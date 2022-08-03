https://tr.sputniknews.com/20220803/guney-afrikada-yilin-ilk-yarisinda-259-gergedan-boynuzlari-icin-katledildi-1059439633.html

Güney Afrika'da yılın ilk yarısında 259 gergedan boynuzları için katledildi

Güney Afrika'da yılın ilk yarısında 259 gergedan boynuzları için katledildi

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 2022'nin ilk 6 ayında, nesilleri tükenme tehdidi altında bulunan 259 Afrika gergedanı kaçak avcılar tarafından katledildi. 03.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-03T02:42+0300

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2022-08-03T02:42+0300

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güney afrika

gergedan

katliam

boynuz

avcılık

av

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Güney Afrika Ormancılık, Balıkçılık ve Çevre Bakanı Barbara Creecy, bu yılın ilk yarısında ülkede 210'u ulusal parklarda, 49'u özel çiftliklerde olmak üzere, toplamda 259 gergedanın boynuzları için öldürüldüğünü kaydetti.Bakan Creecy, bu sayının geçen yılın aynı dönemine göre daha yüksek olduğuna dikkati çekerek, bu yılın ilk altı ayında 69 kaçak avcı ve boynuz kaçakçısının tutuklandığını belirtti.Gergedanlar, statü simgesi değerli boynuzları için katlediliyorAfrika'nın 5 büyük hayvanından biri olarak bilinen ve nesilleri tükenme tehdidi altında bulunan Afrika gergedanları, bazı Asya ülkelerinde 'statü' simgesi olan boynuzlarından takı ve süs eşyası yapılmak için katlediliyor.Uluslararası kaçakçılık örgütleri, özellikle uluslararası pazarda kilogramı on binlerce doları bulan ve hayvan başına 6 kilogramdan fazla elde edilen bu boynuzlar için sayıları son yarım asırda 65 binden 3 bin 800 civarına düşen siyah gergedanları hedef alıyor.Öte yandan, kaçak avcılarla etkin mücadele ve Kovid-19 salgınının getirdiği seyahat kısıtlamaları nedeniyle son birkaç yılda avlanan gergedan sayısında gözle görülür düşüş yaşanıyor.

https://tr.sputniknews.com/20210910/ters-sekilde-sarkitilarak-tasinan-gergedanlara-ig-nobel-odulu-1048800108.html

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güney afrika, gergedan, katliam, boynuz, avcılık, av