https://tr.sputniknews.com/20220803/karamollaoglundan-kpss-tepkisi-iktidar-bu-konuda-da-sinifta-kaldi--1059469745.html
Karamollaoğlu'ndan KPSS tepkisi: İktidar bu konuda da sınıfta kaldı
Karamollaoğlu'ndan KPSS tepkisi: İktidar bu konuda da sınıfta kaldı
Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, KPSS ile ilgili iddialara yönelik, "KPSS sınavları yeni bir skandala sahne oldu. Çalındı mı, verildi mi, belli kesimlere... 03.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-03T20:14+0300
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türkiye
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temel karamollaoğlu
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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 2022 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans oturumundaki bazı sorularla ilgili iddiaları "skandal" olarak tanımladı.'Maalesef yine burada bir hile gündeme geldi'Karamollaoğlu, şu ifadeleri kullandı:KPSS lisans oturumunda bir hilenin gündeme geldiğini ifade eden Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ü görevden almasının içinde bulunulan şartların vahameti açısından önemli olduğunu, ancak birini görevden alıp başka tayinleri yapmanın hiçbir mana ifade etmediğini söyleyerek, şunları söyledi:'Bir kişiyi görevden almak, başka birtakım tayinleri yeniden yapmak hiçbir mana ifade etmiyor'Uzun zamandan beri başta İslam coğrafyası olmak üzere yeryüzünde akan kanın durmadığına, yüz binlerce insanın hayatını kaybettiğine, milyonlarca insanın yaralandığına ve bir o kadarının da yerinden edildiğine dikkati çeken Karamollaoğlu, paraya ve kana doymak bilmeyen bir avuç insanın dünyanın gidişatını değiştirdiğini belirtti.Dünyanın çeşitli bölgelerinde gerilim ve çatışmaların yaşandığının altını çizen Karamollaoğlu, "Eğer dünyada huzur ve barış olsun istiyorsak problemlerimizi savaşarak değil barış içinde çözmeliyiz. Çatışarak değil diyalog ortamını oluşturarak çözmeliyiz. Çifte standartta değil, adalete önem vermeliyiz. Üstünlük değil, eşitliği benimsemeliyiz. Sömürüyü değil işbirliğini öncelemeliyiz. Baskı ve tahakküm değil insan hakları, hürriyet ve demokrasiye önem vermeliyiz" ifadelerini kullandı.'Son günlerde hem içeride hem de dışarıda her haliyle provokasyon kokan eylemlere muhatap oluyoruz'Karamollaoğlu, dünyadaki gerilimlerden en çok etkilenen ülkelerin başında Türkiye'nin geldiğini ifade ederek, "Son günlerde hem içeride hem de dışarıda her haliyle provokasyon kokan eylemlere muhatap oluyoruz. Bu provokasyonlara kesinlikle gelmemeli, başta siyasiler olmak üzere toplumsal kutuplaşmaya zemin oluşturacak her türlü söylem ve eylemden uzak durmalıyız. Herkes, geçmişte yaşanan acı hadiselerden ders çıkarmalı ve yeni acılara sebebiyet vermemek için daha hassas davranmalıdır" diye konuştu.Ülkedeki açlık ve yoksulluk sorunu çözülmeden insanların huzur bulmasının mümkün olmadığını söyleyen Karamollaoğlu, son zamlarla açlık sınırının 7 bin lira, yoksulluk sınırının ise 22 bin lira olduğunu ifade etti.
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Karamollaoğlu'ndan KPSS tepkisi: İktidar bu konuda da sınıfta kaldı
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Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, KPSS ile ilgili iddialara yönelik, "KPSS sınavları yeni bir skandala sahne oldu. Çalındı mı, verildi mi, belli kesimlere torpil mi geçildi; ne yapıldıysa yapıldı. Maalesef yine burada bir hile gündeme geldi. İktidar bu konuda da sınıfta kaldı. Yüz binlerce gencimizin umudu çalındı, hayalleri yıkıldı" dedi.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 2022 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans oturumundaki bazı sorularla ilgili iddiaları "skandal" olarak tanımladı.
'Maalesef yine burada bir hile gündeme geldi'
Karamollaoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"ÖSYM kapsamındaki KPSS sınavları yeni bir skandala sahne oldu. Artık adına ne derseniz deyin; çalındı mı, verildi mi, belli kesimlere torpil mi geçildi, ne yapıldıysa yapıldı. Maalesef yine burada bir hile gündeme geldi. İktidar bu konuda da sınıfta kaldı. Yüz binlerce gencimizin umudu çalındı, hayalleri yıkıldı."
KPSS lisans oturumunda bir hilenin gündeme geldiğini ifade eden Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ü görevden almasının içinde bulunulan şartların vahameti açısından önemli olduğunu, ancak birini görevden alıp başka tayinleri yapmanın hiçbir mana ifade etmediğini söyleyerek, şunları söyledi:
'Bir kişiyi görevden almak, başka birtakım tayinleri yeniden yapmak hiçbir mana ifade etmiyor'
"Önce ÖSYM iddiaları reddetti, iktidara yakın olanlar da reddettiler ancak sonra gerçekler ortaya çıkınca cumhurbaşkanı tarafından gece yarısı bir görevden alma gerçekleştirildi. Aslında bu önemli bir adım, bunu kabul ediyorum; ancak içinde bulunduğumuz şartların vehametini anlamak bakımından önemli. Yoksa bir kişiyi görevden almak, başka birtakım tayinleri yeniden yapmak hiçbir mana ifade etmiyor"
Uzun zamandan beri başta İslam coğrafyası olmak üzere yeryüzünde akan kanın durmadığına, yüz binlerce insanın hayatını kaybettiğine, milyonlarca insanın yaralandığına ve bir o kadarının da yerinden edildiğine dikkati çeken Karamollaoğlu, paraya ve kana doymak bilmeyen bir avuç insanın dünyanın gidişatını değiştirdiğini belirtti.
Dünyanın çeşitli bölgelerinde gerilim ve çatışmaların yaşandığının altını çizen Karamollaoğlu, "Eğer dünyada huzur ve barış olsun istiyorsak problemlerimizi savaşarak değil barış içinde çözmeliyiz. Çatışarak değil diyalog ortamını oluşturarak çözmeliyiz. Çifte standartta değil, adalete önem vermeliyiz. Üstünlük değil, eşitliği benimsemeliyiz. Sömürüyü değil işbirliğini öncelemeliyiz. Baskı ve tahakküm değil insan hakları, hürriyet ve demokrasiye önem vermeliyiz" ifadelerini kullandı.
'Son günlerde hem içeride hem de dışarıda her haliyle provokasyon kokan eylemlere muhatap oluyoruz'
Karamollaoğlu, dünyadaki gerilimlerden en çok etkilenen ülkelerin başında Türkiye'nin geldiğini ifade ederek, "Son günlerde hem içeride hem de dışarıda her haliyle provokasyon kokan eylemlere muhatap oluyoruz. Bu provokasyonlara kesinlikle gelmemeli, başta siyasiler olmak üzere toplumsal kutuplaşmaya zemin oluşturacak her türlü söylem ve eylemden uzak durmalıyız. Herkes, geçmişte yaşanan acı hadiselerden ders çıkarmalı ve yeni acılara sebebiyet vermemek için daha hassas davranmalıdır" diye konuştu.
Ülkedeki açlık ve yoksulluk sorunu çözülmeden insanların huzur bulmasının mümkün olmadığını söyleyen Karamollaoğlu, son zamlarla açlık sınırının 7 bin lira, yoksulluk sınırının ise 22 bin lira olduğunu ifade etti.