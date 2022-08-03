https://tr.sputniknews.com/20220803/izmir-aciklarinda-194-gocmen-kurtarildi-1059439784.html

İzmir açıklarında 194 göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında 194 göçmen kurtarıldı

İzmir’in Çeşme ve Urla ilçelerinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen toplamda 194 kaçak göçmen kurtarılırken, Karaburun ilçesi açıklarında ise... 03.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-03T02:54+0300

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türkiye

göçmen

izmir

urla

çeşme

kurtarma

sahil güvenlik

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Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 29 Temmuz-2 Ağustos tarihlerinde İzmir'in Urla ve Çeşme ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikleri tespit edilen lastik botlar ile can salları içerisindeki 188 göçmen ile denize atılmaları sonucu Çeşme ilçesi Karaada'ya kendi imkanları ile çıkan 6 göçmen olmak üzere toplamda 194 göçmeni kurtardı.1 Ağustos saat 08.00'de ise Karaburun ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen lastik bot içerisindeki 45 göçmen yakalandı.Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

https://tr.sputniknews.com/20220802/bakan-soylu-2022de-132-bin-430-kacak-gocmen-yakalandi-1059433021.html

türkiye

izmir

urla

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göçmen, izmir, urla, çeşme, kurtarma, sahil güvenlik