https://tr.sputniknews.com/20220803/kadin-cinayetlerini-durduracagiz-platformu-temmuz-ayinda-24-kadin-erkekler-tarafindan-olduruldu-1059441024.html

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu: Temmuz ayında 24 kadın erkekler tarafından öldürüldü

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu: Temmuz ayında 24 kadın erkekler tarafından öldürüldü

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun verilerine göre; temmuz ayında 24 kadın cinayeti işlendi, 20 kadın şüpheli şekilde hayatını kaybetti. 03.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-03T06:35+0300

2022-08-03T06:35+0300

2022-08-03T06:35+0300

türkiye

kadın cinayetlerini durduracağız platformu

kadın cinayeti

kadın cinayetleri

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Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu (KCDP), 2022 Temmuz raporunu yayınladı. KDCP’nin raporuna göre, temmuz ayında erkekler tarafından 24 kadın cinayeti işlendi, 20 kadın da şüpheli şekilde hayatını kaybetti.Rapora göre, temmuz ayında öldürülen 24 kadından 13’ü boşanmak istediği için hayattan koparıldı. 14 kadın evli olduğu erkek tarafından öldürüldü. 12 kadın evinde öldürüldü. 15 kadın ateşli silah ile öldürüldü.

türkiye

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kadın cinayetlerini durduracağız platformu, kadın cinayeti, kadın cinayetleri