https://tr.sputniknews.com/20220803/kayip-nazi-altinlari-polonyada-bulundu--1059438309.html
Kayıp Nazi altınları Polonya'da bulundu
Kayıp Nazi altınları Polonya'da bulundu
Hitler’in sakladığı 10 ton Nazi altını ve Alman zenginlerin Nazi subaylarına teslim ettiği 18 ton mücevher ve değerli takılar, Polonya’da eski bir sarayın... 03.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-03T01:59+0300
2022-08-03T01:59+0300
2022-08-03T01:59+0300
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adolf hitler
polonya
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Nazi Almanyası'nın diktatörü Adolf Hitler ve adamları tarafından saklanan Nazi altınlarının yeri bulundu. 1 Eylül'den itibaren çıkarılmaya başlanacak olan altın ve mücevherlerin tam 28 ton olduğu belirtiliyor.Hitler'in SS taburları tarafından saklanan altınlar, Polonya'nın Minkowskie kentindeki bir sarayın altında, özel çelik sandıklar içinde tespit edildi.İki̇ ülkeni̇n defi̇neci̇leri̇ aradıAraştırmayı yapan Alman-Polonya Vakfı 'Silezya Köprüsü' çalışanları, yüzeyin 3 metre altında 232 milyon İsviçre Frangı değerindeki 10 ton Nazi altınının bulunduğundan ‘neredeyse emin oldukları’ bir çelik kutu keşfetti. 18 ton mücevher ve diğer değerli taşların da aynı bölgede olduğu belirtilirken, toplam değerinin 500 milyon euro'yu aştığı ifade ediliyor.Sözcü'den Ali Gülen'in aktardığına göre kazı başkanı, altın ve mücevherlerin bulunduğu 1.5 metre uzunluğundaki kutunun açılması için gereken onayı aldı. 14 hektar büyüklüğündeki saray bahçesinin bir bölümüne yoğunlaşan defineciler jeo-radar araması ile tam yerini tespit edebildi. Almanya'nın Polonya'yı işgale başladığı 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde gereken işlemler biterse kutu açılacak.Dönemin SS'in şefi Haimler'in, bu hazinelerle 4. Reich'ı kurmak için planlar yaptığı belirtiliyor.Kayıp breslau altınlarıBu büyük keşfin, kayıp Breslau altınları olduğu sanılıyor. Kutuda, Hitler'in el koyduğu altınların yanı sıra zengin Alman ailelerinin, Ruslar'dan kurtarmak için Nazi'lere teslim ettiği mücevherleri ve çeşitli değerli eşyaları da bulunuyor.Altınların yeri, çeşitli günlükler, gizli belgeler ve kıdemli bir SS subayının notları sayesinde tespit edildi.SS subayının notlarında, “Alacakaranlıkta teslim edilen sandıklar ve konteynerler için güvenilir ev olan yerde, bir oluk kazıldı“ ifadesi yer alıyor.12 Mart 1945 tarihli bir belgeye göre, zamanın Reichbank'ından alınan 48 adet kutunun buraya gömüldüğü belirtiliyor.Devasa hazinenin tamamının 28 ton olduğu tahmin ediliyor. Daha önce de aynı günlük sayesinde, gizli bir kalenin yeri tam olarak tespit edilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220730/nazilere-ait-tuvalet-kagidi-dahil-bir-dizi-esya-satista-hitlerin-saati-11-milyon-dolara-satildi-1059316996.html
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nazi, altın, hitler, adolf hitler, polonya
Kayıp Nazi altınları Polonya'da bulundu
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Hitler’in sakladığı 10 ton Nazi altını ve Alman zenginlerin Nazi subaylarına teslim ettiği 18 ton mücevher ve değerli takılar, Polonya’da eski bir sarayın bahçesinde bulundu. Defineciler, 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde yerin üç metre altına gömülü Nazi altınlarını ve mücevherlerle dolu kutuları çıkarmaya başlayacak.
Nazi Almanyası'nın diktatörü Adolf Hitler ve adamları tarafından saklanan Nazi altınlarının yeri bulundu. 1 Eylül'den itibaren çıkarılmaya başlanacak olan altın ve mücevherlerin tam 28 ton olduğu belirtiliyor.
Hitler'in SS taburları tarafından saklanan altınlar, Polonya'nın Minkowskie kentindeki bir sarayın altında, özel çelik sandıklar içinde tespit edildi.
İki̇ ülkeni̇n defi̇neci̇leri̇ aradı
Araştırmayı yapan Alman-Polonya Vakfı 'Silezya Köprüsü' çalışanları, yüzeyin 3 metre altında 232 milyon İsviçre Frangı değerindeki 10 ton Nazi altınının bulunduğundan ‘neredeyse emin oldukları’ bir çelik kutu keşfetti. 18 ton mücevher ve diğer değerli taşların da aynı bölgede olduğu belirtilirken, toplam değerinin 500 milyon euro'yu aştığı ifade ediliyor.
Sözcü'den Ali Gülen'in aktardığına
göre kazı başkanı, altın ve mücevherlerin bulunduğu 1.5 metre uzunluğundaki kutunun açılması için gereken onayı aldı. 14 hektar büyüklüğündeki saray bahçesinin bir bölümüne yoğunlaşan defineciler jeo-radar araması ile tam yerini tespit edebildi. Almanya'nın Polonya'yı işgale başladığı 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde gereken işlemler biterse kutu açılacak.
Dönemin SS'in şefi Haimler'in, bu hazinelerle 4. Reich'ı kurmak için planlar yaptığı belirtiliyor.
Kayıp breslau altınları
Bu büyük keşfin, kayıp Breslau altınları olduğu sanılıyor. Kutuda, Hitler'in el koyduğu altınların yanı sıra zengin Alman ailelerinin, Ruslar'dan kurtarmak için Nazi'lere teslim ettiği mücevherleri ve çeşitli değerli eşyaları da bulunuyor.
Altınların yeri, çeşitli günlükler, gizli belgeler ve kıdemli bir SS subayının notları sayesinde tespit edildi.
SS subayının notlarında, “Alacakaranlıkta teslim edilen sandıklar ve konteynerler için güvenilir ev olan yerde, bir oluk kazıldı“ ifadesi yer alıyor.
12 Mart 1945 tarihli bir belgeye göre, zamanın Reichbank'ından alınan 48 adet kutunun buraya gömüldüğü belirtiliyor.
Devasa hazinenin tamamının 28 ton olduğu tahmin ediliyor. Daha önce de aynı günlük sayesinde, gizli bir kalenin yeri tam olarak tespit edilmişti.