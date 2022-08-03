Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220803/goc-idaresi-baskanligindan-rahim-cavadbeyli-aciklamasi--1059437770.html
Göç İdaresi Başkanlığı'ndan 'Rahim Cavadbeyli' açıklaması: Sınırdışı edilme iddiaları doğru değildir
Göç İdaresi Başkanlığı'ndan 'Rahim Cavadbeyli' açıklaması: Sınırdışı edilme iddiaları doğru değildir
Göç İdaresi Başkanlığı, kamuoyunda 'Rahim Cavadbeyli' ismiyle bilinen Rahim Javadpour'un ülkesine iade edileceğine dair oluşturulmak istenen algının gerçeği... 03.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-03T01:12+0300
2022-08-03T01:15+0300
göç idaresi
rahim cavadbeyli
türkiye
sınırdışı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104068/09/1040680929_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_a11af1d446d506dda643fd9cf84fa9f6.jpg
Göç İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''Cavadbeyli'nin ikametinin iptal edildiği ve ülkesine sınır dışı edileceğine dair iddialar' üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulduğu belirtildi.Cavadbeyli'nin, Türkiye'de bulunduğu süre zarfında statüsünün gereği olarak yerine getirmekle yükümlü olduğu 'bildirim yükümlülüğüne' uymaması nedeniyle, bu yükümlülüğe uyulmasını temin etmek amacıyla yasal mevzuat çerçevesinde rutin tedbirler uygulandığı aktarılan açıklamada, bu tedbirlerin, kişinin yasal statüsünün sona erdiği anlamına gelmediği vurgulandı.Açıklamada, "Ülkemizde herhangi bir geri gönderme merkezinde bulunmamakta olan şahıs hakkında idari gözetim kararı da yoktur. Söz konusu şahsın ülkesine iade edileceğine dair oluşturulmak istenen algı gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerine yer verildi.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104068/09/1040680929_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_12d36b3672ad0bb902025e646df1d037.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
göç idaresi, rahim cavadbeyli, sınırdışı

Göç İdaresi Başkanlığı'ndan 'Rahim Cavadbeyli' açıklaması: Sınırdışı edilme iddiaları doğru değildir

01:12 03.08.2022 (güncellendi: 01:15 03.08.2022)
© AAGöç İdaresi Genel Müdürlüğü
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2022
© AA
Abone olTelegram
Göç İdaresi Başkanlığı, kamuoyunda 'Rahim Cavadbeyli' ismiyle bilinen Rahim Javadpour'un ülkesine iade edileceğine dair oluşturulmak istenen algının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Göç İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''Cavadbeyli'nin ikametinin iptal edildiği ve ülkesine sınır dışı edileceğine dair iddialar' üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulduğu belirtildi.
Cavadbeyli'nin, Türkiye'de bulunduğu süre zarfında statüsünün gereği olarak yerine getirmekle yükümlü olduğu 'bildirim yükümlülüğüne' uymaması nedeniyle, bu yükümlülüğe uyulmasını temin etmek amacıyla yasal mevzuat çerçevesinde rutin tedbirler uygulandığı aktarılan açıklamada, bu tedbirlerin, kişinin yasal statüsünün sona erdiği anlamına gelmediği vurgulandı.
Açıklamada, "Ülkemizde herhangi bir geri gönderme merkezinde bulunmamakta olan şahıs hakkında idari gözetim kararı da yoktur. Söz konusu şahsın ülkesine iade edileceğine dair oluşturulmak istenen algı gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerine yer verildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала