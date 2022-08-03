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Kılıçdaroğlu: KPSS'de sınavın şaibesi bir yana, sonuçlar kesin şaibeli
Kılıçdaroğlu: KPSS'de sınavın şaibesi bir yana, sonuçlar kesin şaibeli
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, KPSS'deki soruların bir yayınevi testindekilerle aynı olduğu iddiaları ve sonrasında ÖSYM Başkanı'nın görevden alınmasına... 03.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-03T11:02+0300
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kemal kılıçdaroğlu
chp
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Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndaki (KPSS) bazı soruların, Yediiklim Yayınları'nın deneme testlerindeki sorularla aynı olduğu iddiaların ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu değerlendirmelerde bulundu.Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, "KPSS ile ilgili yorum yapmıyorum çünkü sınavın şaibesi bir yana, mülakatlar zaten şaibeli, haliyle sonuçlar kesin şaibeli. Bakanlığa da bunun için gitmiştim. Sarayın kendi şaibesini çözme şovuna ise sadece gülüyorum. Merak etmeyin, birkaç ay sonra kökten çözeceğiz" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220803/ak-partili-tayyar-umarim-cumhurbaskanimizin-osym-operasyonu-tum-makam-sahiplerine-mesaj-olur-1059438161.html
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kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ösym, kpss

Kılıçdaroğlu: KPSS'de sınavın şaibesi bir yana, sonuçlar kesin şaibeli

11:02 03.08.2022
© CHP/ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Balyoz kumpası mağduru Emekli Tümamiral Deniz Kutluk’u Ankara’daki evinde ziyaret etti. CHP lideri Kılıçdaroğlu, ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklama yaptı. (Fotoğraf: Alp Eren Kaya)
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Balyoz kumpası mağduru Emekli Tümamiral Deniz Kutluk’u Ankara’daki evinde ziyaret etti. CHP lideri Kılıçdaroğlu, ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklama yaptı. (Fotoğraf: Alp Eren Kaya) - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2022
© CHP/ALP EREN KAYA
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, KPSS'deki soruların bir yayınevi testindekilerle aynı olduğu iddiaları ve sonrasında ÖSYM Başkanı'nın görevden alınmasına ilişkin açıklama yaptı ve "Merak etmeyin, birkaç ay sonra kökten çözeceğiz" dedi.
Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndaki (KPSS) bazı soruların, Yediiklim Yayınları'nın deneme testlerindeki sorularla aynı olduğu iddiaların ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu değerlendirmelerde bulundu.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, "KPSS ile ilgili yorum yapmıyorum çünkü sınavın şaibesi bir yana, mülakatlar zaten şaibeli, haliyle sonuçlar kesin şaibeli. Bakanlığa da bunun için gitmiştim. Sarayın kendi şaibesini çözme şovuna ise sadece gülüyorum. Merak etmeyin, birkaç ay sonra kökten çözeceğiz" dedi.
AK Parti Gaziantep Milletvekli Şamil Tayyar - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2022
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AK Partili Tayyar: Umarım, Cumhurbaşkanımızın ÖSYM operasyonu, tüm makam sahiplerine mesaj olur
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