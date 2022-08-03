https://tr.sputniknews.com/20220803/konserde-tartistigi-kisiyi-evine-donerken-takip-edip-basindan-vurdu-1059441697.html

Konserde tartıştığı kişiyi evine dönerken takip edip başından vurdu

Konserde tartıştığı kişiyi evine dönerken takip edip başından vurdu

Düzce’de, İmat D. (17) konserde tartıştığı Semih Ç.’yi (21) takip ederek tabancayla başından vurdu. Ağır yaralanan Semih Ç. tedavi altına alındı. 03.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-03T08:44+0300

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türkiye

düzce

silahlı saldırı

konser

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Bugün saat 00.30 sıralarında Çay Mahallesi düzenlenen halk konserinde, Semih Ç. ile İmat D. arasında tartışma yaşandı. Tartışma etrafta bulunan vatandaşlar tarafından sakinleştirilirken, konser bitiminde Semih Ç. evine gitmek için yola çıktı. Bu sırada Semih Ç’yi takip eden İmat D., tabancayla Semih Ç.’nin başına ateş etti. Semih Ç.’yi kanlar içinde yerde gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahalede bulundu. Ağır yaralanan Semih Ç. kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

türkiye

düzce

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düzce, silahlı saldırı, konser