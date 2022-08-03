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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kamboçya’da bir araya geldi. 03.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-03T15:55+0300
2022-08-03T16:51+0300
sergey lavrov
mevlüt çavuşoğlu
dünya
görüşme
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kamboçya’nın başkenti Punom Pen’de 4'üncü ASEAN-Türkiye Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısı'na katıldıktan sonra ikili temaslarda bulunuyor.Bakan Çavuşoğlu, temasları çerçevesinde Rus işleri mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.Görüşmede, Ukrayna tahılının güvenli sevkiyatı konusu ve bölgesel gelişmeler ele alındı.'Başta Ukrayna olmak üzere uluslararası ve bölgesel gündem ele alındı'Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Lavrov ve Çavuşoğlu, başta Ukrayna'daki durum olmak üzere uluslararası ve bölgesel gündemle ilgili kapsamlı görüş alışverişi yaptı.22 Temmuz'da İstanbul'da yapılan tahıl anlaşmalarının gidişatını istişare eden taraflar, Suriye'de çözüm konusunu da ele aldı.Lavrov ve Çavuşoğlu, yaklaşan üst düzey temaslara hazırlık bağlamında başta ticaret ve ekonomi alanı olmak üzere Rus-Türk işbirliğinin güncel konularını ve perspektiflerini etraflıca konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220802/peskov-putin-erdogan-gorusmesi-saat-ayari-yapmak-icin-iyi-bir-firsat-olacak-1059413203.html
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sergey lavrov, mevlüt çavuşoğlu, görüşme

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

15:55 03.08.2022 (güncellendi: 16:51 03.08.2022)
© AATürkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye-Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dördüncü Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısı'na katılmak için gittiği Kamboçya'nın başkenti Punom Pen'de bir araya geldi.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye-Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dördüncü Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısı'na katılmak için gittiği Kamboçya'nın başkenti Punom Pen'de bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2022
© AA
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Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kamboçya’da bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kamboçya’nın başkenti Punom Pen’de 4'üncü ASEAN-Türkiye Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısı'na katıldıktan sonra ikili temaslarda bulunuyor.
Bakan Çavuşoğlu, temasları çerçevesinde Rus işleri mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.
Görüşmede, Ukrayna tahılının güvenli sevkiyatı konusu ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

'Başta Ukrayna olmak üzere uluslararası ve bölgesel gündem ele alındı'

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Lavrov ve Çavuşoğlu, başta Ukrayna'daki durum olmak üzere uluslararası ve bölgesel gündemle ilgili kapsamlı görüş alışverişi yaptı.
22 Temmuz'da İstanbul'da yapılan tahıl anlaşmalarının gidişatını istişare eden taraflar, Suriye'de çözüm konusunu da ele aldı.
Lavrov ve Çavuşoğlu, yaklaşan üst düzey temaslara hazırlık bağlamında başta ticaret ve ekonomi alanı olmak üzere Rus-Türk işbirliğinin güncel konularını ve perspektiflerini etraflıca konuştu.
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