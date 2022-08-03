https://tr.sputniknews.com/20220803/kabilde-taliban-isid-catismasi--1059476127.html
Kabil'de Taliban-IŞİD çatışması
Kabil'de Taliban-IŞİD çatışması
Afganistan'ın başkenti Kabil'de Taliban mensupları ile IŞİD/H militanları arasında yoğun çatışmalar yaşandı. 03.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-03T23:23+0300
2022-08-03T23:23+0300
2022-08-03T23:26+0300
taliban kontrolünde afganistan
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çatışma
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Kabil'in Kart-e Sahi bölgesinde öğleden sonra başlayan çatışmalar akşam saatlerine kadar devam etti.Olayla ilgili kişisel Twitter hesabından açıklama yapan Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, burada bulunan bir IŞİD hücresine operasyon düzenlendiğini, 4 militanın öldürüldüğünü, birinin de yakalandığını aktardı.Söz konusu hücre evinde IŞİD militanlarının, bu bölgede yoğun olarak yaşayan ve muharrem ayı anmaları nedeniyle toplanan Şiilere saldırmaya yönelik plan yaptıklarını belirten Mücahid, operasyon neticesinde çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini kaydetti.Mücahid, Taliban mensuplarına yönelik ölü ve yaralı bilgisi paylaşmadı.IŞİD'in saldırıları artış gösteriyorAfganistan'da Ağustos 2021'de yönetime gelen Taliban, ülkede güvenliği tamamen sağladığını iddia etse de son bir yılda IŞİD/H'nin ülke genelinde ölümcül saldırıları artış gösterdi.Taliban sonrası ülke genelinde 100'den fazla bombalı ve silahlı saldırı düzenlendi. Bu saldırıların çoğunu IŞİD üstlenirken, yüzlerce kişi hayatını kaybetti.Özellikle Kandahar, Kabil, Kunduz, Mezar-ı Şerif ve çeşitli vilayetlerde Şii camilerinde cuma namazları sırasında IŞİD'in düzenlediği saldırılarda çok sayıda kişi yaşamını yitirdi.
https://tr.sputniknews.com/20220802/talibandan-abd-saldirilarina-iliskin-aciklama-doha-anlasmasinin-ihlali-1059394773.html
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kabil, çatışma, işid, taliban, afganistan, şii
Kabil'de Taliban-IŞİD çatışması
23:23 03.08.2022 (güncellendi: 23:26 03.08.2022) Abone ol
Afganistan'ın başkenti Kabil'de Taliban mensupları ile IŞİD/H militanları arasında yoğun çatışmalar yaşandı.
Kabil'in Kart-e Sahi bölgesinde öğleden sonra başlayan çatışmalar akşam saatlerine kadar devam etti.
Olayla ilgili kişisel Twitter hesabından açıklama yapan Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, burada bulunan bir IŞİD hücresine operasyon düzenlendiğini, 4 militanın öldürüldüğünü, birinin de yakalandığını aktardı.
Söz konusu hücre evinde IŞİD militanlarının, bu bölgede yoğun olarak yaşayan ve muharrem ayı anmaları nedeniyle toplanan Şiilere saldırmaya yönelik plan yaptıklarını belirten Mücahid, operasyon neticesinde çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini kaydetti.
Mücahid, Taliban mensuplarına yönelik ölü ve yaralı bilgisi paylaşmadı.
IŞİD'in saldırıları artış gösteriyor
Afganistan'da Ağustos 2021'de yönetime gelen Taliban, ülkede güvenliği tamamen sağladığını iddia etse de son bir yılda IŞİD/H'nin ülke genelinde ölümcül saldırıları artış gösterdi.
Taliban sonrası ülke genelinde 100'den fazla bombalı ve silahlı saldırı düzenlendi. Bu saldırıların çoğunu IŞİD üstlenirken, yüzlerce kişi hayatını kaybetti.
Özellikle Kandahar, Kabil, Kunduz, Mezar-ı Şerif ve çeşitli vilayetlerde Şii camilerinde cuma namazları sırasında IŞİD'in düzenlediği saldırılarda çok sayıda kişi yaşamını yitirdi.