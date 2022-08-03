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Konserde tartıştığı kişiyi evine dönerken takip edip başından vurdu
Konserde tartıştığı kişiyi evine dönerken takip edip başından vurdu
Düzce’de, İmat D. (17) konserde tartıştığı Semih Ç.’yi (21) takip ederek tabancayla başından vurdu. Ağır yaralanan Semih Ç. tedavi altına alındı. 03.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-03T08:44+0300
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türkiye
düzce
silahlı saldırı
konser
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Bugün saat 00.30 sıralarında Çay Mahallesi düzenlenen halk konserinde, Semih Ç. ile İmat D. arasında tartışma yaşandı. Tartışma etrafta bulunan vatandaşlar tarafından sakinleştirilirken, konser bitiminde Semih Ç. evine gitmek için yola çıktı. Bu sırada Semih Ç’yi takip eden İmat D., tabancayla Semih Ç.’nin başına ateş etti. Semih Ç.’yi kanlar içinde yerde gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahalede bulundu. Ağır yaralanan Semih Ç. kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
türkiye
düzce
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düzce, silahlı saldırı, konser

Konserde tartıştığı kişiyi evine dönerken takip edip başından vurdu

08:44 03.08.2022
© DHAKonserde tartıştı, evine dönerken takip edip başından vurdu
Konserde tartıştı, evine dönerken takip edip başından vurdu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2022
© DHA
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Düzce’de, İmat D. (17) konserde tartıştığı Semih Ç.’yi (21) takip ederek tabancayla başından vurdu. Ağır yaralanan Semih Ç. tedavi altına alındı.
Bugün saat 00.30 sıralarında Çay Mahallesi düzenlenen halk konserinde, Semih Ç. ile İmat D. arasında tartışma yaşandı. Tartışma etrafta bulunan vatandaşlar tarafından sakinleştirilirken, konser bitiminde Semih Ç. evine gitmek için yola çıktı.
Bu sırada Semih Ç’yi takip eden İmat D., tabancayla Semih Ç.’nin başına ateş etti. Semih Ç.’yi kanlar içinde yerde gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahalede bulundu.
Ağır yaralanan Semih Ç. kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
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