https://tr.sputniknews.com/20220803/kuresel-kovid-19-vakalarinda-7-hafta-sonra-ilk-kez-dusus-kaydedildi-1059474274.html

Küresel Kovid-19 vakalarında 7 hafta sonra ilk kez düşüş kaydedildi

Küresel Kovid-19 vakalarında 7 hafta sonra ilk kez düşüş kaydedildi

Dünya genelinde Kovid-19 vaka artış oranında 7 hafta sonra ilk defa düşüş gözlemlenirken, son bir haftada vaka sayıları, bir önceki haftaya göre yüzde 9 daha... 03.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-03T22:32+0300

2022-08-03T22:32+0300

2022-08-03T22:32+0300

koronavirüs

dünya

kovid-19

vaka

vaka sayısı

düşüş

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Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) haftalık Kovid-19 güncelleme raporunda vaka artışlarındaki son duruma dair veriler paylaşıldı.Rapora göre 25-31 Temmuz'daki Kovid-19 vaka artış oranı, bir önceki haftaya göre yüzde 9 daha az olurken, 7 hafta sonra ilk defa vakalarda belirgin bir düşüş gözlemlendi.Kovid-19 kaynaklı can kaybı artış oranı ise bir önceki haftaya göre sabit kaldı.Son bir haftada 6.5 milyon yeni vaka ve 14 bin ölümSon bir haftada 6.5 milyon yeni vaka ve 14 bin ölüm kaydedilirken toplam Kovid-19 vaka sayısı 574 milyon, can kaybı sayısı ise 6.3 milyon oldu.DSÖ'nün Batı Pasifik Bölgesi'nde vakalar bir önceki haftaya göre yüzde 20 artarken Afrika Bölgesi'nde yüzde 5 artış gözlemlendi.Avrupa Bölgesi'nde vakalar bir önceki haftaya göre yüzde 35, Doğu Akdeniz Bölgesi'nde yüzde 12, Güneydoğu Asya Bölgesi'nde ise yüzde 2 azaldı.Küresel Kovid-19 vakaları hazirandan itibaren 5 hafta boyunca üst üste artış göstermiş, 11 Temmuz'dan 25 Temmuz'a kadar artış veya azalma göstermeden aynı oranda ilerlemişti.DSÖ yetkilileri vaka artışlarını, yaz sezonunun başlamasıyla uluslararası hareketliliğin artması, ülkelerin Kovid-19 tedbirlerini hafifletmesi ve BA.4 ile BA.5 alt varyantlarının hızlıca yayılmasına bağlamıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220727/mavi-koyde-ilk-koronavirus-vakasi-goruldu-1059188122.html

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dünya, kovid-19, vaka, vaka sayısı, düşüş