Türkiye
SON DAKİKA| Pelosi, Çin'i provoke ettiği ziyaretini tamamlayarak Tayvan'dan ayrılıyor
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220803/kuzey-kutbuna-ozgu-kopekbaligi-karayiplerde-goruldu-1059447454.html
Kuzey Kutbu'na özgü köpek balığı Karayipler'de görüldü
Kuzey Kutbu'na özgü köpek balığı Karayipler'de görüldü
Kuzey Kutbu'na özgü ve iklim değişikliği nedeniyle 'savunmasız bir tür' olarak kabul edilen Grönland köpek balığı, ilk kez Karayipler'de görüldü. 03.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-03T11:45+0300
2022-08-03T12:01+0300
köpekbalığı
yaşam
kuzey kutbu
karayipler
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/03/1059447310_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_3f90cbfe5a7be1511094594ae6dafb8c.jpg
ABC News'teki habere göre, bilim insanları, Kuzey Kutbu'na özgü dev bir köpek balığının, yaşadığı soğuk denizlerin binlerce mil güneyinde, sıcak sularda ne yaptığını anlamaya çalışıyor.Florida Uluslararası Üniversitesi ve Belize Balıkçılık Bölümü'nden araştırmacılar, kısa süre önce Karayip Denizi'nin tropikal sularında, Kuzey Kutbu'nun dondurucu sularında yaşayan bir Grönland köpek balığı keşfetti.Köpek balığının dünyanın en uzun ikinci set resifi olan Belize set resifi yakınında yüzdüğünü söyleyen bilim insanları, bu tür köpekbalığının Batı Karayip sularında ilk kez görüldüğünü kaydetti.Florida Uluslararası Üniversitesi'nden Devanshi Kasana, yaptığı açıklamada, söz konusu bulgunun çok heyecan verici olduğunu belirtti.Söz konusu keşfin, bu tür köpek balıklarının potansiyel olarak dünya okyanuslarını kutuptan Ekvator'a kadar dolaştığına işaret edebileceğini belirten Kasana, ancak bu köpek balıklarının tropikal suların çok derinlerinde kaldıklarının tahmin edildiğini söyledi.500 yıl yaşıyorHakkında çok az şey bilinen ve yarı kör oldukları düşünülen Grönland köpek balığının, kutup ayısı leşlerini yiyerek varlığını sürdürdüğü biliniyor.250 ila 500 yıla kadar yaşayabildiği tahmin edilen bu türün, 'bilinen en uzun yaşayan omurgalı' olduğu düşünülüyor.National Geographic'e göre, bu tür 23 fit uzunluğa ve 1.5 ton ağırlığa ulaşabiliyor.Grönland köpek balıkları hakkında çok az şey bilindiğinden, her gelişme bilim dünyası açısından önem arz ediyor.Grönland köpek balıkları, Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin 'tehdit altındaki türler' listesinde 'savunmasız' tür olarak yer alıyor.Karşılaştıkları en büyük tehditlerin ise yaşam alanlarının değişmesine neden olan iklim değişikliği, şiddetli hava koşulları ve balıkçılık olduğu kaydediliyor.
https://tr.sputniknews.com/20220802/buyuk-beyaz-kopek-baligi-eti-yiyip-videoya-ceken-cinli-sosyal-medya-fenomenine-sorusturma-1059416272.html
kuzey kutbu
karayipler
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/03/1059447310_120:0:840:540_1920x0_80_0_0_b96d46cbddbae238b4f1b8f3be83c4cb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
köpekbalığı, kuzey kutbu, karayipler

Kuzey Kutbu'na özgü köpek balığı Karayipler'de görüldü

11:45 03.08.2022 (güncellendi: 12:01 03.08.2022)
© Fotoğraf : Florida International University/Devanshi KasanaKarayipler'de Kuzey Kutbu'na özgü köpekbalığı
Karayipler'de Kuzey Kutbu'na özgü köpekbalığı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2022
© Fotoğraf : Florida International University/Devanshi Kasana
Abone olTelegram
Kuzey Kutbu'na özgü ve iklim değişikliği nedeniyle 'savunmasız bir tür' olarak kabul edilen Grönland köpek balığı, ilk kez Karayipler'de görüldü.
ABC News'teki habere göre, bilim insanları, Kuzey Kutbu'na özgü dev bir köpek balığının, yaşadığı soğuk denizlerin binlerce mil güneyinde, sıcak sularda ne yaptığını anlamaya çalışıyor.

Florida Uluslararası Üniversitesi ve Belize Balıkçılık Bölümü'nden araştırmacılar, kısa süre önce Karayip Denizi'nin tropikal sularında, Kuzey Kutbu'nun dondurucu sularında yaşayan bir Grönland köpek balığı keşfetti.

Köpek balığının dünyanın en uzun ikinci set resifi olan Belize set resifi yakınında yüzdüğünü söyleyen bilim insanları, bu tür köpekbalığının Batı Karayip sularında ilk kez görüldüğünü kaydetti.
Florida Uluslararası Üniversitesi'nden Devanshi Kasana, yaptığı açıklamada, söz konusu bulgunun çok heyecan verici olduğunu belirtti.
Söz konusu keşfin, bu tür köpek balıklarının potansiyel olarak dünya okyanuslarını kutuptan Ekvator'a kadar dolaştığına işaret edebileceğini belirten Kasana, ancak bu köpek balıklarının tropikal suların çok derinlerinde kaldıklarının tahmin edildiğini söyledi.

500 yıl yaşıyor

Hakkında çok az şey bilinen ve yarı kör oldukları düşünülen Grönland köpek balığının, kutup ayısı leşlerini yiyerek varlığını sürdürdüğü biliniyor.

250 ila 500 yıla kadar yaşayabildiği tahmin edilen bu türün, 'bilinen en uzun yaşayan omurgalı' olduğu düşünülüyor.

National Geographic'e göre, bu tür 23 fit uzunluğa ve 1.5 ton ağırlığa ulaşabiliyor.

Grönland köpek balıkları hakkında çok az şey bilindiğinden, her gelişme bilim dünyası açısından önem arz ediyor.

Grönland köpek balıkları, Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin 'tehdit altındaki türler' listesinde 'savunmasız' tür olarak yer alıyor.

Karşılaştıkları en büyük tehditlerin ise yaşam alanlarının değişmesine neden olan iklim değişikliği, şiddetli hava koşulları ve balıkçılık olduğu kaydediliyor.
Büyük beyaz köpekbalığı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2022
DÜNYA
Büyük beyaz köpek balığı eti yiyip videoya çeken Çinli sosyal medya fenomenine soruşturma
Dün, 16:33
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала