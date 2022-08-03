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https://tr.sputniknews.com/20220803/kaybolan-250-yillik-sutunlar-kahve-dunyasi-sahiplerinin-villasinda-bulundu-muhtara-suc-duyurusu-1059453980.html
Kaybolan 250 yıllık sütunlar Kahve Dünyası sahiplerinin villasında bulundu: Muhtara suç duyurusu
Kaybolan 250 yıllık sütunlar Kahve Dünyası sahiplerinin villasında bulundu: Muhtara suç duyurusu
Bolu’nun Gövem köyünde, köylülerin muhtar tarafından satıldığını iddia ettiği 250 yıllık tarihi sütunların ikisi Kahve Dünyası’nın sahipleri, Altınkılıç... 03.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-03T13:46+0300
2022-08-03T13:55+0300
türkiye
kayıp
tarihi eser
muhtar
bolu
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Bolu merkeze bağlı Gövem Köyü'nde yaklaşık 250 yıllık olduğu tahmin edilen 3 adet tarihi sütun geçen yıl bulundukları yerden kayboldu. Sütunların yerinde olmadığını gören köylüler durumu Müze Müdürlüğü yetkililerine bildirdi. Köyün şu anki muhtarı Uğur Özcan ve geçmiş yıllarda muhtarlık yapanlar ifadeleri alınmak üzere çağırıldı. Köylülerin muhtarın sattığını iddia ettiği tarihi sütunlar aradan 1 yıl geçmesine rağmen bulunamadı.Köylülerin sütunların bulunması için yaptıkları girişimlerin sonunda Müze Müdürlüğü yetkilileri köye gelerek eski muhtarlardan bilgi aldı. Vatandaşların sütunların köyde bulunan Kahve Dünyası markası sahibi olan Altınkılıç ailesine ait lüks bir villanın bahçesinde görüldüğünü söylemesi üzerine yetkililer villaya gitti. Yapılan incelemede villada bulunan 2 adet sütunun köyden kaybolan sütunlar olduğu tespit edildi. Sütunlar kepçe ve traktöre konularak daha sonra müzeye götürülmek üzere köy meydanına bırakıldı. Köylülerin üzerinde yazı ve resim olduğunu söylediği sütun ise bulunamadı.Muhtar Özcan: Benim bilgim varSütunları sattığı iddia edilen Gövem Köyü muhtarı Uğur Özcan, sütunların lüks villanın bahçesinde olduğundan bilgisi olduğunu belirterek, “Ben yol genişletme çalışması sırasında bu taşlar toprağa gömülüydü. Vatandaş görmüş ve ben bunları alayım dedi. Benim için mahsuru yok al götür dedim. Eski muhtarlar tarafından şikayet edildim” dedi.‘Bunları gözümüz gibi koruduk’Muhtar hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını ifade eden köyün eski muhtarlarından Şerafettin Güler, “Ben taşların ne olduğunu araştırmıştım. Bizim köyün kuruluşu 250 yıla dayanıyor. Bu taşlar için üniversiten öğrencilere ders vermek için geliyorlardı. Biz bunları gözümüz gibi koruduk. Taşlar yaklaşık 1 yıl önce kayboldu. Ama yazılı ve resimli taş yok. Üçüncü taşı traktörle götürmüş ve bir yerlere saklamış herhalde. Taş çok kıymetliymiş. Güzel bir resim ve altında da yazı vardı. Suç duyurusunda bulunacağız. Bu taşları nasıl satıyor. 30 sene muhtarlığımda gözüm gibi baktım” diye konuştu.
türkiye
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kayıp, tarihi eser, muhtar, bolu

Kaybolan 250 yıllık sütunlar Kahve Dünyası sahiplerinin villasında bulundu: Muhtara suç duyurusu

13:46 03.08.2022 (güncellendi: 13:55 03.08.2022)
© İHAKaybolan 250 yıllık sütunlar Kahve Dünyası'nın sahiplerinin villasında
Kaybolan 250 yıllık sütunlar Kahve Dünyası'nın sahiplerinin villasında - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2022
© İHA
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Bolu’nun Gövem köyünde, köylülerin muhtar tarafından satıldığını iddia ettiği 250 yıllık tarihi sütunların ikisi Kahve Dünyası’nın sahipleri, Altınkılıç ailesine ait villanın bahçesinde bulundu. Üzerinde resim ve yazı bulunan 3. sütunun da bulunması için köylüler muhtar hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.
Bolu merkeze bağlı Gövem Köyü'nde yaklaşık 250 yıllık olduğu tahmin edilen 3 adet tarihi sütun geçen yıl bulundukları yerden kayboldu. Sütunların yerinde olmadığını gören köylüler durumu Müze Müdürlüğü yetkililerine bildirdi. Köyün şu anki muhtarı Uğur Özcan ve geçmiş yıllarda muhtarlık yapanlar ifadeleri alınmak üzere çağırıldı. Köylülerin muhtarın sattığını iddia ettiği tarihi sütunlar aradan 1 yıl geçmesine rağmen bulunamadı.
Köylülerin sütunların bulunması için yaptıkları girişimlerin sonunda Müze Müdürlüğü yetkilileri köye gelerek eski muhtarlardan bilgi aldı. Vatandaşların sütunların köyde bulunan Kahve Dünyası markası sahibi olan Altınkılıç ailesine ait lüks bir villanın bahçesinde görüldüğünü söylemesi üzerine yetkililer villaya gitti. Yapılan incelemede villada bulunan 2 adet sütunun köyden kaybolan sütunlar olduğu tespit edildi. Sütunlar kepçe ve traktöre konularak daha sonra müzeye götürülmek üzere köy meydanına bırakıldı. Köylülerin üzerinde yazı ve resim olduğunu söylediği sütun ise bulunamadı.

Muhtar Özcan: Benim bilgim var

Sütunları sattığı iddia edilen Gövem Köyü muhtarı Uğur Özcan, sütunların lüks villanın bahçesinde olduğundan bilgisi olduğunu belirterek, “Ben yol genişletme çalışması sırasında bu taşlar toprağa gömülüydü. Vatandaş görmüş ve ben bunları alayım dedi. Benim için mahsuru yok al götür dedim. Eski muhtarlar tarafından şikayet edildim” dedi.

‘Bunları gözümüz gibi koruduk’

Muhtar hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını ifade eden köyün eski muhtarlarından Şerafettin Güler, “Ben taşların ne olduğunu araştırmıştım. Bizim köyün kuruluşu 250 yıla dayanıyor. Bu taşlar için üniversiten öğrencilere ders vermek için geliyorlardı. Biz bunları gözümüz gibi koruduk. Taşlar yaklaşık 1 yıl önce kayboldu. Ama yazılı ve resimli taş yok. Üçüncü taşı traktörle götürmüş ve bir yerlere saklamış herhalde. Taş çok kıymetliymiş. Güzel bir resim ve altında da yazı vardı. Suç duyurusunda bulunacağız. Bu taşları nasıl satıyor. 30 sene muhtarlığımda gözüm gibi baktım” diye konuştu.
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