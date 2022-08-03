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https://tr.sputniknews.com/20220803/lavrov-pelosinin-tayvan-ziyaretini-abdnin-ukrayna-krizindeki-tutumuna-benzetti-1059450523.html
Lavrov, Pelosi'nin Tayvan ziyaretini ABD'nin Ukrayna krizindeki tutumuna benzetti
Lavrov, Pelosi'nin Tayvan ziyaretini ABD'nin Ukrayna krizindeki tutumuna benzetti
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretinin Washington'un Ukrayna'daki durumla ilgili yaklaşımını... 03.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-03T12:43+0300
2022-08-03T12:43+0300
dünya
sergey lavrov
rusya
abd temsilciler meclisi
nancy pelosi
ziyaret
tayvan
çin
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Myanmar'da gazetecilere açıklamalarda bulunan Lavrov, Pelosi'nin ziyaretiyle ilgili sorular karşısında "ABD'nin yaptığını değerlendirmeye bile değmez fakat bunun Washington'un Ukrayna'daki durumla ilgili çizgisini yansıttığı konusunda hiçbir şüphem yok" yanıtını verdi.ABD'nin cezalandırılamaz olduğunu herkese kanıtlama arzusu içinde olduğunu kaydeden Lavrov, "Bunun Çin için ne anlama geldiğini çok iyi bilirken ortada neredeyse hiçbir şey yokken böylesine öfkelendirici bir eylemde bulunulması için başka bir neden göremiyorum" diye ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20220803/abd-temsilciler-meclisi-baskani-pelosi-tayvanda-tayvani-yalniz-birakmayacagiz-1059443906.html
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sergey lavrov, rusya, abd temsilciler meclisi, nancy pelosi, ziyaret, tayvan, çin

Lavrov, Pelosi'nin Tayvan ziyaretini ABD'nin Ukrayna krizindeki tutumuna benzetti

12:43 03.08.2022
© Sputnik / Пресс-служба МИД РФ / Fotoğraf bankasına girRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2022
© Sputnik / Пресс-служба МИД РФ
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretinin Washington'un Ukrayna'daki durumla ilgili yaklaşımını yansıttığını vurguladı.
Myanmar'da gazetecilere açıklamalarda bulunan Lavrov, Pelosi'nin ziyaretiyle ilgili sorular karşısında "ABD'nin yaptığını değerlendirmeye bile değmez fakat bunun Washington'un Ukrayna'daki durumla ilgili çizgisini yansıttığı konusunda hiçbir şüphem yok" yanıtını verdi.
ABD'nin cezalandırılamaz olduğunu herkese kanıtlama arzusu içinde olduğunu kaydeden Lavrov, "Bunun Çin için ne anlama geldiğini çok iyi bilirken ortada neredeyse hiçbir şey yokken böylesine öfkelendirici bir eylemde bulunulması için başka bir neden göremiyorum" diye ekledi.
ABD diplomasi hiyerarşisinin Başkan ve Başkan Yardımcısı'ndan sonraki üçüncü sırasında yer alan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Pekin'den gelen uyarılara rağmen Tayvan'a yaptığı ziyarette, Tayvan'ı yalnız bırakmayacağız mesajı verdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2022
DÜNYA
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, Tayvan'da: Tayvan'ı yalnız bırakmayacağız
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