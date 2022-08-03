https://tr.sputniknews.com/20220803/letonyada-nazi-isgalinden-kurtulus-aniti-tamamen-yok-edilecek-1059471972.html
Letonya'da Nazi işgalinden kurtuluş anıtı tamamen yok edilecek
Letonya'da Nazi işgalinden kurtuluş anıtı tamamen yok edilecek
Letonya'nın başkenti Riga'nın Belediye Başkanı Martins Stakis, Nazi Almanyası'ndan kurtuluş temisl eden ve Sovyet askerleri anısına yapılmış Riga’nın... 03.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-03T21:30+0300
2022-08-03T21:30+0300
2022-08-03T21:34+0300
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LTV televizyonuna konuşan Stakis, daha önce Riga parlamentosunun kaldırılmasını onayladığı Sovyet askerleri anısına inşa edilmiş 'Riga’nın Kurtarıcıları' anıtının sökülerek tamamen imha edileceğini söyledi.Stakis, “Anıtın tamamı, kısımlar halinde yıkılacak. İşgal Müzesi’nin anıtın hiçbir kısmını sanatsal açıdan değer taşıdığını kabul etmediği için anıtın tamamı, söküldükten sonra geri dönüşüme gönderilecek” açıklamasında bulundu.Letonya parlamentosu geçen mayıs ayında Riga’daki Zafer Parkı’nda yer alan anıtın sökülmesinin önünü açan yasa düzenlemesini kabul etmişti, böylelikle Rusya ile yapılmış bir anlaşmanın Sovyet anıtlarının korunmasına ilişkin maddesi iptal edilmişti. Ardından Riga parlamentosu, anıtın kaldırılmasını oylayarak onaylamıştı.
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letonya, riga, sovyet, anıt, nazi
Letonya'da Nazi işgalinden kurtuluş anıtı tamamen yok edilecek
21:30 03.08.2022 (güncellendi: 21:34 03.08.2022) Abone ol
Letonya'nın başkenti Riga'nın Belediye Başkanı Martins Stakis, Nazi Almanyası'ndan kurtuluş temisl eden ve Sovyet askerleri anısına yapılmış Riga’nın Kurtarıcıları anıtının sökülerek tamamen imha edileceğini bildirdi.
LTV televizyonuna konuşan Stakis, daha önce Riga parlamentosunun kaldırılmasını onayladığı Sovyet askerleri anısına inşa edilmiş 'Riga’nın Kurtarıcıları' anıtının sökülerek tamamen imha edileceğini söyledi.
Stakis, “Anıtın tamamı, kısımlar halinde yıkılacak. İşgal Müzesi’nin anıtın hiçbir kısmını sanatsal açıdan değer taşıdığını kabul etmediği için anıtın tamamı, söküldükten sonra geri dönüşüme gönderilecek” açıklamasında bulundu.
Letonya parlamentosu geçen mayıs ayında Riga’daki Zafer Parkı’nda yer alan anıtın sökülmesinin önünü açan yasa düzenlemesini kabul etmişti, böylelikle Rusya ile yapılmış bir anlaşmanın Sovyet anıtlarının korunmasına ilişkin maddesi iptal edilmişti. Ardından Riga parlamentosu, anıtın kaldırılmasını oylayarak onaylamıştı.