https://tr.sputniknews.com/20220803/iranda-siddetli-yagis-sellerde-can-kaybi-90a-yukseldi--1059453798.html

İran'da şiddetli yağış: Sellerde can kaybı 90’a yükseldi

İran'da şiddetli yağış: Sellerde can kaybı 90’a yükseldi

İran'da sel felaketi sonrası kayıp olduğu açıklanan 14 kişinin daha cesedine ulaşıldı. 03.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-03T13:45+0300

2022-08-03T13:45+0300

2022-08-03T13:51+0300

dünya

iran

sel

yağmur

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İran'da Tahran eyaleti başta olmak üzere ülkenin büyük kısmını etkisi altına alan şiddetli yağış sonrası oluşan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı, 14 cesedin daha bulunmasıyla 90’a çıktı. İran Kızılayı Başkanı Pir Hüseyin Kulivend, İran’ın resmi ajansı IRNA’ya yaptığı açıklamada, yaşanan son sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 90’a yükseldiğini, 8 kişinin ise kayıp olduğunu belirtti. İran resmi kaynaklarına göre, ülkede 24 eyalet sel ve yağmurdan etkilendi; selde en fazla can kaybı Tahran eyaletinde yaşandı. Tahran'ı Kirman, Yezd, Mazenderan, Merkezi, Sistan-Beluçistan ve Loristan eyaletleri izledi.

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iran, sel, yağmur