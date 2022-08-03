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İzmir’de bir genç trafiğe at sırtında çıktı
İzmir’de bir genç trafiğe at sırtında çıktı
Menemen ilçesinde bir genç, işlek bir caddede ata bindi. Çevresindekilere araçlara aldırmayan şahıs, trafikte hızla ilerledi. 03.08.2022, Sputnik Türkiye
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yaşam
izmir
menemen
trafik
at
kaza
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İzmir’in Menemen ilçesinde bir kişi at sırtında trafiğe çıktı.At sırtında trafiğe çıkan kişi, trafiğe aldırış etmeden sol şeritte dört nala ilerledi. Hızlı bir şekilde ilerleyen ve trafiği tehlikeye atan kişi, yolda seyir halinde olan vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.Öte yandan, at üstünde hızla ilerleyen kişi görüntülendiğini anlayınca kameraya el sallamayı unutmadı.
https://tr.sputniknews.com/20220803/otomobilin-bagajinda-inek-tasidilar-1059452074.html
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izmir, menemen, trafik, at, kaza

İzmir’de bir genç trafiğe at sırtında çıktı

16:14 03.08.2022 (güncellendi: 16:15 03.08.2022)
© İHA / AKIN KÜÇÜKKURTİzmir’de trafiğe at sırtında çıktı
İzmir’de trafiğe at sırtında çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2022
© İHA / AKIN KÜÇÜKKURT
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Menemen ilçesinde bir genç, işlek bir caddede ata bindi. Çevresindekilere araçlara aldırmayan şahıs, trafikte hızla ilerledi.
İzmir’in Menemen ilçesinde bir kişi at sırtında trafiğe çıktı.
At sırtında trafiğe çıkan kişi, trafiğe aldırış etmeden sol şeritte dört nala ilerledi. Hızlı bir şekilde ilerleyen ve trafiği tehlikeye atan kişi, yolda seyir halinde olan vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Öte yandan, at üstünde hızla ilerleyen kişi görüntülendiğini anlayınca kameraya el sallamayı unutmadı.
Otomobilin bagajında inek taşıdılar - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2022
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Otomobilin bagajında inek taşıdılar
12:58
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