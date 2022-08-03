https://tr.sputniknews.com/20220803/enag-yillik-enflasyon-yuzde-176-1059442286.html

ENAG: Yıllık enflasyon yüzde 176

ENAG: Yıllık enflasyon yüzde 176

Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu, temmuz ayında enflasyonun yüzde 5.03 arttığını belirterek, yıllık... 03.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-03T09:30+0300

2022-08-03T09:30+0300

2022-08-03T09:32+0300

ekonomi

enflasyon

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ENAG'a göre, Tüketici Fiyat Fiyat Endeksi (E-TÜFE) temmuz ayında yüzde 5.03 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 176.04 olarak gerçekleşti.ENAG'ın paylaştığı verilere göre, enflasyonun yılbaşından itibaren yüzde 80.35 olarak belirtildi.

https://tr.sputniknews.com/20220801/1988den-beri-en-yuksek-seviye-istanbulda-enflasyon-yuzde-100e-yaklasti-1059363513.html

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2022

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enflasyon