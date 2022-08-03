https://tr.sputniknews.com/20220803/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1059442750.html

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar/TL 17.95 civarında seyrederken, Euro/TL 18.27 seviyesinde hareket ediyor. 03.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-03T09:43+0300

2022-08-03T09:43+0300

2022-08-03T09:45+0300

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Dolar/TL, yılın zirvesine yakın seyretmeye devam ediyor.Bankalararası piyasada dolar/TL 17,95 civarında seyrediyor. Kur geçen hafta 17,9750 ile 20 Aralık'tan beri en yüksek düzeyi görmüştü.Euro/TL 18,27 seviyesinde hareket ediyor.Çeyrek altın ne kadar?Altın, ABD Hazine tahvil getirilerindeki artışın yarattığı baskının ardından dolardaki geri çekilme ve Çin-ABD geriliminin etkisiyle yükseldi.Altının ons fiyatı 1770 dolara yakın işlem görüyor.İç piyasada gram altın 1021 lira, çeyrek altın 1686 lira, cumhuriyet altını 6 bin 938 liradan satılıyor.

https://tr.sputniknews.com/20220803/enag-yillik-enflasyon-yuzde-176-1059442286.html

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dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın, çeyrek altın, ekonomi