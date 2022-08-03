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İçişleri Bakanı Soylu, Cibali Karakolu'nun restore edileceğini açıkladı
İçişleri Bakanı Soylu, Cibali Karakolu'nun restore edileceğini açıkladı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cibali Karakolu'nun restore edilerek hem müze hem de karakol olarak hizmet vereceğini bildirdi. 03.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-03T18:33+0300
2022-08-03T18:33+0300
türkiye
süleyman soylu
cibali karakolu
restorasyon
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İçişleri Bakanı Soylu, Cibali Karakolu'nda restorasyon yapılacağını açıkladı.Soylu, sosyal medya hesabından karakolun restore edilmiş projesine ait animasyonu paylaşarak "Tarihimizde önemli bir yere sahip olan Cibali Karakolu restore edilerek hem müze hem de hizmet veren bir karakol olacak. Muammer Karaca, Nejat Uygur ve Cibali Karakolu'nu zihinlerimize nakşeden tüm sanatçılarımıza, Türk Polis Teşkilatının gelmiş, geçmiş tüm mensuplarına saygıyla" ifadesini kullandı.
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süleyman soylu, cibali karakolu, restorasyon

İçişleri Bakanı Soylu, Cibali Karakolu'nun restore edileceğini açıkladı

18:33 03.08.2022
© İHA / ALİ NARGÜNERİçişleri Bakanı Süleyman Soylu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2022
© İHA / ALİ NARGÜNER
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cibali Karakolu'nun restore edilerek hem müze hem de karakol olarak hizmet vereceğini bildirdi.
İçişleri Bakanı Soylu, Cibali Karakolu'nda restorasyon yapılacağını açıkladı.
Soylu, sosyal medya hesabından karakolun restore edilmiş projesine ait animasyonu paylaşarak "Tarihimizde önemli bir yere sahip olan Cibali Karakolu restore edilerek hem müze hem de hizmet veren bir karakol olacak. Muammer Karaca, Nejat Uygur ve Cibali Karakolu'nu zihinlerimize nakşeden tüm sanatçılarımıza, Türk Polis Teşkilatının gelmiş, geçmiş tüm mensuplarına saygıyla" ifadesini kullandı.
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