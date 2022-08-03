https://tr.sputniknews.com/20220803/kuzey-kutbuna-ozgu-kopekbaligi-karayiplerde-goruldu-1059447454.html

Kuzey Kutbu'na özgü köpek balığı Karayipler'de görüldü

Kuzey Kutbu'na özgü köpek balığı Karayipler'de görüldü

Kuzey Kutbu'na özgü ve iklim değişikliği nedeniyle 'savunmasız bir tür' olarak kabul edilen Grönland köpek balığı, ilk kez Karayipler'de görüldü. 03.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-03T11:45+0300

2022-08-03T11:45+0300

2022-08-03T12:01+0300

köpekbalığı

yaşam

kuzey kutbu

karayipler

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ABC News'teki habere göre, bilim insanları, Kuzey Kutbu'na özgü dev bir köpek balığının, yaşadığı soğuk denizlerin binlerce mil güneyinde, sıcak sularda ne yaptığını anlamaya çalışıyor.Florida Uluslararası Üniversitesi ve Belize Balıkçılık Bölümü'nden araştırmacılar, kısa süre önce Karayip Denizi'nin tropikal sularında, Kuzey Kutbu'nun dondurucu sularında yaşayan bir Grönland köpek balığı keşfetti.Köpek balığının dünyanın en uzun ikinci set resifi olan Belize set resifi yakınında yüzdüğünü söyleyen bilim insanları, bu tür köpekbalığının Batı Karayip sularında ilk kez görüldüğünü kaydetti.Florida Uluslararası Üniversitesi'nden Devanshi Kasana, yaptığı açıklamada, söz konusu bulgunun çok heyecan verici olduğunu belirtti.Söz konusu keşfin, bu tür köpek balıklarının potansiyel olarak dünya okyanuslarını kutuptan Ekvator'a kadar dolaştığına işaret edebileceğini belirten Kasana, ancak bu köpek balıklarının tropikal suların çok derinlerinde kaldıklarının tahmin edildiğini söyledi.500 yıl yaşıyorHakkında çok az şey bilinen ve yarı kör oldukları düşünülen Grönland köpek balığının, kutup ayısı leşlerini yiyerek varlığını sürdürdüğü biliniyor.250 ila 500 yıla kadar yaşayabildiği tahmin edilen bu türün, 'bilinen en uzun yaşayan omurgalı' olduğu düşünülüyor.National Geographic'e göre, bu tür 23 fit uzunluğa ve 1.5 ton ağırlığa ulaşabiliyor.Grönland köpek balıkları hakkında çok az şey bilindiğinden, her gelişme bilim dünyası açısından önem arz ediyor.Grönland köpek balıkları, Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin 'tehdit altındaki türler' listesinde 'savunmasız' tür olarak yer alıyor.Karşılaştıkları en büyük tehditlerin ise yaşam alanlarının değişmesine neden olan iklim değişikliği, şiddetli hava koşulları ve balıkçılık olduğu kaydediliyor.

https://tr.sputniknews.com/20220802/buyuk-beyaz-kopek-baligi-eti-yiyip-videoya-ceken-cinli-sosyal-medya-fenomenine-sorusturma-1059416272.html

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köpekbalığı, kuzey kutbu, karayipler