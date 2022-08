https://tr.sputniknews.com/20220803/kaliforniyadaki-yanginda-2-kisinin-daha-cesedine-ulasildi-1059440346.html

Kaliforniya'daki yangında 2 kişinin daha cesedine ulaşıldı

ABD'nin batısındaki Kaliforniya eyaletinde devam eden yangında 2 kişinin daha yanmış cesedi bulundu. 03.08.2022, Sputnik Türkiye

Siskiyou İlçesi Şerif Ofisi'nin sosyal medya hesabından Kaliforniya'daki yangınla ilgili yaptığı açıklamada, arama-kurtarma ekiplerinin, yanmış bir araçta mahsur kalarak can veren iki kişiden sonra, eyaletin Oregon sınırına yakın ormanlık bölgedeki evlerde iki kişinin daha yanmış cesedine ulaşıldığı belirtildi.Basın açıklamasında, "Her iki kişi de 96 numaralı eyalet yolu boyunca sıralanan ayrı konutlarda bulunuyordu. Bu, teyit edilen ölüm sayısını 4'e yükseltiyor" ifadesine yer verildi.Ayrıca, ABD'nin kuzeybatısında yer alan eyaletlerinden Montana'da cuma günü başlayan ve 66 kilometrekareye ulaşan yangının henüz yüzde 10'luk, aynı bölgedeki Idaho eyaletinde 220 kilometrelik alanda etkili olan yangının ise yüzde 23'lük kısmının kontrol altına alınabildiği bilgisi paylaşıldı.Kentucky'deki selde hayatını kaybedenler 37'ye yükselmiştiABD'nin orta bölgesinde yer alan Kentucky eyaletinde ise 35 olan can kaybının en son cesetleri bulunan 2 kişinin eklenmesiyle 37'ye çıktığı belirtilmişti.Vali Andy Beshear, geçen haftaki büyük sel nedeniyle ölü sayısının arttığını belirterek, bu hafta sonu yapacağı İsrail gezisini iptal ettiğini duyurdu.Sel sularından etkilenen bölgede halen 7 bin 500 civarında kişinin elektriğinin kesik olduğunu belirten Bashear, cep telefonu şebekesinin ise tekrar aktif hale getirildiğine değindi.Öte yandan, eyaletin Breathitt ve Knott ilçeleri yakınındaki Hindman şehrinde, sel sonrası yağmalama hadiselerini durdurmak için gece sokağa çıkma yasakları ilan edildi.Kentucky'de 27 Temmuz'da, şiddetli yağmur sel felaketine neden olmuş, yağmur sularının tetiklediği toprak kaymaları sonucu bir çok ev ve işyeri çamura batarken hayatını kaybedenlerin dışında mahsur kalan 1300 civarında insanın kurtarılması günler sürmüştü.

