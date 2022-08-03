https://tr.sputniknews.com/20220803/lavrov-pelosinin-tayvan-ziyaretini-abdnin-ukrayna-krizindeki-tutumuna-benzetti-1059450523.html

Lavrov, Pelosi'nin Tayvan ziyaretini ABD'nin Ukrayna krizindeki tutumuna benzetti

Lavrov, Pelosi'nin Tayvan ziyaretini ABD'nin Ukrayna krizindeki tutumuna benzetti

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretinin Washington'un Ukrayna'daki durumla ilgili yaklaşımını... 03.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-03T12:43+0300

2022-08-03T12:43+0300

2022-08-03T12:43+0300

dünya

sergey lavrov

rusya

abd temsilciler meclisi

nancy pelosi

ziyaret

tayvan

çin

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Myanmar'da gazetecilere açıklamalarda bulunan Lavrov, Pelosi'nin ziyaretiyle ilgili sorular karşısında "ABD'nin yaptığını değerlendirmeye bile değmez fakat bunun Washington'un Ukrayna'daki durumla ilgili çizgisini yansıttığı konusunda hiçbir şüphem yok" yanıtını verdi.ABD'nin cezalandırılamaz olduğunu herkese kanıtlama arzusu içinde olduğunu kaydeden Lavrov, "Bunun Çin için ne anlama geldiğini çok iyi bilirken ortada neredeyse hiçbir şey yokken böylesine öfkelendirici bir eylemde bulunulması için başka bir neden göremiyorum" diye ekledi.

https://tr.sputniknews.com/20220803/abd-temsilciler-meclisi-baskani-pelosi-tayvanda-tayvani-yalniz-birakmayacagiz-1059443906.html

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sergey lavrov, rusya, abd temsilciler meclisi, nancy pelosi, ziyaret, tayvan, çin