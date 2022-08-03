https://tr.sputniknews.com/20220803/kaybolan-250-yillik-sutunlar-kahve-dunyasi-sahiplerinin-villasinda-bulundu-muhtara-suc-duyurusu-1059453980.html

Kaybolan 250 yıllık sütunlar Kahve Dünyası sahiplerinin villasında bulundu: Muhtara suç duyurusu

Kaybolan 250 yıllık sütunlar Kahve Dünyası sahiplerinin villasında bulundu: Muhtara suç duyurusu

Bolu’nun Gövem köyünde, köylülerin muhtar tarafından satıldığını iddia ettiği 250 yıllık tarihi sütunların ikisi Kahve Dünyası’nın sahipleri, Altınkılıç... 03.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-03T13:46+0300

2022-08-03T13:46+0300

2022-08-03T13:55+0300

türkiye

kayıp

tarihi eser

muhtar

bolu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/03/1059453456_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fe3eb526b080042742d866443fcbae5e.jpg

Bolu merkeze bağlı Gövem Köyü'nde yaklaşık 250 yıllık olduğu tahmin edilen 3 adet tarihi sütun geçen yıl bulundukları yerden kayboldu. Sütunların yerinde olmadığını gören köylüler durumu Müze Müdürlüğü yetkililerine bildirdi. Köyün şu anki muhtarı Uğur Özcan ve geçmiş yıllarda muhtarlık yapanlar ifadeleri alınmak üzere çağırıldı. Köylülerin muhtarın sattığını iddia ettiği tarihi sütunlar aradan 1 yıl geçmesine rağmen bulunamadı.Köylülerin sütunların bulunması için yaptıkları girişimlerin sonunda Müze Müdürlüğü yetkilileri köye gelerek eski muhtarlardan bilgi aldı. Vatandaşların sütunların köyde bulunan Kahve Dünyası markası sahibi olan Altınkılıç ailesine ait lüks bir villanın bahçesinde görüldüğünü söylemesi üzerine yetkililer villaya gitti. Yapılan incelemede villada bulunan 2 adet sütunun köyden kaybolan sütunlar olduğu tespit edildi. Sütunlar kepçe ve traktöre konularak daha sonra müzeye götürülmek üzere köy meydanına bırakıldı. Köylülerin üzerinde yazı ve resim olduğunu söylediği sütun ise bulunamadı.Muhtar Özcan: Benim bilgim varSütunları sattığı iddia edilen Gövem Köyü muhtarı Uğur Özcan, sütunların lüks villanın bahçesinde olduğundan bilgisi olduğunu belirterek, “Ben yol genişletme çalışması sırasında bu taşlar toprağa gömülüydü. Vatandaş görmüş ve ben bunları alayım dedi. Benim için mahsuru yok al götür dedim. Eski muhtarlar tarafından şikayet edildim” dedi.‘Bunları gözümüz gibi koruduk’Muhtar hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını ifade eden köyün eski muhtarlarından Şerafettin Güler, “Ben taşların ne olduğunu araştırmıştım. Bizim köyün kuruluşu 250 yıla dayanıyor. Bu taşlar için üniversiten öğrencilere ders vermek için geliyorlardı. Biz bunları gözümüz gibi koruduk. Taşlar yaklaşık 1 yıl önce kayboldu. Ama yazılı ve resimli taş yok. Üçüncü taşı traktörle götürmüş ve bir yerlere saklamış herhalde. Taş çok kıymetliymiş. Güzel bir resim ve altında da yazı vardı. Suç duyurusunda bulunacağız. Bu taşları nasıl satıyor. 30 sene muhtarlığımda gözüm gibi baktım” diye konuştu.

türkiye

bolu

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kayıp, tarihi eser, muhtar, bolu