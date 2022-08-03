https://tr.sputniknews.com/20220803/lavrov-pelosinin-tayvan-ziyaretini-abdnin-ukrayna-krizindeki-tutumuna-benzetti-1059450523.html
Lavrov, Pelosi'nin Tayvan ziyaretini ABD'nin Ukrayna krizindeki tutumuna benzetti
Lavrov, Pelosi'nin Tayvan ziyaretini ABD'nin Ukrayna krizindeki tutumuna benzetti
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretinin Washington'un Ukrayna'daki durumla ilgili yaklaşımını... 03.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-03T12:43+0300
2022-08-03T12:43+0300
2022-08-03T12:43+0300
dünya
sergey lavrov
rusya
abd temsilciler meclisi
nancy pelosi
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tayvan
çin
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Myanmar'da gazetecilere açıklamalarda bulunan Lavrov, Pelosi'nin ziyaretiyle ilgili sorular karşısında "ABD'nin yaptığını değerlendirmeye bile değmez fakat bunun Washington'un Ukrayna'daki durumla ilgili çizgisini yansıttığı konusunda hiçbir şüphem yok" yanıtını verdi.ABD'nin cezalandırılamaz olduğunu herkese kanıtlama arzusu içinde olduğunu kaydeden Lavrov, "Bunun Çin için ne anlama geldiğini çok iyi bilirken ortada neredeyse hiçbir şey yokken böylesine öfkelendirici bir eylemde bulunulması için başka bir neden göremiyorum" diye ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20220803/abd-temsilciler-meclisi-baskani-pelosi-tayvanda-tayvani-yalniz-birakmayacagiz-1059443906.html
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sergey lavrov, rusya, abd temsilciler meclisi, nancy pelosi, ziyaret, tayvan, çin
Lavrov, Pelosi'nin Tayvan ziyaretini ABD'nin Ukrayna krizindeki tutumuna benzetti
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretinin Washington'un Ukrayna'daki durumla ilgili yaklaşımını yansıttığını vurguladı.
Myanmar'da gazetecilere açıklamalarda bulunan Lavrov, Pelosi'nin ziyaretiyle ilgili sorular karşısında "ABD'nin yaptığını değerlendirmeye bile değmez fakat bunun Washington'un Ukrayna'daki durumla ilgili çizgisini yansıttığı konusunda hiçbir şüphem yok" yanıtını verdi.
ABD'nin cezalandırılamaz olduğunu herkese kanıtlama arzusu içinde olduğunu kaydeden Lavrov, "Bunun Çin için ne anlama geldiğini çok iyi bilirken ortada neredeyse hiçbir şey yokken böylesine öfkelendirici bir eylemde bulunulması için başka bir neden göremiyorum" diye ekledi.