https://tr.sputniknews.com/20220803/izmirde-trafige-at-sirtinda-cikti-1059461625.html
İzmir’de bir genç trafiğe at sırtında çıktı
İzmir’de bir genç trafiğe at sırtında çıktı
Menemen ilçesinde bir genç, işlek bir caddede ata bindi. Çevresindekilere araçlara aldırmayan şahıs, trafikte hızla ilerledi. 03.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-03T16:14+0300
2022-08-03T16:14+0300
2022-08-03T16:15+0300
yaşam
izmir
menemen
trafik
at
kaza
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/03/1059461422_0:184:750:606_1920x0_80_0_0_1743f7168735c0c729769f563f4af6a4.jpg
İzmir’in Menemen ilçesinde bir kişi at sırtında trafiğe çıktı.At sırtında trafiğe çıkan kişi, trafiğe aldırış etmeden sol şeritte dört nala ilerledi. Hızlı bir şekilde ilerleyen ve trafiği tehlikeye atan kişi, yolda seyir halinde olan vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.Öte yandan, at üstünde hızla ilerleyen kişi görüntülendiğini anlayınca kameraya el sallamayı unutmadı.
https://tr.sputniknews.com/20220803/otomobilin-bagajinda-inek-tasidilar-1059452074.html
izmir
menemen
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/03/1059461422_0:113:750:676_1920x0_80_0_0_911368d5a61f918664f43d0b77325bb8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
izmir, menemen, trafik, at, kaza
İzmir’de bir genç trafiğe at sırtında çıktı
16:14 03.08.2022 (güncellendi: 16:15 03.08.2022) Abone ol
Menemen ilçesinde bir genç, işlek bir caddede ata bindi. Çevresindekilere araçlara aldırmayan şahıs, trafikte hızla ilerledi.
İzmir’in Menemen ilçesinde bir kişi at sırtında trafiğe çıktı.
At sırtında trafiğe çıkan kişi, trafiğe aldırış etmeden sol şeritte dört nala ilerledi. Hızlı bir şekilde ilerleyen ve trafiği tehlikeye atan kişi, yolda seyir halinde olan vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Öte yandan, at üstünde hızla ilerleyen kişi görüntülendiğini anlayınca kameraya el sallamayı unutmadı.