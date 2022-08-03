https://tr.sputniknews.com/20220803/ingilterede-teklif-hanelere-komsularinin-faturalari-gonderilsin-1059450323.html

İngiltere'de teklif: Hanelere komşularının faturaları gönderilsin

İngiltere'de teklif: Hanelere komşularının faturaları gönderilsin

İngiltere'de enerji krizi sürerken hanelere, karşılaştırma yapmaları için komşularının faturalarının gönderilmesi teklif edildi. 03.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-03T12:37+0300

2022-08-03T12:37+0300

2022-08-03T12:37+0300

dünya

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enerji

fatura

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Rusya'ya dönük yaptırımlardan sonra Avrupa'da başlayan enerji krizi devam ederken İngiltere'de hanelere, enerji kullanımı karşılaştırması yapmaları için komşularının faturalarının gönderilmesi önerisinde bulunuldu.Behavioral Insights Team'den Lis Costa, küresel çapta yapılan araştırmaların enerji kullanımı hakkında karşılaştırma yapma olanağının harcamayı yüzde 2 oranında azalttığını gösterdiğini belirtti.The Telegraph gazetesine konuşan Costa, enerji kullanımını azaltmak için tüm araçların değerlendirildiğini kaydederek, "Birçok kültürel bağlamda bu tür sosyal norm geri bildirimlerinin enerji kullanımını azalttığına şahit olduk" ifadelerini kullandı.Costa, "Bu yıl sübvansiyonlara çok ihtiyaç var. Bu kış gerçekten zorlanacak çok sayıda insan var" dedi.Diğer yandan iklim değişikliği gündemine dair çözümlere değinen Costa, "Birleşik Krallık genelinde pek çok insan iklim değişikliği konusunda çok endişeli ve net (karbon) sıfır hedefine katkıda bulunmak için daha fazlasını yapabilmek istiyorlar. Açıkçası evlerde enerji kullanımı, insanların emisyonlarda azalma ve tasarruf sağlayabilecekleri başlıca alanlardan biri. Ve bunu yapmak için kullanabilecekleri bazı kolay araçlar var, bu da onların evlerinde de rahatça yaşamalarını sağlayacak" diye konuştu.Cornwall Insight değerlendirme ajansındaki uzmanlar ise ortalama bir ailenin elektrik harcamasının önümüzdeki 15 ay boyunca yılda 3 bin sterlin'den fazla olabileceğini ve 2023'ün yaz aylarındaki ortak faturanın 3 bin 649 sterlin olacağı tahminini yaptı.Ajansın baş pazarlama danışmanı Dr. Craig Lowrey, şunları söyledi: "Toptan satış piyasasındaki eğilimler ve Rusya'dan enerji tedarikine ilişkin endişeler göz önüne alınırsa yeni tavan fiyat açıklanına kadar bir aydan az zamanımız var, ne yazık ki tahmindeki değişikliğin yukarı olması muhtemel. Bununla beraber ekim ve ocak tahminlerindeki artış, acil bir endişe kaynağı olsa da bu tahminleri bu kadar yıkıcı yapan sadece sevieleri değil, süreleri."

https://tr.sputniknews.com/20220729/almanyanin-enerji-tasarrufu-tedbirleri-hanoverdeki-devlet-binalarinda-sicak-su-kapatilacak-1059277830.html

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ingiltere, avrupa, enerji, fatura