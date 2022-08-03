https://tr.sputniknews.com/20220803/emd-genel-baskani-turker-rusya-batinin-bosalttigi-koridora-turkiyenin-girmesini-istiyor-1059457385.html

EMD Genel Başkanı Türker: Rusya Batı’nın boşalttığı koridora Türkiye’nin girmesini istiyor

EMD Genel Başkanı Türker: Rusya Batı’nın boşalttığı koridora Türkiye’nin girmesini istiyor

Ekonomi Muhabirleri Derneği Genel Başkanı Turgay Türker, “Şu anda Rusya’nın Avrupa veya Batı ile olan temasını Türkiye sağlıyor, Türkiye’nin çok stratejik bir... 03.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-03T15:15+0300

2022-08-03T15:15+0300

2022-08-03T15:15+0300

ekonomi

ekonomi

millet ittifakı

cumhur ittifakı

sanayi

seçim

rusya

rus-türk iş adamları derneği (rtib)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/03/1059457172_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_41d2c5257666e032d063385029834961.jpg

02.08.2022 Ankara Farki Ekonomi Muhabirleri Derneği Genel Başkanı Turgay Türker, İsmet Özçelik'le Ankara Farkı radyo programına konuk olarak katıldı.

Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programına konuk olan Ekonomi Muhabirleri Derneği Genel Başkanı Turgay Türker, Merkez Bankası Başkanı ile sanayiciler arasında yaşanan tartışmaları değerlendirdi. Türker, ekonomide yaşanan güncel gelişmeleri ve seçimlere olası etkilerini yorumladı.‘Türkiye’deki iş dünyası ile bir araya gelmek istiyoruz’Rusya Devlet Başkanı Putin’e yakın isimler ile temaslar gerçekleştirdiğini dile getiren Ekonomi Muhabirleri Derneği Genel Başkanı Turgay Türker, Rusya’nın Türkiye’ye ‘Koridoru siz doldurun’ teklifinde bulunduğunu söyledi. Türker, şu ifadeleri kullandı:‘Boşalan piyasaya Türkiye talip’Sanayi odası ve ticaret odası başkanları ile görüştüğünü söyleyen Türker, sanayicilerin Merkez Bankası Başkanı’nın sözlerine alındığını ifade etti. Türker, şunları kaydetti:‘Yurt dışında Türk malı isteniyor’Dünyada Türk malına bir güven olduğunu dile getiren Türker, Türk sanayisi hakkında konuştu. Türker, “Türkiye’deki sanayici inanılmaz heyecanlı bir insandır. Türk sanayicisinin cebinde bugün 1 milyon TL değil 100 bin TL olsun, ertesi gün yeni bir hat açar. Onun heyecanı üretimdir, istihdamdır, bir şey ortaya koymaktır. Bu ayrı bir heyecan. Türk şirketlerinin kredi borcunu kimse konuşmuyor, biz sadece hazine borcunu konuşuyoruz. Ama peki Türk şirketlerinin tahvil vb. borçlanmalarının maliyetini kimse konuşuyor mu? O rakamın 600-700 milyar dolar noktasında olduğu ifade ediliyor. Peki şimdi şirketler yurt dışından fonlardan vb. enstrümanlardan almış olduğu krediyi nereye harcadı? İçeriye harcadı, yatırıma harcadı. Size samimiyetimle söylüyorum bugün herhangi bir sanayinin olduğu şehre gittiğinizde gururlanırsınız, bugün savunma sanayisindeki işlemler, tarımdaki, tekstildeki vb. işlemler Türk insanının girişimciliğini ortaya koyuyor. Önümüzdeki haftalarda yurt dışı seyahatim olacak bununla alakalı. Orada bile Türk mallarının ihracına yönelik bir görüntü var ve diyorlar ki; ‘Türk malını istiyoruz’ Bu bir güven. Bu Türk markasının dünyaya sağlamış olduğu kalitesinin beyanıdır. Bu, siz bunu güçlendirebileceğiniz ortam ve mekanları oluşturursanız olur. Ama siz sanayiciye parayı yurt dışına çıkarıyorsun diyorsunuz, o zaman kim gönderiyor bu parayı? Merkez Bankası’nda kayıtlar yok mu?” dedi.‘Fiyat artışlarının sebeplerinden birisi de kredi maliyetleridir’"Merkez Bankası Başkanı üretime endeksli bir yapıyı ve bankalar noktasındaki rahatlatmayı ve uygunlukları belirleyecekken tabiri caizse fırça atıyor" diye devam eden Türker, şunları söyledi:‘Tencere kaynamazsa siyaseten götürür’Ekonomi konusunun seçimleri nasıl etkileyeceği ve Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda da değerlendirmelerde bulunan Türker, şu görüşleri dile getirdi:

https://tr.sputniknews.com/20220801/ak-partili-kulunk-kavcioglunun-aciklamalari-suc-duyurusu-niteliginde-hesabi-sorulmali-1059367843.html

https://tr.sputniknews.com/20220803/chpli-agbaba-zamlar-metre-metre-ilerlerken-tuik-enflasyonu-milim-milim-ilerliyor-1059455138.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ekonomi, millet ittifakı, cumhur ittifakı, sanayi, seçim, rusya, rus-türk iş adamları derneği (rtib)