https://tr.sputniknews.com/20220803/kilicdaroglu-kpssde-sinavin-saibesi-bir-yana-sonuclar-kesin-saibeli-1059445552.html

Kılıçdaroğlu: KPSS'de sınavın şaibesi bir yana, sonuçlar kesin şaibeli

Kılıçdaroğlu: KPSS'de sınavın şaibesi bir yana, sonuçlar kesin şaibeli

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, KPSS'deki soruların bir yayınevi testindekilerle aynı olduğu iddiaları ve sonrasında ÖSYM Başkanı'nın görevden alınmasına... 03.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-03T11:02+0300

2022-08-03T11:02+0300

2022-08-03T11:02+0300

politika

kemal kılıçdaroğlu

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

ösym

kpss

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Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndaki (KPSS) bazı soruların, Yediiklim Yayınları'nın deneme testlerindeki sorularla aynı olduğu iddiaların ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu değerlendirmelerde bulundu.Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, "KPSS ile ilgili yorum yapmıyorum çünkü sınavın şaibesi bir yana, mülakatlar zaten şaibeli, haliyle sonuçlar kesin şaibeli. Bakanlığa da bunun için gitmiştim. Sarayın kendi şaibesini çözme şovuna ise sadece gülüyorum. Merak etmeyin, birkaç ay sonra kökten çözeceğiz" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220803/ak-partili-tayyar-umarim-cumhurbaskanimizin-osym-operasyonu-tum-makam-sahiplerine-mesaj-olur-1059438161.html

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kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ösym, kpss