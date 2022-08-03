https://tr.sputniknews.com/20220803/ispanya-enerji-kisitlamalarinin-ihlaline-yuklu-para-cezalari-uygulayacak-1059459363.html
İspanya'da enerji kısıtlamalarını ihlal edenlere yüklü para cezası geliyor
İspanya'da enerji kısıtlamalarını ihlal edenlere yüklü para cezası geliyor
İspanya hükümetinin Avrupa'da devam eden enerji krizi nedeniyle uygulanan kısıtlamaları ihlal edenlere yüklü para cezaları uygulayacağı duyuruldu. 03.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-03T15:44+0300
2022-08-03T15:44+0300
2022-08-03T15:48+0300
dünya
ispanya
enerji
elektrik
doğalgaz
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İspanyol El Mundo gazetesi, hükümetin Rusya'ya uygulanan yaptırımlar nedeniyle kıtada başlayan enerji krizi bağlamında uygulanan kısıtlamaları ihlal edenlere en düşük 60 bin, en yüksek 600 bin euro para cezaları uygulayacağını bildirdi.Madrid, 'önümüzdeki kış aylarında doğalgaz kıtlığı riski' olduğu gerekçesiyle işletmelerin elektrik tüketimini azaltmayı amaçlayan bir dizi önlem açıklamıştı.Resmi gazetede yayınlanan kararname doğrultusunda mağazalar, alışveriş merkezleri, sinemalar, oteller ve devlet binalarında yazın 27 derecenin altında klima ve kışın da 19 derecenin üzerinde kombi çalıştırılmaması şart koşulmuştu.Hükümet, 2023'ün kasım ayına kadar yürürlükte olacak tedbirleri uygulamaları için işletmelere 7 gün süre vermişti.Haberde mağaza ve otellerin yeni tedbirlerden etkilenmediği, aşırı sıcak yaz aylarında müşterilerin en büyük şikayetinin iç mekanlardaki sıcaklık olduğu belirtildi.Madrid Otelciler Birliği'nden yapılan açıklamada, 'abartılı ve doğaçlama' kuralların turizme zarar verebileceğine işaret edildi.
https://tr.sputniknews.com/20220802/avrupada-enerji-krizi-ispanyada-hukumet-enerji-tasarrufunu-hedefleyen-yasa-tasarisini-onayladi-1059391806.html
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ispanya, enerji, elektrik, doğalgaz
İspanya'da enerji kısıtlamalarını ihlal edenlere yüklü para cezası geliyor
15:44 03.08.2022 (güncellendi: 15:48 03.08.2022) Abone ol
İspanya hükümetinin Avrupa'da devam eden enerji krizi nedeniyle uygulanan kısıtlamaları ihlal edenlere yüklü para cezaları uygulayacağı duyuruldu.
İspanyol El Mundo gazetesi, hükümetin Rusya'ya uygulanan yaptırımlar nedeniyle kıtada başlayan enerji krizi bağlamında uygulanan kısıtlamaları ihlal edenlere en düşük 60 bin, en yüksek 600 bin euro para cezaları uygulayacağını bildirdi.
Madrid, 'önümüzdeki kış aylarında doğalgaz kıtlığı riski' olduğu gerekçesiyle işletmelerin elektrik tüketimini azaltmayı amaçlayan bir dizi önlem açıklamıştı.
Resmi gazetede yayınlanan kararname doğrultusunda mağazalar, alışveriş merkezleri, sinemalar, oteller ve devlet binalarında yazın 27 derecenin altında klima ve kışın da 19 derecenin üzerinde kombi çalıştırılmaması şart koşulmuştu.
Hükümet, 2023'ün kasım ayına kadar yürürlükte olacak tedbirleri uygulamaları için işletmelere 7 gün süre vermişti.
Haberde mağaza ve otellerin yeni tedbirlerden etkilenmediği, aşırı sıcak yaz aylarında müşterilerin en büyük şikayetinin iç mekanlardaki sıcaklık olduğu belirtildi.
Madrid Otelciler Birliği'nden yapılan açıklamada, 'abartılı ve doğaçlama' kuralların turizme zarar verebileceğine işaret edildi.