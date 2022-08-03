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Hollanda'da su sıkıntısı: Hükümet 'Ulusal Su Kıtlığı İdaresi'ni kurdu
Hollanda'da su sıkıntısı: Hükümet 'Ulusal Su Kıtlığı İdaresi'ni kurdu
Hollanda'da hükümet, ülkede su sıkıntısı yaşandığını ve su tüketiminin kontrol edilmesi için Ulusal Su Kıtlığı İdaresinin kurulduğunu belirtti. 03.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-03T19:02+0300
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Hükümetten yapılan açıklamada, ülkede kurak geçen haziran ve temmuzun ardından kullanılabilir su miktarında ciddi azalma meydana geldiği, bununla mücadele için Ulusal Su Kıtlığı İdaresi'nin (MTW) kurulduğu bildirildi.Açıklamada, kurak geçmesi beklenen yaz aylarında kullanılabilir temiz suya erişimin sürdürülmesi için yeni önlemlerin alınacağına işaret edilerek ulusal ve yerel su idareleri ve şirketlerden oluşan MTW'nin, susuzluğa karşı gerekli tedbirleri alabileceği ifade edildi.MTW'nin kuraklık krizini ele almak için kısa dönemde acil çözümlerin yanı sıra uzun süreli planlar da ortaya koyacağına dikkat çekilen açıklamada, MTW'nin başkanlığını yürütecek Michele Blom'un "Sıcak havalar ve çevre ülkelerden gelen nehirlerin debisindeki düşüklük sebebiyle haftalardır ciddi su sıkıntısı çekiliyor." ifadesine yer verildi.Tarım ve deniz ulaşımı etkilenecekAçıklamada, su sıkıntısından en fazla tarım ve deniz ulaşımının etkilenmesinin beklendiğine işaret edilerek Altyapı ve Su Bakanı Mark Harbers'in, "Su azlığı tarım ve deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor." ifadesi aktarıldı.Tarım faaliyetlerinin su sıkıntısı sebebiyle verimsizleşeceği hatta sekteye uğrayabileceği belirten açıklamada, nehir ve kanallardaki su seviyesinin azalması durumunda ülke içi deniz ulaşımının kesintiye uğrayabileceği kaydedildi. İçme suyu ve temiz suya erişimin devam etmesi için halka suyu daha dikkatli kullanma uyarısı yapıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220712/uluslararasi-enerji-ajansi-baskani-dunya-bu-kadar-buyuk-bir-enerji-krizine-hic-tanik-olmamisti-1058619920.html
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hollanda, su, kuraklık

Hollanda'da su sıkıntısı: Hükümet 'Ulusal Su Kıtlığı İdaresi'ni kurdu

19:02 03.08.2022
© Fotoğraf : Andius Teijgeler / NPOTY 20212021 Yılının Doğa Fotoğrafçısı Yarışmasının kazananları
2021 Yılının Doğa Fotoğrafçısı Yarışmasının kazananları - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2022
© Fotoğraf : Andius Teijgeler / NPOTY 2021
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Hollanda'da hükümet, ülkede su sıkıntısı yaşandığını ve su tüketiminin kontrol edilmesi için Ulusal Su Kıtlığı İdaresinin kurulduğunu belirtti.
Hükümetten yapılan açıklamada, ülkede kurak geçen haziran ve temmuzun ardından kullanılabilir su miktarında ciddi azalma meydana geldiği, bununla mücadele için Ulusal Su Kıtlığı İdaresi'nin (MTW) kurulduğu bildirildi.
Açıklamada, kurak geçmesi beklenen yaz aylarında kullanılabilir temiz suya erişimin sürdürülmesi için yeni önlemlerin alınacağına işaret edilerek ulusal ve yerel su idareleri ve şirketlerden oluşan MTW'nin, susuzluğa karşı gerekli tedbirleri alabileceği ifade edildi.

MTW'nin kuraklık krizini ele almak için kısa dönemde acil çözümlerin yanı sıra uzun süreli planlar da ortaya koyacağına dikkat çekilen açıklamada, MTW'nin başkanlığını yürütecek Michele Blom'un "Sıcak havalar ve çevre ülkelerden gelen nehirlerin debisindeki düşüklük sebebiyle haftalardır ciddi su sıkıntısı çekiliyor." ifadesine yer verildi.

Tarım ve deniz ulaşımı etkilenecek

Açıklamada, su sıkıntısından en fazla tarım ve deniz ulaşımının etkilenmesinin beklendiğine işaret edilerek Altyapı ve Su Bakanı Mark Harbers'in, "Su azlığı tarım ve deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor." ifadesi aktarıldı.
Tarım faaliyetlerinin su sıkıntısı sebebiyle verimsizleşeceği hatta sekteye uğrayabileceği belirten açıklamada, nehir ve kanallardaki su seviyesinin azalması durumunda ülke içi deniz ulaşımının kesintiye uğrayabileceği kaydedildi. İçme suyu ve temiz suya erişimin devam etmesi için halka suyu daha dikkatli kullanma uyarısı yapıldı.
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