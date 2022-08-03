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https://tr.sputniknews.com/20220803/milli-imkanlarla-uretilen-pmt-127-milimetre-makineli-tufegin-seri-uretimine-ilk-kez-gecildi-1059466589.html
Milli imkanlarla üretilen PMT 12.7 milimetre makineli tüfeğin seri üretimine ilk kez geçildi
Milli imkanlarla üretilen PMT 12.7 milimetre makineli tüfeğin seri üretimine ilk kez geçildi
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ilk kez yerli ve milli olarak üretilen PMT 12.7 milimetre makineli tüfeğin seri üretimine geçildiğini... 03.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-03T17:43+0300
2022-08-03T17:43+0300
savunma
makineli tüfek
savunma sanayi
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:"İlk kez yerli ve milli olarak üretilen PMT 12.7 milimetre makineli tüfek seri üretime geçti. 6-7 yıl öncesine kadar yerli tüfeğimiz bile yokken, bugün bize ambargo uygulamaya kalktıkları üst kalibre silahları da kendimiz üretir duruma geldik. Ülkemize hayırlı olsun."Demir, paylaşımında söz konusu tüfekle deneme atışı yaptığı görüntülerin yer aldığı videoya da yer verdi. Samsun ziyareti kapsamında projenin yüklenici firması Samsun Yurt Savunma'nın tesislerini ziyaret ederek projede gelinen aşamayı yerinde inceleyen Demir, 12.7 milimetre makineli tüfeğin çeşitli platformlar üzerinde çok hızlı atışlar yapacak şekilde tasarlandığını, kalifikasyon süreçleri başarıyla tamamlandıktan sonra seri üretim aşamasına geçildiğini belirtti.Seri üretimle beraber güvenlik güçlerine teslimatların devam edeceğine vurgu yapan Demir, "Bu da ülkemizde güvenlik güçlerimizin, silahlı kuvvetlerimizin yabancı muadillerinden çok daha üstün silahlarla donanmış olması anlamına geliyor. Bu konuda da yeni bir başarı zincirinin önünü açmış bulunuyoruz. Hızla teslimatların devam edeceğini duyurmak bizim için memnuniyet verici. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.Öte yandan SSB'den yapılan açıklamaya göre, tüfeğin kalifikasyon testleri bir aydan uzun süren yoğun çalışmalar neticesinde tamamlandı. CANİK M2 QCB tüfeği, yaklaşık 1 milyon adet atış yapılan kalifikasyon sürecinde, yüksek basınç, hızlandırılmış yağmur, tuz sisi, düşük ve yüksek sıcaklık, buzlanma, kimyasal etkileşim gibi birçok testten başarıyla geçti.Gerçekleştirilen atış ve kalifikasyon testleri sonucunda, Türkiye'de daha önce kullanılmamış malzeme ve üretim yöntemleriyle namlu üretimi gerçekleştirildi. Üretilen namlunun yabancı menşeli muadillerinden daha yüksek bir ömre sahip olduğu tespit edildi, daha dayanıklı ve güvenilir olduğu mukavemet atışları ile doğrulandı. Kara, hava ve deniz platformlarında kullanılan ve yurt dışından tedarik edilen 12.7x99 milimetrelik makineli tüfek, artık yerli ve milli imkanlarla üretilecek ve güvenlik güçlerine teslim edilecek.
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makineli tüfek, savunma sanayi

Milli imkanlarla üretilen PMT 12.7 milimetre makineli tüfeğin seri üretimine ilk kez geçildi

17:43 03.08.2022
© Fotoğraf : Savunma Sanayii BaşkanlığıMilli imkanlarla üretilen PMT 12.7 milimetre makineli tüfeğin seri üretimine ilk kez geçildi
Milli imkanlarla üretilen PMT 12.7 milimetre makineli tüfeğin seri üretimine ilk kez geçildi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2022
© Fotoğraf : Savunma Sanayii Başkanlığı
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ilk kez yerli ve milli olarak üretilen PMT 12.7 milimetre makineli tüfeğin seri üretimine geçildiğini duyurdu.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"İlk kez yerli ve milli olarak üretilen PMT 12.7 milimetre makineli tüfek seri üretime geçti. 6-7 yıl öncesine kadar yerli tüfeğimiz bile yokken, bugün bize ambargo uygulamaya kalktıkları üst kalibre silahları da kendimiz üretir duruma geldik. Ülkemize hayırlı olsun."
Demir, paylaşımında söz konusu tüfekle deneme atışı yaptığı görüntülerin yer aldığı videoya da yer verdi. Samsun ziyareti kapsamında projenin yüklenici firması Samsun Yurt Savunma'nın tesislerini ziyaret ederek projede gelinen aşamayı yerinde inceleyen Demir, 12.7 milimetre makineli tüfeğin çeşitli platformlar üzerinde çok hızlı atışlar yapacak şekilde tasarlandığını, kalifikasyon süreçleri başarıyla tamamlandıktan sonra seri üretim aşamasına geçildiğini belirtti.
Seri üretimle beraber güvenlik güçlerine teslimatların devam edeceğine vurgu yapan Demir, "Bu da ülkemizde güvenlik güçlerimizin, silahlı kuvvetlerimizin yabancı muadillerinden çok daha üstün silahlarla donanmış olması anlamına geliyor. Bu konuda da yeni bir başarı zincirinin önünü açmış bulunuyoruz. Hızla teslimatların devam edeceğini duyurmak bizim için memnuniyet verici. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Öte yandan SSB'den yapılan açıklamaya göre, tüfeğin kalifikasyon testleri bir aydan uzun süren yoğun çalışmalar neticesinde tamamlandı. CANİK M2 QCB tüfeği, yaklaşık 1 milyon adet atış yapılan kalifikasyon sürecinde, yüksek basınç, hızlandırılmış yağmur, tuz sisi, düşük ve yüksek sıcaklık, buzlanma, kimyasal etkileşim gibi birçok testten başarıyla geçti.
Gerçekleştirilen atış ve kalifikasyon testleri sonucunda, Türkiye'de daha önce kullanılmamış malzeme ve üretim yöntemleriyle namlu üretimi gerçekleştirildi. Üretilen namlunun yabancı menşeli muadillerinden daha yüksek bir ömre sahip olduğu tespit edildi, daha dayanıklı ve güvenilir olduğu mukavemet atışları ile doğrulandı. Kara, hava ve deniz platformlarında kullanılan ve yurt dışından tedarik edilen 12.7x99 milimetrelik makineli tüfek, artık yerli ve milli imkanlarla üretilecek ve güvenlik güçlerine teslim edilecek.
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