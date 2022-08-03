https://tr.sputniknews.com/20220803/mhp-2023-secimleri-icin-eylulde-sahaya-inecek-1059443391.html
MHP, 2023 seçimleri için Eylül'de sahaya inecek
MHP, 2023 seçimleri için Eylül'de sahaya inecek
MHP, 2023 seçimleri için mitinglere 4 Eylül'de başlayacak. Eylül ayı içindeki diğer mitinglerin tarihleri ve yerleri de belirlendi. 03.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-03T10:26+0300
2022-08-03T10:26+0300
2022-08-03T10:26+0300
politika
tbmm
mhp
milliyetçi hareket partisi (mhp)
devlet bahçeli
seçim
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/0a/1042430995_0:0:1199:674_1920x0_80_0_0_be579fdb1fec51831429effbbae697ad.jpg
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 2023 seçimleri için 4 Eylül'de sahaya inecek.Devlet Bahçeli'nin de katılarak konuşma yapamayacağı ilk miting 4 Eylül'de Sivas'ta çevre illerin de katılımıyla yapılacak.MHP'de daha sonra 11 Eylül'de Bursa, 18 Eylül'de Kayseri ve 25 Eylül'de de Erzurum'da miting düzenlenecek.'Aday belli karar net'Bu mitinglere çevre il teşkilatları da katılım sağlayacak. MHP mitinglerini "2023'e Doğru: Aday Belli Karar Net" sloganıyla yapacak.
https://tr.sputniknews.com/20220718/tbmm-kapandi-ama-vekiller-tatil-yapmayacak-tum-partiler-vekillere-sahaya-gidin-talimati-verdi-1058836474.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/0a/1042430995_0:0:899:674_1920x0_80_0_0_ea3092c641565c7923602097857d6d22.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
tbmm, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), devlet bahçeli, seçim
MHP, 2023 seçimleri için Eylül'de sahaya inecek
Abone ol
MHP, 2023 seçimleri için mitinglere 4 Eylül'de başlayacak. Eylül ayı içindeki diğer mitinglerin tarihleri ve yerleri de belirlendi.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 2023 seçimleri için 4 Eylül'de sahaya inecek.
Devlet Bahçeli'nin de katılarak konuşma yapamayacağı ilk miting 4 Eylül'de Sivas'ta çevre illerin de katılımıyla yapılacak.
MHP'de daha sonra 11 Eylül'de Bursa, 18 Eylül'de Kayseri ve 25 Eylül'de de Erzurum'da miting düzenlenecek.
'Aday belli karar net'
Bu mitinglere çevre il teşkilatları da katılım sağlayacak. MHP mitinglerini "2023'e Doğru: Aday Belli Karar Net" sloganıyla yapacak.