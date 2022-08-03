https://tr.sputniknews.com/20220803/mhp-2023-secimleri-icin-eylulde-sahaya-inecek-1059443391.html

MHP, 2023 seçimleri için Eylül'de sahaya inecek

MHP, 2023 seçimleri için Eylül'de sahaya inecek

MHP, 2023 seçimleri için mitinglere 4 Eylül'de başlayacak. Eylül ayı içindeki diğer mitinglerin tarihleri ve yerleri de belirlendi. 03.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-03T10:26+0300

2022-08-03T10:26+0300

2022-08-03T10:26+0300

politika

tbmm

mhp

milliyetçi hareket partisi (mhp)

devlet bahçeli

seçim

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 2023 seçimleri için 4 Eylül'de sahaya inecek.Devlet Bahçeli'nin de katılarak konuşma yapamayacağı ilk miting 4 Eylül'de Sivas'ta çevre illerin de katılımıyla yapılacak.MHP'de daha sonra 11 Eylül'de Bursa, 18 Eylül'de Kayseri ve 25 Eylül'de de Erzurum'da miting düzenlenecek.'Aday belli karar net'Bu mitinglere çevre il teşkilatları da katılım sağlayacak. MHP mitinglerini "2023'e Doğru: Aday Belli Karar Net" sloganıyla yapacak.

https://tr.sputniknews.com/20220718/tbmm-kapandi-ama-vekiller-tatil-yapmayacak-tum-partiler-vekillere-sahaya-gidin-talimati-verdi-1058836474.html

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tbmm, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), devlet bahçeli, seçim