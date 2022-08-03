https://tr.sputniknews.com/20220803/msb-razoni-gemisinde-denetim-faaliyeti-saat-1000dan-itibaren-gerceklestirilecek-1059441819.html
MSB: Razoni gemisinde denetim faaliyeti saat 10.00'dan itibaren gerçekleştirilecek
MSB: Razoni gemisinde denetim faaliyeti saat 10.00'dan itibaren gerçekleştirilecek
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan yola çıkarak dün akşam Sarıyer açıklarına demir atan mısır... 03.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-03T08:48+0300
2022-08-03T08:48+0300
2022-08-03T08:53+0300
milli savunma bakanlığı (msb)
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denetim
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Tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan çıkan Sierra Leon bayraklı 186 metre uzunluğundaki, 27 bin ton mısır taşıyan kuru yük gemisi Razoni, dün akşam saat 19.00 sıralarında Türk karasularına girdi.MSB'den yapılan açıklamada, "RAZONİ gemisinde denetim faaliyeti saat 10.00’dan itibaren gerçekleştirilecek" denildi. Gemide bugün Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler temsilcilerinden oluşan heyet tarafından denetim yapılacak. Gemi yapılan denetlemelerin ardından yoluna devam edecek.Geminin denetim sonrası İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçerek Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limana ulaşması bekleniyor.
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milli savunma bakanlığı (msb), rusya, ukrayna krizi, ukrayna, tahıl, gemi, denetim
MSB: Razoni gemisinde denetim faaliyeti saat 10.00'dan itibaren gerçekleştirilecek
08:48 03.08.2022 (güncellendi: 08:53 03.08.2022) Abone ol
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan yola çıkarak dün akşam Sarıyer açıklarına demir atan mısır yüklü Razoni isimli gemiye denetim faaliyetlerinin saat 10.00'dan itibaren gerçekleşeceğini duyurdu.
Tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan çıkan Sierra Leon bayraklı 186 metre uzunluğundaki, 27 bin ton mısır taşıyan kuru yük gemisi Razoni, dün akşam saat 19.00 sıralarında Türk karasularına girdi.
MSB'den yapılan açıklamada, "RAZONİ gemisinde denetim faaliyeti saat 10.00’dan itibaren gerçekleştirilecek" denildi.
Gemide bugün Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler temsilcilerinden oluşan heyet tarafından denetim yapılacak. Gemi yapılan denetlemelerin ardından yoluna devam edecek.
Geminin denetim sonrası İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçerek Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limana ulaşması bekleniyor.