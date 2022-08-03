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https://tr.sputniknews.com/20220803/guney-afrikada-yilin-ilk-yarisinda-259-gergedan-boynuzlari-icin-katledildi-1059439633.html
Güney Afrika'da yılın ilk yarısında 259 gergedan boynuzları için katledildi
Güney Afrika'da yılın ilk yarısında 259 gergedan boynuzları için katledildi
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 2022'nin ilk 6 ayında, nesilleri tükenme tehdidi altında bulunan 259 Afrika gergedanı kaçak avcılar tarafından katledildi. 03.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-03T02:42+0300
2022-08-03T02:42+0300
dünya
güney afrika
gergedan
katliam
boynuz
avcılık
av
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Güney Afrika Ormancılık, Balıkçılık ve Çevre Bakanı Barbara Creecy, bu yılın ilk yarısında ülkede 210'u ulusal parklarda, 49'u özel çiftliklerde olmak üzere, toplamda 259 gergedanın boynuzları için öldürüldüğünü kaydetti.Bakan Creecy, bu sayının geçen yılın aynı dönemine göre daha yüksek olduğuna dikkati çekerek, bu yılın ilk altı ayında 69 kaçak avcı ve boynuz kaçakçısının tutuklandığını belirtti.Gergedanlar, statü simgesi değerli boynuzları için katlediliyorAfrika'nın 5 büyük hayvanından biri olarak bilinen ve nesilleri tükenme tehdidi altında bulunan Afrika gergedanları, bazı Asya ülkelerinde 'statü' simgesi olan boynuzlarından takı ve süs eşyası yapılmak için katlediliyor.Uluslararası kaçakçılık örgütleri, özellikle uluslararası pazarda kilogramı on binlerce doları bulan ve hayvan başına 6 kilogramdan fazla elde edilen bu boynuzlar için sayıları son yarım asırda 65 binden 3 bin 800 civarına düşen siyah gergedanları hedef alıyor.Öte yandan, kaçak avcılarla etkin mücadele ve Kovid-19 salgınının getirdiği seyahat kısıtlamaları nedeniyle son birkaç yılda avlanan gergedan sayısında gözle görülür düşüş yaşanıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210910/ters-sekilde-sarkitilarak-tasinan-gergedanlara-ig-nobel-odulu-1048800108.html
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güney afrika, gergedan, katliam, boynuz, avcılık, av

Güney Afrika'da yılın ilk yarısında 259 gergedan boynuzları için katledildi

02:42 03.08.2022
© AFP 2022 / Giorgio CorteseDünyanın en yaşlı gergedanı Toby
Dünyanın en yaşlı gergedanı Toby - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2022
© AFP 2022 / Giorgio Cortese
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Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 2022'nin ilk 6 ayında, nesilleri tükenme tehdidi altında bulunan 259 Afrika gergedanı kaçak avcılar tarafından katledildi.
Güney Afrika Ormancılık, Balıkçılık ve Çevre Bakanı Barbara Creecy, bu yılın ilk yarısında ülkede 210'u ulusal parklarda, 49'u özel çiftliklerde olmak üzere, toplamda 259 gergedanın boynuzları için öldürüldüğünü kaydetti.
Bakan Creecy, bu sayının geçen yılın aynı dönemine göre daha yüksek olduğuna dikkati çekerek, bu yılın ilk altı ayında 69 kaçak avcı ve boynuz kaçakçısının tutuklandığını belirtti.

Gergedanlar, statü simgesi değerli boynuzları için katlediliyor

Afrika'nın 5 büyük hayvanından biri olarak bilinen ve nesilleri tükenme tehdidi altında bulunan Afrika gergedanları, bazı Asya ülkelerinde 'statü' simgesi olan boynuzlarından takı ve süs eşyası yapılmak için katlediliyor.
Uluslararası kaçakçılık örgütleri, özellikle uluslararası pazarda kilogramı on binlerce doları bulan ve hayvan başına 6 kilogramdan fazla elde edilen bu boynuzlar için sayıları son yarım asırda 65 binden 3 bin 800 civarına düşen siyah gergedanları hedef alıyor.
Öte yandan, kaçak avcılarla etkin mücadele ve Kovid-19 salgınının getirdiği seyahat kısıtlamaları nedeniyle son birkaç yılda avlanan gergedan sayısında gözle görülür düşüş yaşanıyor.
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