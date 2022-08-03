https://tr.sputniknews.com/20220803/dunyanin-en-uzun-tirnak-rekorunu-kirdi-arac-suremiyor-manikurculer-kabul-etmiyor-1059463309.html
Dünyanın en uzun tırnağı rekoru: Araç süremiyor, manikürcüler kabul etmiyor
Dünyanın en uzun tırnağı rekoru: Araç süremiyor, manikürcüler kabul etmiyor
ABD'de yaşayan 63 yaşındaki bir kadın, 25 yıldır kesmediği uzun tırnaklarıyla dünya rekoru kırdı. 03.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-03T16:35+0300
2022-08-03T16:35+0300
2022-08-03T16:37+0300
yaşam
tırnak
dünya rekoru
guinness rekorlar kitabı
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ABD'nin Minnesota eyaletinde yaşayan 63 yaşındaki Diana Armstrong, en uzunu 138.94 santimetre boyundaki tırnaklarıyla dünyanın en uzun tırnaklı kadını oldu.'Bir çift kadın elindeki en uzun tırnaklar' rekoru Guinness Rekorlar Kitabı tarafından da onaylanan kadının en kısa tırnağı 109.2 santimetre uzunluğunda. En son 25 yıl önce tırnaklarını kestiren Armstrong'un toplam tırnak uzunluğu 13 metreyi geçiyor. Armstrong, YouTube'da yayınlanan videosunda dünya rekoru kırmayı planladığını çocuklarına dahi söylemediğini belirtti. Tırnaklarını neden uzatmaya karar verdiğine dair sorulan soruya Armstrong, 16 yaşındaki kızı Latisha'yı kaybettiği günü anlattı. O güne dek her hafta sonu manikürünü kızı Latisha'ya yaptıran Armstrong, sabah uyandığında kızının astım krizi nedeniyle uykusunda öldüğünü söyledi.Bu sarsıcı kaybı nedeniyle tırnaklarını kesememeye başlayan kadın, bir süre sonra tırnak kesmekten tamamen vazgeçti.Gittiği güzellik salonlarında tırnaklarına manikür yapmayı reddettiklerini belirten Amstrong, torunlarının bu görevi üstlendiğini ve tırnak bakımını bu sayede sürdürebildiğini söyledi.Armstrong'un tırnakları, sıra dışı görüntüsünün yanı sıra, kadının günlük yaşamını da etkiliyor.Araç kullanabilmek için tırnaklarını camdan dışarı çıkarmak zorunda kalan Armstrong, en nihayetinde otomobil kullanmaktan da vazgeçmiş.
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tırnak, dünya rekoru, guinness rekorlar kitabı
Dünyanın en uzun tırnağı rekoru: Araç süremiyor, manikürcüler kabul etmiyor
16:35 03.08.2022 (güncellendi: 16:37 03.08.2022) Abone ol
ABD'de yaşayan 63 yaşındaki bir kadın, 25 yıldır kesmediği uzun tırnaklarıyla dünya rekoru kırdı.
ABD'nin Minnesota eyaletinde yaşayan 63 yaşındaki Diana Armstrong, en uzunu 138.94 santimetre boyundaki tırnaklarıyla dünyanın en uzun tırnaklı kadını oldu.
'Bir çift kadın elindeki en uzun tırnaklar' rekoru Guinness Rekorlar Kitabı tarafından da onaylanan kadının en kısa tırnağı 109.2 santimetre uzunluğunda. En son 25 yıl önce tırnaklarını kestiren Armstrong'un toplam tırnak uzunluğu 13 metreyi geçiyor.
Armstrong, YouTube'da yayınlanan videosunda dünya rekoru kırmayı planladığını çocuklarına dahi söylemediğini belirtti.
Tırnaklarını neden uzatmaya karar verdiğine dair sorulan soruya Armstrong, 16 yaşındaki kızı Latisha'yı kaybettiği günü anlattı. O güne dek her hafta sonu manikürünü kızı Latisha'ya yaptıran Armstrong, sabah uyandığında kızının astım krizi nedeniyle uykusunda öldüğünü söyledi.
Bu sarsıcı kaybı nedeniyle tırnaklarını kesememeye başlayan kadın, bir süre sonra tırnak kesmekten tamamen vazgeçti.
Gittiği güzellik salonlarında tırnaklarına manikür yapmayı reddettiklerini belirten Amstrong, torunlarının bu görevi üstlendiğini ve tırnak bakımını bu sayede sürdürebildiğini söyledi.
Armstrong'un tırnakları, sıra dışı görüntüsünün yanı sıra, kadının günlük yaşamını da etkiliyor.
Araç kullanabilmek için tırnaklarını camdan dışarı çıkarmak zorunda kalan Armstrong, en nihayetinde otomobil kullanmaktan da vazgeçmiş.