https://tr.sputniknews.com/20220803/kilicdaroglu-kpssde-sinavin-saibesi-bir-yana-sonuclar-kesin-saibeli-1059445552.html
Kılıçdaroğlu: KPSS'de sınavın şaibesi bir yana, sonuçlar kesin şaibeli
Kılıçdaroğlu: KPSS'de sınavın şaibesi bir yana, sonuçlar kesin şaibeli
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, KPSS'deki soruların bir yayınevi testindekilerle aynı olduğu iddiaları ve sonrasında ÖSYM Başkanı'nın görevden alınmasına... 03.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-03T11:02+0300
2022-08-03T11:02+0300
2022-08-03T11:02+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
ösym
kpss
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/07/1058411155_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_b75d35441f7fcbc5ac6c16f83330abc8.jpg
Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndaki (KPSS) bazı soruların, Yediiklim Yayınları'nın deneme testlerindeki sorularla aynı olduğu iddiaların ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu değerlendirmelerde bulundu.Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, "KPSS ile ilgili yorum yapmıyorum çünkü sınavın şaibesi bir yana, mülakatlar zaten şaibeli, haliyle sonuçlar kesin şaibeli. Bakanlığa da bunun için gitmiştim. Sarayın kendi şaibesini çözme şovuna ise sadece gülüyorum. Merak etmeyin, birkaç ay sonra kökten çözeceğiz" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220803/ak-partili-tayyar-umarim-cumhurbaskanimizin-osym-operasyonu-tum-makam-sahiplerine-mesaj-olur-1059438161.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/07/1058411155_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_b37353a576f620f401df5c3dcce1a02c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ösym, kpss
Kılıçdaroğlu: KPSS'de sınavın şaibesi bir yana, sonuçlar kesin şaibeli
Abone ol
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, KPSS'deki soruların bir yayınevi testindekilerle aynı olduğu iddiaları ve sonrasında ÖSYM Başkanı'nın görevden alınmasına ilişkin açıklama yaptı ve "Merak etmeyin, birkaç ay sonra kökten çözeceğiz" dedi.
Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndaki (KPSS) bazı soruların, Yediiklim Yayınları'nın deneme testlerindeki sorularla aynı olduğu iddiaların ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu değerlendirmelerde bulundu.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, "KPSS ile ilgili yorum yapmıyorum çünkü sınavın şaibesi bir yana, mülakatlar zaten şaibeli, haliyle sonuçlar kesin şaibeli. Bakanlığa da bunun için gitmiştim. Sarayın kendi şaibesini çözme şovuna ise sadece gülüyorum. Merak etmeyin, birkaç ay sonra kökten çözeceğiz" dedi.