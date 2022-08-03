https://tr.sputniknews.com/20220803/iranda-siddetli-yagis-sellerde-can-kaybi-90a-yukseldi--1059453798.html
İran'da şiddetli yağış: Sellerde can kaybı 90’a yükseldi
İran'da şiddetli yağış: Sellerde can kaybı 90’a yükseldi
İran'da sel felaketi sonrası kayıp olduğu açıklanan 14 kişinin daha cesedine ulaşıldı. 03.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-03T13:45+0300
2022-08-03T13:45+0300
2022-08-03T13:51+0300
dünya
iran
sel
yağmur
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İran'da Tahran eyaleti başta olmak üzere ülkenin büyük kısmını etkisi altına alan şiddetli yağış sonrası oluşan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı, 14 cesedin daha bulunmasıyla 90’a çıktı. İran Kızılayı Başkanı Pir Hüseyin Kulivend, İran’ın resmi ajansı IRNA’ya yaptığı açıklamada, yaşanan son sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 90’a yükseldiğini, 8 kişinin ise kayıp olduğunu belirtti. İran resmi kaynaklarına göre, ülkede 24 eyalet sel ve yağmurdan etkilendi; selde en fazla can kaybı Tahran eyaletinde yaşandı. Tahran'ı Kirman, Yezd, Mazenderan, Merkezi, Sistan-Beluçistan ve Loristan eyaletleri izledi.
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iran, sel, yağmur
İran'da şiddetli yağış: Sellerde can kaybı 90’a yükseldi
13:45 03.08.2022 (güncellendi: 13:51 03.08.2022) Abone ol
İran'da sel felaketi sonrası kayıp olduğu açıklanan 14 kişinin daha cesedine ulaşıldı.
İran'da Tahran eyaleti başta olmak üzere ülkenin büyük kısmını etkisi altına alan şiddetli yağış sonrası oluşan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı, 14 cesedin daha bulunmasıyla 90’a çıktı.
İran Kızılayı Başkanı Pir Hüseyin Kulivend, İran’ın resmi ajansı IRNA’ya yaptığı açıklamada, yaşanan son sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 90’a yükseldiğini, 8 kişinin ise kayıp olduğunu belirtti.
İran resmi kaynaklarına göre, ülkede 24 eyalet sel ve yağmurdan etkilendi; selde en fazla can kaybı Tahran eyaletinde yaşandı. Tahran'ı Kirman, Yezd, Mazenderan, Merkezi, Sistan-Beluçistan ve Loristan eyaletleri izledi.