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Dört ülkeden 2030 Dünya Kupası'na ev sahipliği başvurusu
Dört ülkeden 2030 Dünya Kupası'na ev sahipliği başvurusu
Arjantin, Şili, Uruguay ve Paraguay, 2030 yılındaki turnuvayı ortaklaşa düzenlemek için FIFA'ya başvurdu. 03.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-03T12:56+0300
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spor
dünya kupası
arjantin
şili
uruguay
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2030 FIFA Dünya Kupası'na ortaklaşa ev sahipliği yapmak için Arjantin, Şili, Uruguay ve Paraguay, resmi başvuruda bulundu.Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) Başkanı Alejandro Dominguez, Uruguay'ın başkenti Montevideo'da düzenlendiği basın toplantısında, söz konusu başvurunun yapıldığını belirterek, "Kıtamız için bir rüyayı gerçekleştirmek istiyoruz." dedi.Uruguay'ın, 1930 yılında düzenlenen ilk Dünya Kupası'na ev sahipliği yaptığını ve turnuvayı kazandığını hatırlatan Dominguez, "Bu turnuva, 100 yaşına tarihinde sadece bir kez gelecek. Bu fırsat, iyi değerlendirilmeli ve Dünya Kupası yeniden evine dönmeli." çağrısında bulundu.Bu yıl Katar'ın, 2026'da Kanada, Meksika ve ABD'nin ortaklaşa düzenleyeceği FIFA Dünya Kupası'na 2030'da ev sahipliği yapacak ülke veya ülkelerin, 2024'te duyurulması bekleniyor.İspanya ile Portekiz, 2030'daki turnuvayı ortaklaşa düzenlemek için daha önce başvuruda bulunmuştu.
arjantin
şili
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dünya kupası, arjantin, şili, uruguay, paraguay

Dört ülkeden 2030 Dünya Kupası'na ev sahipliği başvurusu

12:56 03.08.2022
© Fotoğraf : FIFASuudi Arabistan, Dünya Kupası'nın 2 yılda 1 düzenlenmesi için FIFA'ya resmi teklifte bulundu
Suudi Arabistan, Dünya Kupası'nın 2 yılda 1 düzenlenmesi için FIFA'ya resmi teklifte bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2022
© Fotoğraf : FIFA
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Arjantin, Şili, Uruguay ve Paraguay, 2030 yılındaki turnuvayı ortaklaşa düzenlemek için FIFA'ya başvurdu.
2030 FIFA Dünya Kupası'na ortaklaşa ev sahipliği yapmak için Arjantin, Şili, Uruguay ve Paraguay, resmi başvuruda bulundu.
Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) Başkanı Alejandro Dominguez, Uruguay'ın başkenti Montevideo'da düzenlendiği basın toplantısında, söz konusu başvurunun yapıldığını belirterek, "Kıtamız için bir rüyayı gerçekleştirmek istiyoruz." dedi.
Uruguay'ın, 1930 yılında düzenlenen ilk Dünya Kupası'na ev sahipliği yaptığını ve turnuvayı kazandığını hatırlatan Dominguez, "Bu turnuva, 100 yaşına tarihinde sadece bir kez gelecek. Bu fırsat, iyi değerlendirilmeli ve Dünya Kupası yeniden evine dönmeli." çağrısında bulundu.
Bu yıl Katar'ın, 2026'da Kanada, Meksika ve ABD'nin ortaklaşa düzenleyeceği FIFA Dünya Kupası'na 2030'da ev sahipliği yapacak ülke veya ülkelerin, 2024'te duyurulması bekleniyor.
İspanya ile Portekiz, 2030'daki turnuvayı ortaklaşa düzenlemek için daha önce başvuruda bulunmuştu.
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