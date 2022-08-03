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Ev sahibi ile kavga eden kiracı, müdahale için gelen polisi vurup intihar etti
Ev sahibi ile kavga eden kiracı, müdahale için gelen polisi vurup intihar etti
Bursa'da ev sahibi ile kavga eden kiracı, ihbar üzerine olay yerine gelip kavgaya müdahale eden polis memurunu pompalı tüfek ile yaralayıp intihar etti. 03.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-03T00:12+0300
2022-08-03T00:12+0300
türkiye
ev sahibi
kiracı
polis
intihar
pompalı tüfek
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Edinilen bilgiye göre, olay Bursa'nın Gürsu ilçesinde bulunan İstiklal Mahallesi Yazıcıoğlu Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, oturduğu evin sahibi ile tartışan M.B. isimli kiracı, pompalı tüfekle tehditler savurunca olay yerine polise intikal etti.Ev sahibi kiracı kavgası ihbarı üzerine olay yerine gelen polis memuru olaya müdahale etmek için bahse konu evin zilini çalıp kapıyı açmalarını istedi. Kapı açıldığı sırada içeriye girmek isteyen bir polis memuru, kiracının elindeki pompalı tüfekten çıkan saçmaların hedefi oldu.Ayağından yaralanan polis memuru, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Elindeki pompalı tüfekle direnip teslim olmayan kiracı için bölgeye özel harekat polisi çağrıldı. Müdahaleye hazırlanan polis ekiplerini gören kiracı M.B. evin terasına çıkıp aynı pompalı tüfek ile intihar etti. Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği bildirildi.
https://tr.sputniknews.com/20220721/11-yil-once-oldurulup-betona-gomulen-kiracinin-katilleri-ev-sahibi-cikti-1058960026.html
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ev sahibi , kiracı, polis, intihar, pompalı tüfek

Ev sahibi ile kavga eden kiracı, müdahale için gelen polisi vurup intihar etti

00:12 03.08.2022
© İHABursa'da ev sahibi ile kavga eden kiracı, ihbar üzerine olay yerine gelip kavgaya müdahale eden polis memurunu pompalı tüfek ile yaralayıp intihar etti.
Bursa'da ev sahibi ile kavga eden kiracı, ihbar üzerine olay yerine gelip kavgaya müdahale eden polis memurunu pompalı tüfek ile yaralayıp intihar etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2022
© İHA
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Bursa'da ev sahibi ile kavga eden kiracı, ihbar üzerine olay yerine gelip kavgaya müdahale eden polis memurunu pompalı tüfek ile yaralayıp intihar etti.
Edinilen bilgiye göre, olay Bursa'nın Gürsu ilçesinde bulunan İstiklal Mahallesi Yazıcıoğlu Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, oturduğu evin sahibi ile tartışan M.B. isimli kiracı, pompalı tüfekle tehditler savurunca olay yerine polise intikal etti.
Ev sahibi kiracı kavgası ihbarı üzerine olay yerine gelen polis memuru olaya müdahale etmek için bahse konu evin zilini çalıp kapıyı açmalarını istedi. Kapı açıldığı sırada içeriye girmek isteyen bir polis memuru, kiracının elindeki pompalı tüfekten çıkan saçmaların hedefi oldu.
Ayağından yaralanan polis memuru, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Elindeki pompalı tüfekle direnip teslim olmayan kiracı için bölgeye özel harekat polisi çağrıldı. Müdahaleye hazırlanan polis ekiplerini gören kiracı M.B. evin terasına çıkıp aynı pompalı tüfek ile intihar etti.
Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği bildirildi.
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