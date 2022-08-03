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Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat transferini duyurdu
Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat transferini duyurdu
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat, sezon sonuna kadar Fenerbahçe'ye kiralandı. 03.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-03T22:09+0300
2022-08-03T22:09+0300
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Göztepe Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Oyuncumuz İrfan Can Eğribayat satın alma opsiyonlu olarak sezon sonuna kadar Fenerbahçe'ye kiralanmıştır" ifadelerine yer verildi.İrfan Can Eğribayat, geçen sezon sarı-kırmızılı formayla Süper Lig'de 30 maçta mücadele etmişti. Oyuncu daha sonra kadro dışı bırakılmıştı.'Çok büyük bir camiaya geldiğimin farkındayım'Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen ve yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki'nin de hazır bulunduğu imza töreninin ardından FB TV'ye konuşan İrfan Can, transferde emeği geçen herkese teşekkür etti.Fenerbahçe'nin çok ayrı bir camia olduğunu vurgulayan 24 yaşındaki file bekçisi, "Çok büyük bir camiaya geldiğimin farkındayım. Zaten en başından beri çok istekliydim bu transfer için. Burada olduğum için çok mutlu ve gururluyum. Kolay olmadı ama sonunda buradayım. Bu formayı giyecek olmaktan çok mutluyum. Taraftarlarımızın önüne çıkmayı sabırsızlıkla bekliyorum" ifadelerini kullandı.Yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki ise oyuncuyu bir süredir takip ettiklerini aktararak, şunları kaydetti:
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fenerbahçe, transfer, göztepe, göztepe spor klübü, süper lig, spor toto süper lig, kaleci

Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat transferini duyurdu

22:09 03.08.2022
© Fotoğraf : Fenerbahçe SKSpor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat, sezon sonuna kadar Fenerbahçe'ye kiralandı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat, sezon sonuna kadar Fenerbahçe'ye kiralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2022
© Fotoğraf : Fenerbahçe SK
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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat, sezon sonuna kadar Fenerbahçe'ye kiralandı.
Göztepe Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Oyuncumuz İrfan Can Eğribayat satın alma opsiyonlu olarak sezon sonuna kadar Fenerbahçe'ye kiralanmıştır" ifadelerine yer verildi.
İrfan Can Eğribayat, geçen sezon sarı-kırmızılı formayla Süper Lig'de 30 maçta mücadele etmişti. Oyuncu daha sonra kadro dışı bırakılmıştı.

'Çok büyük bir camiaya geldiğimin farkındayım'

Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen ve yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki'nin de hazır bulunduğu imza töreninin ardından FB TV'ye konuşan İrfan Can, transferde emeği geçen herkese teşekkür etti.
Fenerbahçe'nin çok ayrı bir camia olduğunu vurgulayan 24 yaşındaki file bekçisi, "Çok büyük bir camiaya geldiğimin farkındayım. Zaten en başından beri çok istekliydim bu transfer için. Burada olduğum için çok mutlu ve gururluyum. Kolay olmadı ama sonunda buradayım. Bu formayı giyecek olmaktan çok mutluyum. Taraftarlarımızın önüne çıkmayı sabırsızlıkla bekliyorum" ifadelerini kullandı.
Yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki ise oyuncuyu bir süredir takip ettiklerini aktararak, şunları kaydetti:
"Fenerbahçe global transferlere devam ederken, Türk merkezli yapılanmayı da unutmuyoruz. Türk gençlerini kadromuza katmak çok önem verdiğimiz bir konu. Bize dinamizm katacağına inanıyoruz. Eldeki seçeneklerimiz artık çok güçlendi. Güzel bir kadro rekabetine girecek. Hocamızla beraber yaptığımız çalışmalarda en öndeki adaylarımızdan biriydi. Hem kendisi teklifimize sıcak baktı, Fenerbahçe'ye gelmek istedi hem de Göztepe Kulübüyle güzel ilişkilerimiz zaten var. Allah kaleci şansı versin."
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