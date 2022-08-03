https://tr.sputniknews.com/20220803/istanbul-valisi-yerlikayadan-cemevlerine-ziyaret-1059461301.html
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan cemevlerine ziyaret
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan cemevlerine ziyaret
İstanbul Valisi Yerlikaya, Karacaahmet Sultan Dergâhı ile Kartal ve Sarıgazi Cemevlerini ziyaret etti. 03.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-03T16:08+0300
2022-08-03T16:08+0300
2022-08-03T16:20+0300
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, ilk olarak Karacaahmet Sultan Dergâhı'nda Muharrem Ercan Dede ile bir araya geldi. Karacaahmet Sultan Türbesini ziyaret ederek dua eden Vali Yerlikaya buradaki görevliler ile sohbet etti. Vali Yerlikaya daha sonra Kartal Cemevini ziyaret ederek, Selami Sarıtaş Dede ile Adalar, Kartal, Maltepe ve Pendik ilçelerindeki cemevlerinin temsilcileriyle görüştü.Günün son ziyaretini ise Sarıgazi Cemevi'ne yapan Vali Yerlikaya, burada Mete Çelik Dede, Anadolu Yakası Çerağın Bileşenleri Sözcüsü Erdal Sağır ile Ümraniye, Çekmeköy, Sancaktepe ve Sultanbeyli ilçelerindeki cemevlerinin temsilcileriyle bir araya geldi.Vali Yerlikaya ziyaretleri sırasında, yakın zamanda Ankara’daki cemevlerine gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınadığını belirtti. Milletçe birlik ve beraberliği korumanın önemine değinen Vali Yerlikaya, bunu bozmak isteyenlere fırsat verilmemesi konusundaki hassasiyet ve gayretlerin sürdürüleceğini söyledi.Vali Yerlikaya ziyarette, 7 Ağustos Pazar günü bu yıl ikincisi düzenlenecek Yas-ı matem oruç açma buluşması davetini de yineledi.
https://tr.sputniknews.com/20220802/icisleri-bakani-soylu-cemevlerine-saldiranlarin-orgut-baglantisi-var-1059404504.html
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ali yerlikaya, istanbul, cemevi
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan cemevlerine ziyaret
16:08 03.08.2022 (güncellendi: 16:20 03.08.2022) Abone ol
İstanbul Valisi Yerlikaya, Karacaahmet Sultan Dergâhı ile Kartal ve Sarıgazi Cemevlerini ziyaret etti.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, ilk olarak Karacaahmet Sultan Dergâhı'nda Muharrem Ercan Dede ile bir araya geldi. Karacaahmet Sultan Türbesini ziyaret ederek dua eden Vali Yerlikaya buradaki görevliler ile sohbet etti. Vali Yerlikaya daha sonra Kartal Cemevini ziyaret ederek, Selami Sarıtaş Dede ile Adalar, Kartal, Maltepe ve Pendik ilçelerindeki cemevlerinin temsilcileriyle görüştü.
Günün son ziyaretini ise Sarıgazi Cemevi'ne yapan Vali Yerlikaya, burada Mete Çelik Dede, Anadolu Yakası Çerağın Bileşenleri Sözcüsü Erdal Sağır ile Ümraniye, Çekmeköy, Sancaktepe ve Sultanbeyli ilçelerindeki cemevlerinin temsilcileriyle bir araya geldi.
Vali Yerlikaya ziyaretleri sırasında, yakın zamanda Ankara’daki cemevlerine gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınadığını belirtti. Milletçe birlik ve beraberliği korumanın önemine değinen Vali Yerlikaya, bunu bozmak isteyenlere fırsat verilmemesi konusundaki hassasiyet ve gayretlerin sürdürüleceğini söyledi.
Vali Yerlikaya ziyarette, 7 Ağustos Pazar günü bu yıl ikincisi düzenlenecek Yas-ı matem oruç açma buluşması davetini de yineledi.