikili ilişkilerimizi, bölgesel ve küresel gelişmeleri değerlendirdik. Uygur Türklerine ilişkin hassasiyetlerimizi aktardık" ifadesini kullandı.
Bakan Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdurrahman Al Sani, Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Nanaia Mahuta, Kamboçya Müslümanlardan Sorumlu Kıdemli Bakanı Othsman Hassan, Brunei Darusselam Dışişleri Bakanı Erywan Yusof, Sri Lanka Dışişleri Bakanı Ali Sabry ile de ayrı ayrı görüştü.