https://tr.sputniknews.com/20220803/dolar-bu-yil-ilk-kez-18-tlyi-asti-1059468096.html
Dolar bu yıl ilk kez 18 TL'yi aştı
Dolar bu yıl ilk kez 18 TL'yi aştı
Güne 17.90 seviyesinde başlayan dolar/TL kuru, akşam saatlerinde 18 TL'yi aştı. 03.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-03T19:14+0300
2022-08-03T19:14+0300
2022-08-03T19:14+0300
ekonomi
dolar
türk lirası
kur
fed
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Yılbaşından bu yana Dolar/TL kuru yüzde 35 yükselirken, piyasa kurdaki kritik eşik olan 18'i aştı.Güne 17.94 seviyesinden başlayan dolar/TL, gün içinde saat 17:17'de 18.04 seviyesini gördü.Diğer taraftan, küresel piyasalarda Bloomberg Dolar Endeksi, Fed üyelerinin şahin açıklamalarıyla yüzde 0.44 artış gösterdi.Şahin Fed açıklamalarıBu hafta ABD tarım dışı istihdam verisi beklenirken Fed üyelerinden faiz artırım dozunun yakın dönemde azalmayacağına yönelik açıklamalar geldi.San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, Fed’in enflasyonla mücadelesini sona erdirmekten “çok uzakta” olduğunu belirtti. Daly tüm üyelerin enflasyonu yüzde 2 hedefine düşürme hedefi doğrultusunda fikir birliğine sahip olduğunu vurguladı.Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester da aylık enflasyonun yavaşladığına dair somut kanıt görmek istediğini belirterek Fed’in enflasyon hedefine bağlı olduğunu yineledi.Chicago Fed Baaşkanı Charles Evans Eylül'de 50 ve 75 baz puanlık faiz artışının masada olduğunu belirterek Fed’in sıkılaşma temposunu düşürmeyeceğinin sinyalini verdi.St. Louis Fed Başkanı James Bullard ise Fed’in yumuşak inişi başarabileceğini düşünüyor.
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dolar, türk lirası, kur, fed
Dolar bu yıl ilk kez 18 TL'yi aştı
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Güne 17.90 seviyesinde başlayan dolar/TL kuru, akşam saatlerinde 18 TL'yi aştı.
Yılbaşından bu yana Dolar/TL kuru yüzde 35 yükselirken, piyasa kurdaki kritik eşik olan 18'i aştı.
Güne 17.94 seviyesinden başlayan dolar/TL, gün içinde saat 17:17'de 18.04 seviyesini gördü.
Diğer taraftan, küresel piyasalarda Bloomberg Dolar Endeksi, Fed üyelerinin şahin açıklamalarıyla yüzde 0.44 artış gösterdi.
Şahin Fed açıklamaları
Bu hafta ABD tarım dışı istihdam verisi beklenirken Fed üyelerinden faiz artırım dozunun yakın dönemde azalmayacağına yönelik açıklamalar geldi.
San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, Fed’in enflasyonla mücadelesini sona erdirmekten “çok uzakta” olduğunu belirtti. Daly tüm üyelerin enflasyonu yüzde 2 hedefine düşürme hedefi doğrultusunda fikir birliğine sahip olduğunu vurguladı.
Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester da aylık enflasyonun yavaşladığına dair somut kanıt görmek istediğini belirterek Fed’in enflasyon hedefine bağlı olduğunu yineledi.
Chicago Fed Baaşkanı Charles Evans Eylül'de 50 ve 75 baz puanlık faiz artışının masada olduğunu belirterek Fed’in sıkılaşma temposunu düşürmeyeceğinin sinyalini verdi.
St. Louis Fed Başkanı James Bullard ise Fed’in yumuşak inişi başarabileceğini düşünüyor.