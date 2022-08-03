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MHP, 2023 seçimleri için Eylül'de sahaya inecek
MHP, 2023 seçimleri için Eylül'de sahaya inecek
MHP, 2023 seçimleri için mitinglere 4 Eylül'de başlayacak. Eylül ayı içindeki diğer mitinglerin tarihleri ve yerleri de belirlendi. 03.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-03T10:26+0300
2022-08-03T10:26+0300
politika
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mhp
milliyetçi hareket partisi (mhp)
devlet bahçeli
seçim
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 2023 seçimleri için 4 Eylül'de sahaya inecek.Devlet Bahçeli'nin de katılarak konuşma yapamayacağı ilk miting 4 Eylül'de Sivas'ta çevre illerin de katılımıyla yapılacak.MHP'de daha sonra 11 Eylül'de Bursa, 18 Eylül'de Kayseri ve 25 Eylül'de de Erzurum'da miting düzenlenecek.'Aday belli karar net'Bu mitinglere çevre il teşkilatları da katılım sağlayacak. MHP mitinglerini "2023'e Doğru: Aday Belli Karar Net" sloganıyla yapacak.
https://tr.sputniknews.com/20220718/tbmm-kapandi-ama-vekiller-tatil-yapmayacak-tum-partiler-vekillere-sahaya-gidin-talimati-verdi-1058836474.html
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tbmm, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), devlet bahçeli, seçim

MHP, 2023 seçimleri için Eylül'de sahaya inecek

10:26 03.08.2022
© AAMHP
MHP - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2022
© AA
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MHP, 2023 seçimleri için mitinglere 4 Eylül'de başlayacak. Eylül ayı içindeki diğer mitinglerin tarihleri ve yerleri de belirlendi.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 2023 seçimleri için 4 Eylül'de sahaya inecek.
Devlet Bahçeli'nin de katılarak konuşma yapamayacağı ilk miting 4 Eylül'de Sivas'ta çevre illerin de katılımıyla yapılacak.
MHP'de daha sonra 11 Eylül'de Bursa, 18 Eylül'de Kayseri ve 25 Eylül'de de Erzurum'da miting düzenlenecek.

'Aday belli karar net'

Bu mitinglere çevre il teşkilatları da katılım sağlayacak. MHP mitinglerini "2023'e Doğru: Aday Belli Karar Net" sloganıyla yapacak.
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