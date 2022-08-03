https://tr.sputniknews.com/20220803/enag-yillik-enflasyon-yuzde-176-1059442286.html
ENAG: Yıllık enflasyon yüzde 176
ENAG: Yıllık enflasyon yüzde 176
Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu, temmuz ayında enflasyonun yüzde 5.03 arttığını belirterek, yıllık... 03.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-03T09:30+0300
2022-08-03T09:30+0300
2022-08-03T09:32+0300
ekonomi
enflasyon
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ENAG'a göre, Tüketici Fiyat Fiyat Endeksi (E-TÜFE) temmuz ayında yüzde 5.03 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 176.04 olarak gerçekleşti.ENAG'ın paylaştığı verilere göre, enflasyonun yılbaşından itibaren yüzde 80.35 olarak belirtildi.
https://tr.sputniknews.com/20220801/1988den-beri-en-yuksek-seviye-istanbulda-enflasyon-yuzde-100e-yaklasti-1059363513.html
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enflasyon
ENAG: Yıllık enflasyon yüzde 176
09:30 03.08.2022 (güncellendi: 09:32 03.08.2022) Abone ol
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Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu, temmuz ayında enflasyonun yüzde 5.03 arttığını belirterek, yıllık enflasyonun yüzde 176 olduğunu bildirdi.
ENAG'a göre, Tüketici Fiyat Fiyat Endeksi (E-TÜFE) temmuz ayında yüzde 5.03 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 176.04 olarak gerçekleşti.
ENAG'ın paylaştığı verilere göre, enflasyonun yılbaşından itibaren yüzde 80.35 olarak belirtildi.