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Muğla'da uzman çavuşla tartışan doktor memurluktan ihraç edildi
Muğla'da uzman çavuşla tartışan doktor memurluktan ihraç edildi
Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde bir uzman çavuşla aralarında yaşananlarla gündeme gelen doktor T.T. memurluktan ihraç edildi. 03.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-03T00:34+0300
2022-08-03T00:34+0300
türkiye
doktor
uzman çavuş
muğla
ihraç
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Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisindeki olaya ilişkin Sağlık Bakanlığı'nca görevlendirilen müfettiş tarafından yürütülen idari soruşturma tamamlandı.Müfettiş raporunun ardından T.T. memurluktan ihraç edildi.İhraç yazısının T.T'ye tebliğ edildiği öğrenildi.Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil servisinde görevli doktor T.T. ile 14 Mart'ta hastaneye apandisit şüphesiyle tedaviye gelen Jandarma Uzman Çavuş A.A. arasında tartışma çıkmış, A.A'nın doktoru darp ettiği öne sürülmüştü.Olay sonrasında A.A, hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı için tedbiren görevinden uzaklaştırılmıştı. Soruşturma kapsamında olay mahallinin güvenlik kamerası kayıtları ayrıntılı şekilde incelenmiş ve dosyadaki tüm delillerle birlikte değerlendirilerek A.A. görevine iade edilmişti.Uzman çavuşun elinden evrak almaya çalıştığı güvenlik kamerasında görülen T.T. hakkında ise idari soruşturma başlatılmıştı.Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmasında adı geçen doktor T.T. 2 ay açığa alınmıştı
https://tr.sputniknews.com/20220319/muglada-doktoru-darbettigi-gerekcesiyle-gorevden-uzaklastirilan-uzman-cavus-isine-tekrar-baslayacak-1054877101.html
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doktor, uzman çavuş, muğla, ihraç

Muğla'da uzman çavuşla tartışan doktor memurluktan ihraç edildi

00:34 03.08.2022
© DHAuzman çavuş - doktor - darp
uzman çavuş - doktor - darp - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2022
© DHA
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Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde bir uzman çavuşla aralarında yaşananlarla gündeme gelen doktor T.T. memurluktan ihraç edildi.
Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisindeki olaya ilişkin Sağlık Bakanlığı'nca görevlendirilen müfettiş tarafından yürütülen idari soruşturma tamamlandı.
Müfettiş raporunun ardından T.T. memurluktan ihraç edildi.
İhraç yazısının T.T'ye tebliğ edildiği öğrenildi.
Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil servisinde görevli doktor T.T. ile 14 Mart'ta hastaneye apandisit şüphesiyle tedaviye gelen Jandarma Uzman Çavuş A.A. arasında tartışma çıkmış, A.A'nın doktoru darp ettiği öne sürülmüştü.
Olay sonrasında A.A, hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı için tedbiren görevinden uzaklaştırılmıştı. Soruşturma kapsamında olay mahallinin güvenlik kamerası kayıtları ayrıntılı şekilde incelenmiş ve dosyadaki tüm delillerle birlikte değerlendirilerek A.A. görevine iade edilmişti.
Uzman çavuşun elinden evrak almaya çalıştığı güvenlik kamerasında görülen T.T. hakkında ise idari soruşturma başlatılmıştı.
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmasında adı geçen doktor T.T. 2 ay açığa alınmıştı
Muğla'da doktoru darbettiği gerekçesiyle görevden uzaklaştırılan uzman çavuş işine tekrar başlayacak - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2022
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Muğla'da doktoru darbettiği gerekçesiyle görevden uzaklaştırılan uzman çavuş işine tekrar başlayacak
19 Mart, 17:32
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