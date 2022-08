https://tr.sputniknews.com/20220803/fenerbahce-irfan-can-egribayat-transferini-duyurdu-1059473128.html

Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat transferini duyurdu

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat, sezon sonuna kadar Fenerbahçe'ye kiralandı. 03.08.2022, Sputnik Türkiye

Göztepe Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Oyuncumuz İrfan Can Eğribayat satın alma opsiyonlu olarak sezon sonuna kadar Fenerbahçe'ye kiralanmıştır" ifadelerine yer verildi.İrfan Can Eğribayat, geçen sezon sarı-kırmızılı formayla Süper Lig'de 30 maçta mücadele etmişti. Oyuncu daha sonra kadro dışı bırakılmıştı.'Çok büyük bir camiaya geldiğimin farkındayım'Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen ve yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki'nin de hazır bulunduğu imza töreninin ardından FB TV'ye konuşan İrfan Can, transferde emeği geçen herkese teşekkür etti.Fenerbahçe'nin çok ayrı bir camia olduğunu vurgulayan 24 yaşındaki file bekçisi, "Çok büyük bir camiaya geldiğimin farkındayım. Zaten en başından beri çok istekliydim bu transfer için. Burada olduğum için çok mutlu ve gururluyum. Kolay olmadı ama sonunda buradayım. Bu formayı giyecek olmaktan çok mutluyum. Taraftarlarımızın önüne çıkmayı sabırsızlıkla bekliyorum" ifadelerini kullandı.Yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki ise oyuncuyu bir süredir takip ettiklerini aktararak, şunları kaydetti:

