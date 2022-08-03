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https://tr.sputniknews.com/20220803/japonyada-asgari-ucrete-rekor-artis-teklifi-1059445175.html
Japonya'da asgari ücrete rekor artış teklifi
Japonya'da asgari ücrete rekor artış teklifi
Japonya, düşük gelirli haneler için bir destek olarak asgari ücreti rekor düzeyde artırmaya hazırlanıyor. 03.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-03T10:51+0300
2022-08-03T10:51+0300
ekonomi
japonya
asgari ücret
enflasyon
fumio kişida
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Japonya Çalışma Bakanlığı bünyesindeki danışma heyeti 930 yen (7.07 dolar) seviyesinde olan saatlik asgari ücrette yüzde 3’lük (31 yen) bir artış talep etmeye karar verdi.Kesinleşmesi durumunda bu, hükümetin 2002 yılında saatlik ücreti kriter olarak kullanmaya başlamasından beri hem miktar hem de yüzde farkı açısından rekor bir artış olacak.BloombergHT'nin aktardığına göre Başbakan Fumio Kişida, bir yandan servetin daha adil bir şekilde dağıtılmasını isterken, maaş artışlarını büyümeyi yönlendiren kilit bir faktör olarak görüyor.Geçen ay suikast sonucu hayatını kaybeden eski Başbakan Şinzo Abe'nin ekonomik canlandırma programı sürdürülürken asgari ücret, salgının zirvesindeki 2020 mali yılı hariç olmak üzere, 2013 mali yılından bu yana en az yüzde 2 oranında artış gösterdi.Kabine Genel Sekreter Yardımcısı Seiji Kihara Pazartesi günü gazetecilere verdiği demeçte, “Asgari ücretin artırılması insana yatırım açısından önemlidir. Umarım yeni kapitalizm çağına uygun bir hızda artırılır” dedi.Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Haruhiko Kuroda, durağan maaşların, enflasyonun sürdürülebilir olmasını engelleyen eksik bir unsur olarak gördüğünü birçok kez belirtmişti.Enflasyonu sürdürülebilir bir şekilde Japonya Merkez Bankası'nın yüzde 2 hedefinin üzerinde tutmak için yüzde 3'lük istikrarlı bir ücret artışı gerekli görülüyor.Norinchukin Araştırma Enstitüsü Ekonomisti Takeshi Minamiat asgari ücret artışıyla ilgili olarak, "Bu, şirketleri ücretlerden tasarruf etmek ve üretim maliyetlerini düşürmek yerine tüketicilere maliyet baskısını iletmeye yönlendirecek. Bence bu, talebe dayalı enflasyonun zayıf kaldığı Japonya gibi bir ülkede yapılacak iyi bir şey” yorumunu yaptı.
https://tr.sputniknews.com/20220730/ft-abnin-rusyaya-karsi-birligi-zorlu-bir-sinavla-karsi-karsiya-1059319899.html
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japonya, asgari ücret, enflasyon, fumio kişida

Japonya'da asgari ücrete rekor artış teklifi

10:51 03.08.2022
© AFP 2022 / Kazuhiro NogiJaponya - Tokyo - koronavirüs - Kovid-19
Japonya - Tokyo - koronavirüs - Kovid-19 - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2022
© AFP 2022 / Kazuhiro Nogi
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Japonya, düşük gelirli haneler için bir destek olarak asgari ücreti rekor düzeyde artırmaya hazırlanıyor.
Japonya Çalışma Bakanlığı bünyesindeki danışma heyeti 930 yen (7.07 dolar) seviyesinde olan saatlik asgari ücrette yüzde 3’lük (31 yen) bir artış talep etmeye karar verdi.
Kesinleşmesi durumunda bu, hükümetin 2002 yılında saatlik ücreti kriter olarak kullanmaya başlamasından beri hem miktar hem de yüzde farkı açısından rekor bir artış olacak.
BloombergHT'nin aktardığına göre Başbakan Fumio Kişida, bir yandan servetin daha adil bir şekilde dağıtılmasını isterken, maaş artışlarını büyümeyi yönlendiren kilit bir faktör olarak görüyor.
Geçen ay suikast sonucu hayatını kaybeden eski Başbakan Şinzo Abe'nin ekonomik canlandırma programı sürdürülürken asgari ücret, salgının zirvesindeki 2020 mali yılı hariç olmak üzere, 2013 mali yılından bu yana en az yüzde 2 oranında artış gösterdi.
Kabine Genel Sekreter Yardımcısı Seiji Kihara Pazartesi günü gazetecilere verdiği demeçte, “Asgari ücretin artırılması insana yatırım açısından önemlidir. Umarım yeni kapitalizm çağına uygun bir hızda artırılır” dedi.
Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Haruhiko Kuroda, durağan maaşların, enflasyonun sürdürülebilir olmasını engelleyen eksik bir unsur olarak gördüğünü birçok kez belirtmişti.
Enflasyonu sürdürülebilir bir şekilde Japonya Merkez Bankası'nın yüzde 2 hedefinin üzerinde tutmak için yüzde 3'lük istikrarlı bir ücret artışı gerekli görülüyor.
Norinchukin Araştırma Enstitüsü Ekonomisti Takeshi Minamiat asgari ücret artışıyla ilgili olarak, "Bu, şirketleri ücretlerden tasarruf etmek ve üretim maliyetlerini düşürmek yerine tüketicilere maliyet baskısını iletmeye yönlendirecek. Bence bu, talebe dayalı enflasyonun zayıf kaldığı Japonya gibi bir ülkede yapılacak iyi bir şey” yorumunu yaptı.
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