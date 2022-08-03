https://tr.sputniknews.com/20220803/disisleri-bakani-cavusoglu-rusya-disisleri-bakani-sergey-lavrov-ile-gorustu-1059459682.html

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kamboçya’da bir araya geldi. 03.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-03T15:55+0300

2022-08-03T15:55+0300

2022-08-03T16:51+0300

sergey lavrov

mevlüt çavuşoğlu

dünya

görüşme

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/03/1059460268_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_f23c309eb20b1328db6dababd1bfa76c.jpg

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kamboçya’nın başkenti Punom Pen’de 4'üncü ASEAN-Türkiye Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısı'na katıldıktan sonra ikili temaslarda bulunuyor.Bakan Çavuşoğlu, temasları çerçevesinde Rus işleri mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.Görüşmede, Ukrayna tahılının güvenli sevkiyatı konusu ve bölgesel gelişmeler ele alındı.'Başta Ukrayna olmak üzere uluslararası ve bölgesel gündem ele alındı'Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Lavrov ve Çavuşoğlu, başta Ukrayna'daki durum olmak üzere uluslararası ve bölgesel gündemle ilgili kapsamlı görüş alışverişi yaptı.22 Temmuz'da İstanbul'da yapılan tahıl anlaşmalarının gidişatını istişare eden taraflar, Suriye'de çözüm konusunu da ele aldı.Lavrov ve Çavuşoğlu, yaklaşan üst düzey temaslara hazırlık bağlamında başta ticaret ve ekonomi alanı olmak üzere Rus-Türk işbirliğinin güncel konularını ve perspektiflerini etraflıca konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220802/peskov-putin-erdogan-gorusmesi-saat-ayari-yapmak-icin-iyi-bir-firsat-olacak-1059413203.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sergey lavrov, mevlüt çavuşoğlu, görüşme