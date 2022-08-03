https://tr.sputniknews.com/20220803/fransa-uclu-muhtiranin-natoyu-baglamadigini-savundu-1059468690.html

Fransa, 'üçlü muhtıra'nın NATO'yu bağlamadığını söyledi

Fransa, 'üçlü muhtıra'nın NATO'yu bağlamadığını söyledi

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Türkiye'nin NATO'ya üyelik başvuruları konusunda İsveç ve Finlandiya ile imzaladığı 'üçlü muhtıranın', ittifakın... 03.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-03T19:30+0300

2022-08-03T19:30+0300

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Colonna, Senatonun ardından Ulusal Meclis'te İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik protokolünü içeren yasa tasarısının kabulünden önce meclisteki görüşmeler sırasında konuşma yaptı.Fransa Dışişleri Bakanı, iki İskandinav ülkesinin NATO'ya üyelik başvurusu sürecine atıfta bulunarak, 'üçlü muhtıra' için "Şunu belirtmek istiyorum ki, memorandum Ankara'nın çekincelerini kaldırmaya faydalı olmakla birlikte hiçbir şekilde NATO'yu veya üyelerini bağlayacak bir taahhüt teşkil etmez." ifadesini kullandı.Terör örgütü PKK'nın Avrupa Birliği'nin (AB) hazırladığı terör listesinde yer aldığını, PKK üyelerinin Türkiye'de ve dünyanın başka yerlerinde saldırılar düzenlediğini hatırlatan Colonna, "diğer Kürt grupları, PKK'dan ayrı tuttuklarını, bunun kendileri için kilit bir ayrım olduğunu" söyledi.Colonna, terör örgütü YPG/PKK'yı kastederek, Fransa'nın 'bölgeyi (Irak/Suriye) DEAŞ'tan kurtarmak için savaşan 'Kürt savaşçıları' unutmayacağını' da kaydetti.Fransa'da Senato'nun ardından Ulusal Meclis de İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik protokolünü içeren yasa tasarısını kabul etmişti.Böylelikle, Fransız parlamentosu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylamıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220803/fransiz-parlamentosu-isvec-ve-finlandiyanin-nato-uyeligini-onayladi-1059446287.html

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