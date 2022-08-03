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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, TÜİK Başkanı Çetinkaya'yla bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, TÜİK Başkanı Çetinkaya'yla bir araya geldi
TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı ziyaret etti. 03.08.2022, Sputnik Türkiye
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fuat oktay
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tüik
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Erhan Çetinkaya'yı kabul etti.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
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fuat oktay, tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, TÜİK Başkanı Çetinkaya'yla bir araya geldi

00:01 03.08.2022 (güncellendi: 00:04 03.08.2022)
© AACumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Erhan Çetinkaya'yı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Erhan Çetinkaya'yı kabul etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2022
© AA
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TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Erhan Çetinkaya'yı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
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