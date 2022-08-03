https://tr.sputniknews.com/20220803/fuat-oktay-tuik-baskani-cetinkayayla-bir-araya-geldi-1059435073.html
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, TÜİK Başkanı Çetinkaya'yla bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, TÜİK Başkanı Çetinkaya'yla bir araya geldi
TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı ziyaret etti. 03.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-03T00:01+0300
2022-08-03T00:01+0300
2022-08-03T00:04+0300
fuat oktay
türkiye
tüik
türkiye istatistik kurumu (tüik)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/03/1059435117_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_22646036fd98d6a748bf35fd36cca3de.jpg
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Erhan Çetinkaya'yı kabul etti.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/03/1059435117_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_ce1d2ea88ea31450658c9603e451c1fe.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
fuat oktay, tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik)
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, TÜİK Başkanı Çetinkaya'yla bir araya geldi
00:01 03.08.2022 (güncellendi: 00:04 03.08.2022) Abone ol
TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Erhan Çetinkaya'yı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.