Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Çin Dışişleri Bakanı Vang ile görüştü

#Çin Dışişleri Bakanıyla ikili ilişkilerimizi, bölgesel ve küresel gelişmeleri değerlendirdik.Uygur Türklerine ilişkin hassasiyetlerimizi aktardık.



Discussed our relations, regional & global developments w/FM Wang Yi of #China. Conveyed our sensitivities on Uyghur Turks. 🇹🇷🇨🇳 pic.twitter.com/7WoxONOTAV