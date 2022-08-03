https://tr.sputniknews.com/20220803/muglada-uzman-cavusla-tartisan-doktor-memurluktan-ihrac-edildi-1059436123.html
Muğla'da uzman çavuşla tartışan doktor memurluktan ihraç edildi
Muğla'da uzman çavuşla tartışan doktor memurluktan ihraç edildi
Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde bir uzman çavuşla aralarında yaşananlarla gündeme gelen doktor T.T. memurluktan ihraç edildi. 03.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-03T00:34+0300
2022-08-03T00:34+0300
2022-08-03T00:34+0300
türkiye
doktor
uzman çavuş
muğla
ihraç
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/13/1054869124_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_cf3aa8eaf837ce1c0b111699633c6efc.jpg
Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisindeki olaya ilişkin Sağlık Bakanlığı'nca görevlendirilen müfettiş tarafından yürütülen idari soruşturma tamamlandı.Müfettiş raporunun ardından T.T. memurluktan ihraç edildi.İhraç yazısının T.T'ye tebliğ edildiği öğrenildi.Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil servisinde görevli doktor T.T. ile 14 Mart'ta hastaneye apandisit şüphesiyle tedaviye gelen Jandarma Uzman Çavuş A.A. arasında tartışma çıkmış, A.A'nın doktoru darp ettiği öne sürülmüştü.Olay sonrasında A.A, hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı için tedbiren görevinden uzaklaştırılmıştı. Soruşturma kapsamında olay mahallinin güvenlik kamerası kayıtları ayrıntılı şekilde incelenmiş ve dosyadaki tüm delillerle birlikte değerlendirilerek A.A. görevine iade edilmişti.Uzman çavuşun elinden evrak almaya çalıştığı güvenlik kamerasında görülen T.T. hakkında ise idari soruşturma başlatılmıştı.Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmasında adı geçen doktor T.T. 2 ay açığa alınmıştı
https://tr.sputniknews.com/20220319/muglada-doktoru-darbettigi-gerekcesiyle-gorevden-uzaklastirilan-uzman-cavus-isine-tekrar-baslayacak-1054877101.html
türkiye
muğla
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/13/1054869124_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_b7c131fb823cf15550e0b1a66839ef78.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
doktor, uzman çavuş, muğla, ihraç
Muğla'da uzman çavuşla tartışan doktor memurluktan ihraç edildi
Abone ol
Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde bir uzman çavuşla aralarında yaşananlarla gündeme gelen doktor T.T. memurluktan ihraç edildi.
Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisindeki olaya ilişkin Sağlık Bakanlığı'nca görevlendirilen müfettiş tarafından yürütülen idari soruşturma tamamlandı.
Müfettiş raporunun ardından T.T. memurluktan ihraç edildi.
İhraç yazısının T.T'ye tebliğ edildiği öğrenildi.
Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil servisinde görevli doktor T.T. ile 14 Mart'ta hastaneye apandisit şüphesiyle tedaviye gelen Jandarma Uzman Çavuş A.A. arasında tartışma çıkmış, A.A'nın doktoru darp ettiği öne sürülmüştü.
Olay sonrasında A.A, hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı için tedbiren görevinden uzaklaştırılmıştı. Soruşturma kapsamında olay mahallinin güvenlik kamerası kayıtları ayrıntılı şekilde incelenmiş ve dosyadaki tüm delillerle birlikte değerlendirilerek A.A. görevine iade edilmişti.
Uzman çavuşun elinden evrak almaya çalıştığı güvenlik kamerasında görülen T.T. hakkında ise idari soruşturma başlatılmıştı.
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmasında adı geçen doktor T.T. 2 ay açığa alınmıştı