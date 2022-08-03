https://tr.sputniknews.com/20220803/goc-idaresi-baskanligindan-rahim-cavadbeyli-aciklamasi--1059437770.html

Göç İdaresi Başkanlığı'ndan 'Rahim Cavadbeyli' açıklaması: Sınırdışı edilme iddiaları doğru değildir

Göç İdaresi Başkanlığı'ndan 'Rahim Cavadbeyli' açıklaması: Sınırdışı edilme iddiaları doğru değildir

Göç İdaresi Başkanlığı, kamuoyunda 'Rahim Cavadbeyli' ismiyle bilinen Rahim Javadpour'un ülkesine iade edileceğine dair oluşturulmak istenen algının gerçeği... 03.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-03T01:12+0300

2022-08-03T01:12+0300

2022-08-03T01:15+0300

göç idaresi

rahim cavadbeyli

türkiye

sınırdışı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104068/09/1040680929_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_a11af1d446d506dda643fd9cf84fa9f6.jpg

Göç İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''Cavadbeyli'nin ikametinin iptal edildiği ve ülkesine sınır dışı edileceğine dair iddialar' üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulduğu belirtildi.Cavadbeyli'nin, Türkiye'de bulunduğu süre zarfında statüsünün gereği olarak yerine getirmekle yükümlü olduğu 'bildirim yükümlülüğüne' uymaması nedeniyle, bu yükümlülüğe uyulmasını temin etmek amacıyla yasal mevzuat çerçevesinde rutin tedbirler uygulandığı aktarılan açıklamada, bu tedbirlerin, kişinin yasal statüsünün sona erdiği anlamına gelmediği vurgulandı.Açıklamada, "Ülkemizde herhangi bir geri gönderme merkezinde bulunmamakta olan şahıs hakkında idari gözetim kararı da yoktur. Söz konusu şahsın ülkesine iade edileceğine dair oluşturulmak istenen algı gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

göç idaresi, rahim cavadbeyli, sınırdışı