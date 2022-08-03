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İzmir açıklarında 194 göçmen kurtarıldı
İzmir açıklarında 194 göçmen kurtarıldı
İzmir’in Çeşme ve Urla ilçelerinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen toplamda 194 kaçak göçmen kurtarılırken, Karaburun ilçesi açıklarında ise... 03.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-03T02:54+0300
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türkiye
göçmen
izmir
urla
çeşme
kurtarma
sahil güvenlik
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Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 29 Temmuz-2 Ağustos tarihlerinde İzmir'in Urla ve Çeşme ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikleri tespit edilen lastik botlar ile can salları içerisindeki 188 göçmen ile denize atılmaları sonucu Çeşme ilçesi Karaada'ya kendi imkanları ile çıkan 6 göçmen olmak üzere toplamda 194 göçmeni kurtardı.1 Ağustos saat 08.00'de ise Karaburun ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen lastik bot içerisindeki 45 göçmen yakalandı.Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
https://tr.sputniknews.com/20220802/bakan-soylu-2022de-132-bin-430-kacak-gocmen-yakalandi-1059433021.html
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göçmen, izmir, urla, çeşme, kurtarma, sahil güvenlik

İzmir açıklarında 194 göçmen kurtarıldı

02:54 03.08.2022
© İHAİzmir’in Çeşme ve Urla ilçelerinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen toplamda 194 kaçak göçmen kurtarılırken, Karaburun ilçesi açıklarında ise yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 45 göçmen yakalandı.
İzmir’in Çeşme ve Urla ilçelerinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen toplamda 194 kaçak göçmen kurtarılırken, Karaburun ilçesi açıklarında ise yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 45 göçmen yakalandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2022
© İHA
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İzmir’in Çeşme ve Urla ilçelerinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen toplamda 194 kaçak göçmen kurtarılırken, Karaburun ilçesi açıklarında ise yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 45 göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 29 Temmuz-2 Ağustos tarihlerinde İzmir'in Urla ve Çeşme ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikleri tespit edilen lastik botlar ile can salları içerisindeki 188 göçmen ile denize atılmaları sonucu Çeşme ilçesi Karaada'ya kendi imkanları ile çıkan 6 göçmen olmak üzere toplamda 194 göçmeni kurtardı.
1 Ağustos saat 08.00'de ise Karaburun ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen lastik bot içerisindeki 45 göçmen yakalandı.
Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2022
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Bakan Soylu: 2022'de 132 bin 430 kaçak göçmen yakalandı
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