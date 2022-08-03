https://tr.sputniknews.com/20220803/izmirde-trafige-at-sirtinda-cikti-1059461625.html

İzmir’de bir genç trafiğe at sırtında çıktı

İzmir’de bir genç trafiğe at sırtında çıktı

Menemen ilçesinde bir genç, işlek bir caddede ata bindi. Çevresindekilere araçlara aldırmayan şahıs, trafikte hızla ilerledi. 03.08.2022, Sputnik Türkiye

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yaşam

izmir

menemen

trafik

at

kaza

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İzmir’in Menemen ilçesinde bir kişi at sırtında trafiğe çıktı.At sırtında trafiğe çıkan kişi, trafiğe aldırış etmeden sol şeritte dört nala ilerledi. Hızlı bir şekilde ilerleyen ve trafiği tehlikeye atan kişi, yolda seyir halinde olan vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.Öte yandan, at üstünde hızla ilerleyen kişi görüntülendiğini anlayınca kameraya el sallamayı unutmadı.

https://tr.sputniknews.com/20220803/otomobilin-bagajinda-inek-tasidilar-1059452074.html

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izmir, menemen, trafik, at, kaza