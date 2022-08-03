https://tr.sputniknews.com/20220803/kayseride-yanlislikla-tiner-icen-4-yasindaki-cocuk-tedavi-altina-alindi-1059469166.html
Kayseri'de yanlışlıkla tiner içen 4 yaşındaki çocuk tedavi altına alındı
Kayseri'de yanlışlıkla tiner içen 4 yaşındaki çocuk tedavi altına alındı
Kayseri'de kömürlükteki tineri yanlışlıkla içen 4 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı. 03.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-03T19:59+0300
2022-08-03T19:59+0300
2022-08-03T19:59+0300
türkiye
kayseri
tiner
çocuk
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Osmanlı Mahallesi Büyükdere Sokak'ta 4 yaşındaki T.Y, evin kömürlüğünde bulunan tineri yanlışlıkla içtikten sonra fenalaştı.Ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan T.Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20220125/tiner-dokerek-odunlari-tutusturmak-istediler-4-yarali-1053114230.html
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kayseri, tiner, çocuk
Kayseri'de yanlışlıkla tiner içen 4 yaşındaki çocuk tedavi altına alındı
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Kayseri'de kömürlükteki tineri yanlışlıkla içen 4 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.
Osmanlı Mahallesi Büyükdere Sokak'ta 4 yaşındaki T.Y, evin kömürlüğünde bulunan tineri yanlışlıkla içtikten sonra fenalaştı.
Ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan T.Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.